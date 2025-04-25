Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

Sécuriser les plateformes d’IA générative et adopter l’IA pour la cybersécurité

L’IA générative offre aux entreprises des opportunités de transformation, mais introduit également des risques de sécurité critiques qui doivent être gérés efficacement. L’adoption de technologies pilotées par l’IA augmente les préoccupations concernant la confidentialité des données, l’accès non autorisé, les menaces adverses et la complexité de la gouvernance. À mesure que les organisations intègrent l’IA dans leurs workflows, une approche de sécurité structurée est nécessaire pour atténuer les risques tout en maximisant les avantages de l’IA.

Nous examinons ici la sécurité de l’IA à partir de deux points de référence clés :

  • Renforcer la sécurité des plateformes d’IA générative : cela implique de traiter les risques de sécurité inhérents à l’adoption de ces plateformes, de définir les rôles de sécurité des principales parties prenantes, de mettre en œuvre des contrôles de sécurité robustes natifs du cloud et d’améliorer les opérations de sécurité.
  • L’adoption de l’IA pour la cybersécurité : l’IA elle-même est un outil puissant pour améliorer la posture de sécurité. De l’automatisation de la détection des menaces à l’amélioration de la gestion des vulnérabilités, l’IA redéfinit la manière dont les entreprises abordent les défis de cybersécurité.

L’étude de ces deux points de référence permet de fournir un guide complet pour minimiser les risques de sécurité des plateformes d’IA générative tout en utilisant l’IA pour renforcer les défenses de cybersécurité. Les entreprises devraient adopter une stratégie de sécurité à plusieurs niveaux, s'aligner sur les exigences réglementaires et utiliser l’automatisation pilotée par l’IA pour rester résilientes face aux cybermenaces en évolution.

Pourquoi cette perspective est importante pour les entreprises

L’adoption rapide de l’IA générative entraîne à la fois des défis en matière d’innovation et de sécurité que les entreprises ne peuvent pas se permettre de négliger. Il est critique de comprendre la sécurité de l’IA d’un point de vue à la fois défensif (renforcement de la sécurité des plateformes d’IA) et offensif (adoption de l’IA pour la cybersécurité) pour plusieurs raisons :

  • Protection contre les menaces émergentes
  • Confidentialité des données et conformité
  • Atténuation des risques commerciaux et opérationnels
  • Responsabilité partagée en matière de sécurité de l’IA dans le cloud
  • Renforcement des capacités de cybersécurité
  • Se prémunir contre les changements réglementaires pilotés par l’IA
  • Promouvoir une utilisation éthique et responsable de l’IA

En prenant en compte ces perspectives, les entreprises peuvent exploiter en toute sécurité la puissance de l’IA tout en atténuant les risques, en maintenant la conformité et en renforçant leur posture globale de cybersécurité.

Perspectives importantes sur la sécurité des plateformes d’IA générative

Perspective 1 : sécuriser les grands modèles de langage (LLM)

Minimiser les risques de sécurité des plateformes d’IA générative, en particulier les LLM, est essentiel pour aider à prévenir des violations de sécurité majeures et protéger la confidentialité, l’exactitude et la légitimité du contenu généré. Sur la base de l’expérience concrète acquise par IBM auprès de ses clients en Europe, plusieurs risques critiques ont été identifiés, ainsi que des contre-mesures pour atténuer ces menaces :

  • Injection de prompt : les attaquants manipulent l’entrée des utilisateurs pour influencer le comportement du modèle ou voler des données sensibles. Pour atténuer ce risque, mettez en place une validation stricte des entrées et sensibilisez les utilisateurs à des pratiques sûres en ligne.
  • Traitement non sécurisé des sorties : un traitement incorrect des sorties générées par les LLM peut entraîner des vulnérabilités. Maintenez une gestion robuste des erreurs et nettoyez les entrées avant utilisation.
  • Empoisonnement des données d’entraînement : les données malveillantes qui corrompent l’ensemble d’apprentissage peuvent entraîner un comportement imprévisible ou biaisé du LLM. Utilisez des sources de données fiables, nettoyez régulièrement les entrées et examinez les productions des modèles pour détecter des divergences.
  • Problèmes liés au cycle de vie du LLM : des risques surviennent lors de l’entraînement, du déploiement de modèles et de l’utilisation de plug-ins. Validez l’origine du modèle, maintenez un déploiement sécurisé et gérez l’interprétation des sorties avec soin.
  • Divulgation d’informations sensibles : la fuite directe ou indirecte de données d’entraînement ou de connaissances sur les modèles peut entraîner des violations de la confidentialité. Appliquez le contrôle d’accès, l’apprentissage fédéré et l’anonymisation des données pour réduire les risques.
  • Privilèges excessifs : accorder trop d’autonomie aux LLM peut entraîner des risques de sécurité importants. Limitez les privilèges aux tâches essentielles et appliquez des contrôles d’accès stricts.

Ces six risques de sécurité critiques, ainsi que les contre-mesures associées, constituent un élément essentiel pour renforcer la sécurité des plateformes d’IA générative. En répondant à ces préoccupations de manière proactive, les organisations peuvent contribuer à prévenir les violations de données, à protéger les informations sensibles et à améliorer l’intégrité et la fiabilité générales de leurs applications d’IA.

Perspective 2 : sécuriser la couche de services cloud

Les grandes entreprises qui développent des applications d’IA générative utilisent souvent des services LLM préconstruits hébergés sur des plateformes cloud telles que Microsoft® Azure, IBM Cloud®, Google Cloud et Amazon Web Services.

Après avoir abordé six risques de sécurité critiques associés aux LLM, il est crucial de revoir l’infrastructure pour détecter les vulnérabilités. L’approche de gestion des risques proposée devrait consister à associer les risques identifiés aux menaces, puis à les relier à des contrôles de sécurité spécifiques pour des mesures préventives et de détection sur les plateformes cloud. Ce processus inclut la liste des risques, leur mise en correspondance avec les menaces, la catégorisation des contrôles en cinq domaines de sécurité et l’établissement de mécanismes de conformité, souvent automatisés via des services cloud. Le résultat final est une matrice RACI qui détaille les responsabilités de l’équipe pour la mise en œuvre et la validation des contrôles de sécurité.

Perspective 3 : gouverner un programme d’IA d’entreprise

Pour gouverner efficacement un programme d’IA d’entreprise, les responsables de la sécurité des systèmes d’information (CISO) doivent adopter cinq principes clés :

·      Gérer la conformité aux réglementations évolutives en matière d’IA

·      Protéger les plateformes LLM gérées en comprenant le modèle de responsabilité partagée

·      Définir clairement les rôles des parties prenantes, telles que les équipes métier et les responsables du traitement des données

·      Mettre en place des processus de gestion des incidents liés à l’IA pour faire face aux nouvelles cybermenaces

·      Mener des campagnes de sensibilisation pour informer les employés sur l’utilisation responsable des outils d’IA générative, afin de promouvoir une culture de sécurité et de collaboration au sein de l’entreprise

Perspective 4 : exploiter l’IA générative pour une cybersécurité proactive

L’IA générative révolutionne l’environnement de la cybersécurité en proposant des outils avancés pour la défense proactive et la gestion des vulnérabilités. Si les craintes que l’IA devienne malveillante, comme le concept de Skynet, peuvent sembler exagérées, le potentiel de l’IA générative pour remodeler la cybersécurité est indéniable.

Le rôle de l’IA générative dans la cybersécurité

L’IA générative introduit de nouvelles capacités qui vont au-delà des méthodes traditionnelles de défense. Elle améliore les simulations d’attaque, automatise les tâches de sécurité, génère des données d’entraînement réalistes et soutient la gestion des vulnérabilités. En analysant des modèles de données complexes et en générant des informations exploitables, l’IA générative offre une efficacité significative dans la lutte contre les cybermenaces en constante évolution. Bien que l’IA générative puisse contribuer à divers aspects de la cybersécurité, elle joue un rôle important dans certains domaines clés :

  • Réponse accélérée : l’IA générative peut aider les organisations à rationaliser leur réponse aux vulnérabilités en intégrant diverses sources d’information et en offrant des informations en temps réel sur l’exploitabilité et les vecteurs d’attaque, contribuant ainsi à prioriser et à corriger plus rapidement les vulnérabilités.
  • Impact sur les workflows de sécurité : les défis modernes liés à la cybersécurité, tels que l’accumulation de vulnérabilités et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, nécessitent des workflows intégrés dans tous les services. L’IA générative permet une meilleure collaboration en reliant les workflows, améliorant ainsi la rapidité et l’efficacité de la résolution des vulnérabilités.
  • Gestion des vulnérabilités natives du cloud : l’IA générative relève les défis des environnements natifs du cloud en suivant les vulnérabilités, en maintenant une attribution précise des vulnérabilités et en s’adaptant aux environnements dynamiques pour améliorer la sécurité et répondre aux exigences réglementaires.

Par exemple, les organisations opérant dans des environnements cloud peuvent utiliser l’IA générative pour lier les vulnérabilités aux services, priorisant ainsi et assignant les tâches de remédiation plus efficacement. Les capacités d’apprentissage dynamique de l’IA générative soutiennent également une adaptation continue à l’environnement cloud en évolution, ce qui en fait un outil indispensable pour gérer les vulnérabilités dans les applications cloud natives. L’image ci-dessous montre comment l’IA générative peut transformer la gestion des vulnérabilités et les workflows de sécurité.

IA générative et workflows de sécurité dans la gestion des vulnérabilités

L’IA générative permet aux organisations d’améliorer leurs efforts de cybersécurité en rationalisant les workflows, en accélérant les temps de réponse et en améliorant la gestion des vulnérabilités, en particulier dans des environnements cloud complexes.

Informations mondiales sur l’IA générative et la cybersécurité : une voie vers une cyberdéfense résiliente

Donner la priorité à la recherche et au développement en IA pour la cybersécurité est essentiel pour l’innovation et la résilience face aux menaces émergentes. Les LLM se sont révélés utiles dans les processus de prise de décision, et ils peuvent également jouer un rôle dans l’application des politiques. En analysant de vastes quantités de données, les LLM pourraient améliorer les mécanismes de cyberdéfense en temps réel. Toutefois, cette évolution doit être abordée avec prudence, en tenant compte des implications en matière d’éthique, de respect de la vie privée et de réglementation.

La collaboration entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire est essentielle pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative en cybersécurité. Cette approche unifiée peut aider à protéger les actifs numériques et à promouvoir un environnement cyber sécurisé. Alors que nous continuons à naviguer dans les complexités de l’ère numérique, adopter les avancées de l’IA générative offre des perspectives prometteuses pour renforcer les capacités de cyberdéfense et garantir un avenir plus sûr et plus résilient.

Les bonnes pratiques autour du renforcement de la sécurité de l’IA générative sont en évolution, nécessitant une approche globale qui couvre l’authentification, la confidentialité des données, la défense contre les attaques adversariales, la conformité éthique et la surveillance continue. La sécurité doit être perçue de manière holistique, non seulement d’un point de vue technologique, mais aussi en tenant compte des considérations éthiques et de la conformité réglementaire. À mesure que le paysage des menaces évolue, les mesures de cybersécurité doivent s’adapter pour protéger efficacement l’IA générative et les LLM contre les risques émergents.

