Alors que les entreprises continuent d'adopter des services basés sur le cloud, il est de plus en plus urgent de migrer et de moderniser l'infrastructure, les applications et les données vers le cloud pour rester compétitif. Les approches traditionnelles de migration et de modernisation impliquent souvent des processus manuels, ce qui entraîne une augmentation des coûts, un retard dans la création de valeur et un risque accru.

La migration et la modernisation vers le cloud peuvent être des processus complexes, chronophages et présenter des défis uniques. Par ailleurs, l'IA générative et les actifs et assistants d'IA ainsi que les modèles commerciaux innovants présentent de nombreux avantages. La solution Cloud Migration and Modernization Factory d'IBM Consulting® peut également aider les organisations à surmonter les défis courants liés à la migration et à la modernisation, et à bénéficier d'une expérience de migration et de modernisation plus rapide, plus efficace et plus rentable.

En tirant parti des mêmes technologies qui stimulent l'évolution du marché, IBM Consulting est en mesure d'offrir une valeur ajoutée à la vitesse dont les entreprises de demain ont besoin aujourd'hui. Cette transformation commence par une nouvelle relation entre les consultants et le code, une relation qui peut aider à fournir des solutions et à générer de la valeur de manière plus rapide, reproductible et rentable.