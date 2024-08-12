Alors que les entreprises continuent d'adopter des services basés sur le cloud, il est de plus en plus urgent de migrer et de moderniser l'infrastructure, les applications et les données vers le cloud pour rester compétitif. Les approches traditionnelles de migration et de modernisation impliquent souvent des processus manuels, ce qui entraîne une augmentation des coûts, un retard dans la création de valeur et un risque accru.
La migration et la modernisation vers le cloud peuvent être des processus complexes, chronophages et présenter des défis uniques. Par ailleurs, l'IA générative et les actifs et assistants d'IA ainsi que les modèles commerciaux innovants présentent de nombreux avantages. La solution Cloud Migration and Modernization Factory d'IBM Consulting® peut également aider les organisations à surmonter les défis courants liés à la migration et à la modernisation, et à bénéficier d'une expérience de migration et de modernisation plus rapide, plus efficace et plus rentable.
En tirant parti des mêmes technologies qui stimulent l'évolution du marché, IBM Consulting est en mesure d'offrir une valeur ajoutée à la vitesse dont les entreprises de demain ont besoin aujourd'hui. Cette transformation commence par une nouvelle relation entre les consultants et le code, une relation qui peut aider à fournir des solutions et à générer de la valeur de manière plus rapide, reproductible et rentable.
Les ressources et les assistants d'IA générative révolutionnent les conditions de migration et de modernisation vers le cloud, en proposant une méthode plus efficace, automatisée et économique pour surmonter les défis courants liés à la migration. Ces outils tirent parti du machine learning et de l'intelligence artificielle pour automatiser les processus manuels, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine et minimisant le risque d'erreurs et de reprise.
Les assistants IBM Consulting sont une bibliothèque d'assistants IA basés sur des rôles, formés sur des données propriétaires IBM pour soutenir les rôles et tâches clés des projets de consultation IBM. Accessible via une interface conversationnelle, nous avons démocratisé la façon dont les consultants utilisent les assistants, créant ainsi une expérience où nos collaborateurs peuvent trouver, créer et affiner en permanence des assistants pour répondre plus rapidement aux besoins de nos clients.
Les assistants IBM Consulting permettent à nos consultants de sélectionner les modèles les mieux adaptés pour relever vos défis commerciaux. Ces modèles sont fournis avec des invites et des formats de sortie préconfigurés afin que nos collaborateurs puissent obtenir des résultats personnalisés en fonction de leurs requêtes, tels que la création d'un profil utilisateur détaillé ou d'un code pour un langage et une fonction spécifiques. Vous bénéficiez ainsi d'un travail plus efficace et plus rapide.
Nos modèles commerciaux innovants, tels que nos services de migration vers le cloud, offrent un moyen flexible et rentable de migrer et de moderniser les applications et les données vers le cloud. Nos modèles de tarification sont conçus pour aider les entreprises à réduire les coûts et à augmenter le retour sur investissement, tout en favorisant une expérience de migration fluide et réussie.
En tant que fournisseur de premier plan de services de transformation vers le cloud hybride, IBM possède une expertise reconnue pour aider les organisations à surmonter les défis courants liés à la migration et à la modernisation. Nos experts ont développé des outils d'IA générative et des modèles commerciaux innovants pour assurer une migration cloud et une modernisation réussies.
La Cloud Migration and Modernization Factory d'IBM Consulting permet aux clients de générer plus rapidement de la valeur commerciale en tirant parti de modèles de migration prédéfinis et d'approches de migration automatisées. Cela signifie que les organisations peuvent accélérer le déploiement et la montée en puissance, commercialiser plus rapidement leurs produits et réaliser plus tôt des bénéfices commerciaux.
Grâce à la Cloud Migration and Modernization d'IBM Consulting, les clients peuvent obtenir les résultats suivants :
La migration vers le cloud et la modernisation peuvent constituer un processus complexe, mais grâce à la puissance des ressources et des assistants d'IA générative et à des modèles commerciaux innovants, les organisations peuvent surmonter les défis courants liés à la migration et bénéficier d'une expérience de migration plus rapide, plus efficace et plus rentable. En automatisant les processus manuels, en réduisant le besoin d’intervention humaine et en minimisant le risque d’erreurs et de reprise, les outils d’IA générative peuvent aider les entreprises à réaliser des économies significatives et à augmenter le ROI.
En savoir plus sur la façon dont Cloud Migration and Modernization Factory d'IBM Consulting peut vous aider à profiter de ces avantages.
