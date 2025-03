Les émissions du Scope 3 : Au-delà de la réglementation, une opportunité de transformation

Pour rappel, le Scope 1 s’intéresse aux émissions des entreprises en lien direct avec leurs opérations internes et sous leur contrôle, et le Scope 2 regroupe les émissions considérées comme indirectes et liées à leur propre consommation d’énergie (électricité, gaz…) et de chaleur (chaleur et froid vapeur et eau chaude…).

Si ces 2 premiers scopes se concentrent sur les émissions directement imputables à une entreprise du fait de ses opérations, le troisième périmètre (Scope 3) est beaucoup plus vaste et complexe puisqu’il englobe l’ensemble des émissions de la chaîne de valeur en amont et en aval des opérations internes d’une entreprise, et donc en dehors de son contrôle direct.