Les caractéristiques des modèles de fondation peuvent être regroupées en 3 attributs principaux. Les entreprises doivent comprendre que trop insister sur un attribut peut compromettre les autres. Il est essentiel d’équilibrer ces attributs pour adapter le modèle aux besoins spécifiques d’une entreprise :

Fiabilité : des modèles clairs, explicables et inoffensifs. Performance : le bon niveau de performance pour les domaines d’activité et les cas d’utilisation ciblés. Rentabilité : modèles qui offrent l’IA générative à un coût total de possession inférieur et à un risque réduit.

IBM Granite est une série phare de modèles dédiés aux entreprises développés par IBM Research. Ces modèles offrent une fonctionnalité optimale de ces attributs, en mettant l’accent sur la confiance et la fiabilité, afin de permettre aux entreprises de réussir leurs initiatives en matière d’IA générative. N’oubliez pas que les entreprises ne peuvent pas mettre leur solution d’IA générative à l’échelle avec des modèles de fondation auxquels elles ne peuvent pas faire confiance.

IBM watsonx propose des modèles d’IA dédiés aux entreprises résultant d’un processus d’affinement rigoureux. Ce processus commence par une innovation de modèle menée par IBM Research, impliquant des collaborations ouvertes et des formations sur du contenu pertinent pour l’entreprise, conformément au code d’éthique de l’IA d’IBM afin de promouvoir la transparence des données.

IBM Research a mis au point une technique d’ajustement d’instructions qui permet d’améliorer les modèles développés par IBM et certains modèles open source en leur apportant des capacités essentielles pour une utilisation en entreprise. Au-delà des références universitaires, notre ensemble de données « FM_EVAL » simule des applications d’IA d’entreprise réelles. Les modèles les plus robustes de ce pipeline sont disponibles sur IBM watsonx.ai® et fournissent aux clients des modèles de fondation d’IA générative fiables et dédiés aux entreprises, comme le montre l’image :