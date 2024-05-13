Cette série d’articles démystifie l’IA générative pour les entreprises à l’intention des dirigeants commerciaux et technologiques. Elle fournit des cadres simples et des principes directeurs pour votre parcours de transformation vers l’intelligence artificielle (IA). Dans l’article précédent, nous avons abordé l’approche unique d’IBM pour fournir des modèles dédiés aux entreprises. Dans cet article, nous explorons pourquoi le choix des modèles de fondation est important et comment ils permettent aux entreprises de dimensionner l’IA générative en toute confiance.
Dans le monde dynamique de l’IA générative, les approches universelles ne sont pas adaptées. Alors que les entreprises s’efforcent d’exploiter la puissance de l’IA, elles doivent disposer d’un large éventail de modèles pour :
Maintenant que nous avons compris l’importance du choix du modèle, comment résoudre le problème de la pléthore de choix lors de la sélection du bon modèle pour un cas d’utilisation ? Nous pouvons décomposer ce problème complexe en une série de mesures simples que vous pouvez appliquer dès aujourd’hui :
En adoptant une stratégie multimodèle, la bibliothèque IBM Watsonx propose des modèles propriétaires, open source et tiers, comme le montre l’image :
Les clients disposent ainsi d’un large éventail de choix, ce qui leur permet de sélectionner le modèle qui correspond le mieux à leurs préférences en matière d’activité, de région et de risque.
De plus, watsonx permet aux clients de déployer des modèles sur l’infrastructure de leur choix, avec des options multicloud hybride et sur site, afin d’éviter l’enfermement propriétaire et de réduire le coût total de possession.
Les caractéristiques des modèles de fondation peuvent être regroupées en 3 attributs principaux. Les entreprises doivent comprendre que trop insister sur un attribut peut compromettre les autres. Il est essentiel d’équilibrer ces attributs pour adapter le modèle aux besoins spécifiques d’une entreprise :
IBM Granite est une série phare de modèles dédiés aux entreprises développés par IBM Research. Ces modèles offrent une fonctionnalité optimale de ces attributs, en mettant l’accent sur la confiance et la fiabilité, afin de permettre aux entreprises de réussir leurs initiatives en matière d’IA générative. N’oubliez pas que les entreprises ne peuvent pas mettre leur solution d’IA générative à l’échelle avec des modèles de fondation auxquels elles ne peuvent pas faire confiance.
IBM watsonx propose des modèles d’IA dédiés aux entreprises résultant d’un processus d’affinement rigoureux. Ce processus commence par une innovation de modèle menée par IBM Research, impliquant des collaborations ouvertes et des formations sur du contenu pertinent pour l’entreprise, conformément au code d’éthique de l’IA d’IBM afin de promouvoir la transparence des données.
IBM Research a mis au point une technique d’ajustement d’instructions qui permet d’améliorer les modèles développés par IBM et certains modèles open source en leur apportant des capacités essentielles pour une utilisation en entreprise. Au-delà des références universitaires, notre ensemble de données « FM_EVAL » simule des applications d’IA d’entreprise réelles. Les modèles les plus robustes de ce pipeline sont disponibles sur IBM watsonx.ai® et fournissent aux clients des modèles de fondation d’IA générative fiables et dédiés aux entreprises, comme le montre l’image :
Essayez nos modèles de fondation dédiés aux entreprises sur watsonx avec notre nouvelle démonstration par chat watsonx.ai. Découvrez leurs capacités en matière de synthèse, de génération de contenu et de traitement de documents via une interface de chat simple et intuitive.