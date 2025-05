Guide de la productivité des ventes

La productivité des ventes désigne les initiatives d’une équipe de vente pour maximiser la production tout en minimisant les entrées. L’augmentation de la productivité des ventes est souvent un facteur essentiel pour accroître les taux de conversion et le chiffre d’affaires.

Pour augmenter la productivité, les responsables des ventes optimisent le temps, les ressources et les processus de sorte à raccourcir le cycle de vente et capturer les clients à forte valeur ajoutée. Des technologies comme l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la productivité des ventes, car elles permettent de réduire les tâches manuelles, de repenser les workflows et de fournir des informations fondées sur les données.

Ces dernières années, les outils de productivité des ventes alimentés par l’IA ont servi à accroître plusieurs activités de vente et simplifier les tâches administratives : en identifiant des prospects de qualité, en réalisant des activités de génération de leads, en transcrivant les appels de vente, en mesurant la performance de l’équipe, en automatisant la prise de contact initiale et en générant des communications hyperpersonnalisées avec les clients potentiels.

Malgré l’omniprésence de ces technologies, notamment depuis l’explosion de l’IA, les deux tiers du temps des commerciaux sont consacrés à des activités autres que la vente1. Cette dynamique a conduit les chercheurs et les entreprises à repenser la manière dont la technologie peut optimiser la productivité des vendeurs et, plus généralement, les modèles organisationnels, afin de véritablement ajouter de la valeur.

Aujourd’hui, les chercheurs et les PDG de premier plan envisagent de plus en plus d’accroître la productivité grâce à une combinaison stratégique de technologies axées sur les objectifs et de pratiques de gestion avant-gardistes2.