Les services critiques, des réseaux énergétiques aux systèmes de santé, sont de plus en plus ciblés par des menaces pilotées par l’IA et des acteurs malveillants qui contournent les défenses traditionnelles. Pire encore, la menace quantique est imminente et risque de rendre obsolètes les méthodes de chiffrement actuelles. Selon une étude interne de l’IBM Institute for Business Value, on estime à 60 le nombre d'incidents de cybersécurité survenus dans le secteur public en 2024. Parallèlement, une médiane de 49,5 a été observée dans le secteur privé.
Le volume des cyberattaques s’accroît, et les retards de réponse peuvent entraîner une exposition importante. L’étude démontre qu’il a fallu 180 jours aux équipes de réponse du secteur public pour détecter les incidents de cybersécurité en 2024. La sécurité post-quantique et le renseignement alimenté par l’IA ne sont pas des besoins futurs, mais des exigences immédiates.
Les attaques automatisées pilotées par l’IA vont plus vite que les réponses manuelles, ce qui rend le renseignement sur les menaces en temps réel et l’automatisation de la réponse aux incidents essentiels pour survivre. Pour garantir leur sécurité, une approche globale est essentielle : stratégie et risques cyber, détection et réponse aux menaces pilotées par l’IA, cadres de sécurité Zero Trust, traçabilité des données, chiffrement pour la conformité et automatisation de la réponse aux incidents. Découvrons ensemble comment ces éléments clés peuvent vous aider.
Une cybersécurité efficace commence par une stratégie solide. Les services de Stratégie et risques cyber (RSE) offrent une approche proactive pour permettre aux entreprises d’opérationnaliser la conformité réglementaire et cyber, en fournissant des services de gouvernance sur mesure aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), aux régulateurs et aux auditeurs. En mettant en place des stratégies de réduction des risques et des indicateurs de gestion centralisée.
L’IA a transformé le paysage de la cybersécurité. Les systèmes de détection des menaces pilotés par l’IA surveillent en permanence le trafic réseau et le comportement des utilisateurs, identifiant les anomalies pouvant indiquer un risque de violation. Ces systèmes analysent d’immenses quantités de données en temps réel, permettant aux équipes de sécurité gouvernementales d’agir rapidement et de manière décisive. Par exemple, l’IA peut détecter les attaques exploitant l’identité sur les infrastructures publiques en signalant les schémas de connexion ou demandes d’accès inhabituels, ce qui renforce la sécurité et l’efficacité des analystes de sécurité.
Même s’il ne s’agit pas d’un concept nouveau, le modèle de sécurité Zero Trust, qui repose sur le principe « ne se fier à rien, tout vérifier », reste le cadre de référence en matière de cybersécurité. Cette approche garantit que chaque demande d’accès est soigneusement examinée, quelle que soit son origine.
En mettant en œuvre un cadre de sécurité Zero Trust, les gouvernements peuvent appliquer des contrôles d’accès stricts, surveiller l’activité des utilisateurs et répondre aux menaces en temps réel. Grâce à l’IA et au machine learning, les cadres de sécurité Zero Trust offrent une visibilité complète sur l’accès aux données, ce qui permet d’identifier et d’atténuer les menaces. Cette visibilité est complétée par l’application du principe fondamental, « ne se fier à rien, tout vérifier » pour chaque requête, quel que soit l’emplacement sur le réseau. L’IA peut évaluer dynamiquement les scores de risque des identités, des appareils et des applications avant d’accorder l’accès.
Le respect des exigences réglementaires constitue un défi important pour les entreprises gérant des infrastructures critiques, telles que les agences publiques. La traçabilité des données et le chiffrement sont des composantes essentielles à toute stratégie de conformité robuste.
La traçabilité des données suit le flux de données au sein de l’entreprise, fournissant un enregistrement clair de leur origine, de leur transformation et de leur stockage.
Le chiffrement garantit la sécurité des données, à la fois en transit et au repos, les protégeant contre les accès non autorisés et garantissant la conformité avec les réglementations telles que FISMA, FedRAMP et le RGPD. Suivez la provenance des données de bout en bout pour répondre aux exigences d’audit et isoler rapidement les jeux de données compromis. Adoptez des algorithmes résistants au quantique (par exemple le chiffrement basé sur les réseaux euclidiens) pour les données au repos et en transit.
En cas d’incident de cybersécurité, une réponse rapide et coordonnée est cruciale. L’automatisation de la réponse aux incidents utilise l’IA et le machine learning pour rationaliser et accélérer le processus de réponse. Selon une recherche de l’IBM IBV, en 2024, en moyenne 10 violations de cybersécurité sont restées non détectées par les organismes publics.
Les systèmes automatisés peuvent détecter les menaces et y répondre en temps réel, réduisant ainsi le temps nécessaire pour contenir les incidents et y remédier. Des protocoles orchestrés qui endiguent, corrigent et documentent automatiquement les incidents en quelques minutes intègrent l’automatisation de la réponse aux incidents avec des contrôles ZTA pour révoquer instantanément les identifiants compromis et authentifier à nouveau les utilisateurs.
Protégez vos environnements informatiques et vos administrés grâce à des solutions de cybersécurité alimentées par l’IA et indépendantes des plateformes, qui s’intègrent à votre écosystème existant. Automatisez à l’aide d’actifs d’IA éprouvés, et conformez-vous aux normes et réglementations. Déployez des robots d’indexation alimentés par l’IA qui analysent en permanence les forums clandestins à la recherche d’identifiants compromis et de code d’exploitation. Automatisez la réinitialisation forcée des mots de passe et l’application d’une authentification à étapes lorsqu’une exposition est détectée.
Grâce à notre expertise approfondie du secteur public et à nos solutions éprouvées, nous aidons les agences publiques à créer une base qui s’adapte aux demandes futures et réduit la complexité. IBM est la seule entreprise technologique qui offre une plateforme complète de solutions et de services de conseil, apportant son expertise aux clients du secteur public ainsi que les données, l’IA, la technologie d’infrastructure et les pratiques éthiques les plus récentes.
L’approche Zero Trust d’IBM intègre les données, la gestion des menaces et les contrôles d’identité pour fournir une solution connectée, qui améliore la visibilité et le contrôle. Parallèlement, les approches RSE d’IBM aident à protéger les données critiques et à renforcer la résilience organisationnelle.
Pour construire une base sécurisée essentielle à votre modernisation, alliez solutions de cybersécurité parfaitement adaptées à vos besoins, sans enfermement propriétaire, et services de conseil efficaces. Vous obtiendrez des résultats mesurables qui protègent votre écosystème informatique, ainsi que les données de vos employés et de vos administrés.
