Les services critiques, des réseaux énergétiques aux systèmes de santé, sont de plus en plus ciblés par des menaces pilotées par l’IA et des acteurs malveillants qui contournent les défenses traditionnelles. Pire encore, la menace quantique est imminente et risque de rendre obsolètes les méthodes de chiffrement actuelles. Selon une étude interne de l’IBM Institute for Business Value, on estime à 60 le nombre d'incidents de cybersécurité survenus dans le secteur public en 2024. Parallèlement, une médiane de 49,5 a été observée dans le secteur privé.

Le volume des cyberattaques s’accroît, et les retards de réponse peuvent entraîner une exposition importante. L’étude démontre qu’il a fallu 180 jours aux équipes de réponse du secteur public pour détecter les incidents de cybersécurité en 2024. La sécurité post-quantique et le renseignement alimenté par l’IA ne sont pas des besoins futurs, mais des exigences immédiates.

Les attaques automatisées pilotées par l’IA vont plus vite que les réponses manuelles, ce qui rend le renseignement sur les menaces en temps réel et l’automatisation de la réponse aux incidents essentiels pour survivre. Pour garantir leur sécurité, une approche globale est essentielle : stratégie et risques cyber, détection et réponse aux menaces pilotées par l’IA, cadres de sécurité Zero Trust, traçabilité des données, chiffrement pour la conformité et automatisation de la réponse aux incidents. Découvrons ensemble comment ces éléments clés peuvent vous aider.