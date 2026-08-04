C’est dans le vocabulaire des achats et de la gouvernance que la plupart des entreprises pèchent, et non dans leur compréhension de la technologie. Les entreprises qui réussiront seront celles qui développeront le vocabulaire et les leviers contractuels nécessaires pour préciser ce qu’elles attendent des systèmes d’IA.



Quatre choses doivent changer :



1. 1. Exiger la communication de l’architecture pour tout achat de solution d’IA. Les fournisseurs devraient être tenus de spécifier si leur système est probabiliste, déterministe ou hybride, et quelles sont les propriétés d’explicabilité de chaque composant.

Ils doivent également permettre une validation indépendante au moyen d’audits, de tests et d’une surveillance continue. « IA » n’est pas une catégorie suffisante pour une décision d’achat. « Modèle de langage probabiliste avec génération augmentée par récupération » en est une.

2. Associer les cas d’utilisation aux niveaux de risque avant de sélectionner une architecture. Tous les cas d’utilisation de l’IA ne nécessitent pas une architecture déterministe. Un outil de résumé de contenu à faible risque est soumis à des exigences différentes de celles d’un système d’IA qui prend des décisions de crédit ou effectue le triage des soins aux patients.

L’évaluation des risques doit avoir lieu avant la sélection des fournisseurs, et non après le déploiement. Et l’architecture requise, avec ses propriétés d’explicabilité et de responsabilité, devrait être inscrite dans les exigences, et non laissée à la discrétion du fournisseur.

3. Opérationnaliser les principes sous forme d’exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, et non de déclarations d’intention. « Nous nous engageons en faveur d’une IA explicable » est une déclaration d’intention. « Au niveau Vigilant, le système doit fournir une piste d’audit complète pour chaque sortie, y compris les données source dont la traçabilité et la provenance sont documentées, la fiabilité validée par des tests ou des retests et des contrôles garantissant que les explications sont liées au dossier de preuves. »

Cette spécification est une exigence fonctionnelle. La différence réside dans le caractère contraignant. L’une de ces exigences doit être incluse dans un contrat. L’autre a sa place dans un communiqué de presse.

4. Établir des valeurs de référence pour les résultats avant le déploiement. Il est impossible de mesurer si un système d’IA cause des dommages à moins d’établir une base de référence avant de le déployer. Sans données sur les résultats antérieurs au déploiement, vous pouvez observer les sorties, mais vous ne pouvez pas attribuer les changements : vous n’avez aucun moyen de distinguer l’effet du système de ce qui se serait produit indépendamment.



Chaque déploiement d’IA devrait nécessiter une base de référence documentée pour les résultats qu’il est censé influencer, par rapport à laquelle les performances après le déploiement sont mesurées en permanence. Lorsqu’il n’existe pas de base de référence, en créer une est un prérequis, et non une tâche ultérieure.

