De Plastic Bank transformant les déchets plastiques en monnaie précieuse à Twiga Foods qui augmente l’accès au microfinancement pour les petits agriculteurs, IBM travaille à appliquer la blockchain pour atteindre certains des objectifs de développement durable les plus critiques des Nations Unies. La charge croissante des déchets et du recyclage devenant un énorme problème environnemental, le secteur de la gestion des déchets est bien positionné pour la transformation blockchain.
La blockchain ne peut réduire la quantité de déchets que les Américains créent chaque jour, mais un système qui utilise la radio-identification et les codes QR sur les sacs poubelles ou les pièces de recyclage envoyées aux décharges pourrait contribuer à faciliter et à rendre le processus beaucoup plus transparent. Cette technologie pourrait être exploitée pour connecter les entreprises de recyclage à d’autres alternatives de traitement plutôt qu’aux décharges, et pourrait créer la transparence et la responsabilité nécessaires que les Américains attendent de la gestion des déchets.
La gestion des déchets est en état critique, surtout aux États-Unis, où les Américains contribuent chaque jour à 728 000 tonnes de déchets aux décharges. Avant 2018, la Chine traitait au moins la moitié des exportations mondiales de plastique, de papier et de métaux, mais a récemment renforcé ses réglementations, éliminant 24 catégories de déchets solides comme les déchets plastiques et le papier mélangé. Les interdictions incluent une tolérance réduite aux matériaux contaminés, une norme stricte que de nombreux Américains ne peuvent pas respecter. En raison des interdictions, les matériaux recyclables submergent les entreprises de recyclage américaines, qui sont obligées de renvoyer ce qu'elles ne peuvent pas traiter dans les décharges.
La frustration liée à cette situation conduit à ce qu'on appelle le « recyclage par ambition », à savoir le tri diligent des matériaux à recycler en raison de la conviction qu'ils sont réutilisés, même s'ils finissent toujours dans la décharge. Vous pouvez le constater ou en faire l'expérience vous-même, en tant qu'écologiste consciencieux au bureau qui recycle ses tasses à café, ou en tant qu'étudiant qui jette ses boîtes de pizza dans la poubelle bleue de sa résidence universitaire. La crainte de ne pas faire de différence est partagée par beaucoup d'autres, et il existe un risque réel qu'une peur collective croissante conduise le public à cesser complètement de recycler — ce qui signifie qu'il serait plus difficile de vous inciter, vous et les autres, à recommencer à l'avenir une fois les problèmes résolus.
Les applications blockchain pourraient être la correctif, reliant les entreprises de recyclage à d’autres alternatives de traitement que les décharges. Lorsqu’une entreprise a un fardeau de matériaux recyclables en stock, elle pourrait contacter le réseau de la blockchain pour localiser un autre membre capable de traiter les matériaux restants plutôt que de les détourner vers une décharge. En créant un moyen de communication plus efficace, la blockchain pourrait relier les entreprises de recyclage afin d'équilibrer la charge des matériaux.
Les consommateurs et les entreprises ont désormais l'impression que le système actuel de gestion des déchets manque de sens des responsabilités, ce qui entraîne une certaine frustration dans les efforts de recyclage. Il n'existe actuellement aucun système de transaction numérique permettant de tenir les entreprises ou les particuliers responsables des déchets qu'ils ont créés et des pertes de recyclage. En regroupant producteurs, consommateurs et opérateurs de gestion des déchets dans un réseau, la blockchain pourrait créer une vision accessible et visible de la chaîne d’approvisionnement en déchets. La blockchain apporte une valeur ajoutée à la fois au consommateur et à l'entreprise en démontrant l'impact individuel de chaque membre du réseau.
Malgré les convictions traditionnelles selon lesquelles la responsabilité de réduire les matériaux de décharge devrait être confiée au producteur des biens de consommation emballés, la blockchain créerait un niveau de responsabilité pour chaque membre du cycle de vie du recyclage. La blockchain, de par sa nature décentralisée et infalsifiable, est un système de suivi optimal pour le cycle de vie d'un produit, comme cela a déjà été démontré dans un certain nombre d'industries. Si cela pouvait s'étendre au processus de recyclage, nous pourrions renforcer la responsabilité à chaque étape au lieu de simplement faire peser la charge sur le producteur.
L’utilisation d’une blockchain de consortium créerait une plateforme permettant aux entreprises de gestion des déchets et de recyclage de partager leurs données ouvertement, tout en disposant d’un registre inviolable indiquant où les déchets sont réellement allés et quelle quantité a été recyclée. Ce dossier incontestable placerait la responsabilité sur chaque membre de la chaîne plutôt que sur le producteur comme c’était traditionnellement fait, aboutissant à un processus de recyclage plus efficace.
Une grande partie de la technologie que vous utilisez tous les jours, comme votre smartphone, contient des minéraux tels que le lithium et le cobalt qui doivent être éliminés de manière responsable ; cependant, les consommateurs vendent leurs anciens smartphones à quelqu'un d'autre ou les mettent en décharge. Ces anciens produits sont étonnamment précieux : avec le bon réseau de parties prenantes, les consommateurs peuvent trouver des moyens utiles de recycler leurs déchets électroniques.
Par exemple, les smartphones contenant des minéraux rares comme le cobalt pourraient être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits, plutôt que d'en extraire davantage ou de s'approvisionner dans des zones présentant des risques environnementaux ou sociaux. L’un des problèmes généraux des déchets électroniques est que les consommateurs ne savent tout simplement pas si, ni où leur technologie peut être recyclée. En conséquence, seulement 20 % des déchets électroniques générés sont enregistrés comme collectés ou recyclés. Avec un réseau blockchain, les producteurs pourraient plus facilement répondre aux offres des consommateurs qui cherchent à recycler leurs produits, en accédant aux minéraux plus efficacement qu'en les collectant à leur source d'origine.
Face à tous ces défis, des entreprises sont actuellement impliquées dans la lutte contre l’épidémie de déchets grâce à des solutions blockchain et préparent le terrain pour des applications blockchain évolutives afin de réduire la charge des déchets à l’échelle mondiale. Elles ont pour objectif d'utiliser la blockchain pour favoriser un meilleur recyclage et un meilleur tri des déchets.
Agora Tech Lab tire parti d'idées de politique avec la technologie blockchain, en collaboration avec la principale propriété de Rotterdam aux Pays-Bas pour enregistrer les transactions liées à la gestion des déchets et intégrer les systèmes de déchets IdO afin de créer un système de gestion des déchets entièrement surveillé et basé sur la blockchain. Leurs tokens récompensent le recyclage et peuvent être échangés contre des services publics afin d'améliorer à la fois les taux de recyclage et les liens avec la communauté. Swachhcoin combine la technologie blockchain avec le big data et les IdO pour récompenser le tri des déchets — ils agissent comme un développeur technologique pour rendre le système de gestion des déchets aussi efficace et capable que possible pour faire face à la crise des déchets.
D'autres entreprises créent des solutions qui améliorent la visibilité et la transparence sur le cycle de vie des déchets, du producteur à la décharge. Arep, une filiale du SCNF en France, a utilisé la blockchain pour suivre chaque poubelle de la station, en mettant à jour en permanence la quantité de chaque type de déchets, qui les collecte et comment ils se déplacent. Cela permet aux responsables de station d’optimiser le tri pour différents flux de déchets. Le ministère néerlandais des Infrastructures est un modèle pour d’autres agences gouvernementales cherchant à améliorer leurs processus de gestion des déchets. L’agence utilise la blockchain pour améliorer la transparence sur les déchets en transit pour le secteur de la gestion des déchets, en développant une solution personnalisée pour suivre les déchets du producteur à la mise en décharge.
La blockchain simplifie la chaîne d’approvisionnement et crée un système plus efficace, transparent et fiable pour une multitude de types de transactions. L'application de cette technologie de validation et de suivi à la gestion des déchets pourrait déboucher sur un système qui responsabiliserait davantage le consommateur, l'entreprise et le secteur de la gestion des déchets dans son ensemble. Grâce à ce système, le gobelet à café ou la boîte à pizza que vous jetez dans le bac de recyclage pourraient vraiment rendre le monde plus propre et plus durable.
