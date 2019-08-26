Face à tous ces défis, des entreprises sont actuellement impliquées dans la lutte contre l’épidémie de déchets grâce à des solutions blockchain et préparent le terrain pour des applications blockchain évolutives afin de réduire la charge des déchets à l’échelle mondiale. Elles ont pour objectif d'utiliser la blockchain pour favoriser un meilleur recyclage et un meilleur tri des déchets.

Agora Tech Lab tire parti d'idées de politique avec la technologie blockchain, en collaboration avec la principale propriété de Rotterdam aux Pays-Bas pour enregistrer les transactions liées à la gestion des déchets et intégrer les systèmes de déchets IdO afin de créer un système de gestion des déchets entièrement surveillé et basé sur la blockchain. Leurs tokens récompensent le recyclage et peuvent être échangés contre des services publics afin d'améliorer à la fois les taux de recyclage et les liens avec la communauté. Swachhcoin combine la technologie blockchain avec le big data et les IdO pour récompenser le tri des déchets — ils agissent comme un développeur technologique pour rendre le système de gestion des déchets aussi efficace et capable que possible pour faire face à la crise des déchets.

D'autres entreprises créent des solutions qui améliorent la visibilité et la transparence sur le cycle de vie des déchets, du producteur à la décharge. Arep, une filiale du SCNF en France, a utilisé la blockchain pour suivre chaque poubelle de la station, en mettant à jour en permanence la quantité de chaque type de déchets, qui les collecte et comment ils se déplacent. Cela permet aux responsables de station d’optimiser le tri pour différents flux de déchets. Le ministère néerlandais des Infrastructures est un modèle pour d’autres agences gouvernementales cherchant à améliorer leurs processus de gestion des déchets. L’agence utilise la blockchain pour améliorer la transparence sur les déchets en transit pour le secteur de la gestion des déchets, en développant une solution personnalisée pour suivre les déchets du producteur à la mise en décharge.

La blockchain simplifie la chaîne d’approvisionnement et crée un système plus efficace, transparent et fiable pour une multitude de types de transactions. L'application de cette technologie de validation et de suivi à la gestion des déchets pourrait déboucher sur un système qui responsabiliserait davantage le consommateur, l'entreprise et le secteur de la gestion des déchets dans son ensemble. Grâce à ce système, le gobelet à café ou la boîte à pizza que vous jetez dans le bac de recyclage pourraient vraiment rendre le monde plus propre et plus durable.