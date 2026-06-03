Le rythme d’évolution des risques a changé. Comme l’a récemment souligné Mark Hughes, associé directeur des services de cybersécurité d’IBM Consulting, la cybersécurité a été conçue pour une époque différente, définie à l’origine par des menaces provoquées par l’homme agissant à une vitesse humaine. Cette base est aujourd’hui mise à l’épreuve d’une manière que les architectes d’origine de la sécurité d’entreprise n’avaient jamais anticipée.
Les entreprises ont passé des décennies à affiner les évaluations de sécurité conçues pour les menaces d’origine humaine. Ces cadres ont été construits autour d’un modèle prévisible de comportement des adversaires, ancré dans la façon dont les personnes pensent, sondent et exploitent les failles. Mais les cybercriminels d’aujourd’hui ne sont plus exclusivement humains, et ils ne sont plus limités par des contraintes humaines. Le paysage des menaces a fondamentalement changé, et nos méthodes d’évaluation du niveau de préparation doivent évoluer en conséquence.
Les modèles d’IA de pointe pensent différemment, voient différemment et fonctionnent différemment. Par conséquent, les méthodes obsolètes d’évaluation de l’état de préparation deviennent une source de risque en soi, en créant des incertitudes plutôt qu’en réduisant l’exposition.
Il est temps de faire évoluer la manière dont nous encadrons et évaluons le niveau de préparation des entreprises.
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Les évaluations de sécurité traditionnelles supposent que les cybercriminels opèrent de manière linéaire et manuelle. Elles évaluent les niveaux de correctifs, les faiblesses de configuration et la maturité des processus à l’aune de ce paradigme, qui suppose que ces adversaires ont besoin de beaucoup de temps et d’efforts pour exécuter une attaque.
Mais les modèles de pointe n’effectuent pas la reconnaissance comme les humains. Ils peuvent analyser de vastes parcs informatiques complexes, cartographier les relations, examiner les incohérences entre les politiques et identifier les vulnérabilités combinées que les analystes humains ont du mal à détecter. Ils opèrent simultanément sur plusieurs domaines, en corrélant des signaux qui resteraient généralement déconnectés dans des évaluations conventionnelles.
Cette évolution se traduit par un écart croissant, dans lequel les entreprises s’évaluent à travers un prisme humain, tandis que leurs adversaires les analysent à la vitesse et à l’échelle de la machine. Les entreprises peuvent penser qu’elles sont sécurisées sur la base des indicateurs de sécurité traditionnels. Cependant, en réalité, avec une visibilité limitée, elles sont extrêmement vulnérables lorsqu’on les évalue du point de vue d’un cybercriminel utilisant l’IA.
Avec l’avènement des attaques agentiques, ce qui importe le plus n’est pas seulement de savoir quelles vulnérabilités existent, mais aussi comment les systèmes dotés d’une intelligence artificielle les perçoivent. Les modèles de pointe peuvent :
Cette situation n’est pas hypothétique. Les cybercriminels utilisent déjà ces capacités.
Si les entreprises veulent garder une longueur d’avance, elles doivent adopter des évaluations adaptées à cette nouvelle réalité.
La nouvelle évaluation de cybersécurité d’IBM consacrée aux menaces liées aux modèles de pointe, AI Cyber Resilience, illustre la direction que prend le secteur. Elle met l’accent sur une visibilité approfondie, les expositions spécifiques à l’IA, la priorisation des mesures d’atténuation et la quantification des risques métier, reflétant ainsi un changement de philosophie plus large.
L’objectif n’est pas simplement de mesurer le risque en termes statiques, mais de le quantifier en permanence en se plaçant du point de vue d’un adversaire autonome, afin de fournir des informations dynamiques en temps réel sur les risques et de permettre une prise de décision réellement éclairée. Cela signifie passer d’évaluations périodiques à une visibilité continue, afin que les entreprises puissent comprendre non seulement ce qui est vulnérable, mais aussi ce qui est exploitable à cet instant précis et ce que cela signifie dans un contexte métier.
Et c’est l’état d’esprit dont les entreprises ont besoin aujourd’hui : la préparation passe d’une approche réactive à une approche architecturale. De la gestion des vulnérabilités à la compréhension de l’exposition systémique et de ses conséquences pour l’entreprise. Des cycles de correctifs à la résilience pensée pour la machine.
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