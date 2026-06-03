Le rythme d’évolution des risques a changé. Comme l’a récemment souligné Mark Hughes, associé directeur des services de cybersécurité d’IBM Consulting, la cybersécurité a été conçue pour une époque différente, définie à l’origine par des menaces provoquées par l’homme agissant à une vitesse humaine. Cette base est aujourd’hui mise à l’épreuve d’une manière que les architectes d’origine de la sécurité d’entreprise n’avaient jamais anticipée.

Les entreprises ont passé des décennies à affiner les évaluations de sécurité conçues pour les menaces d’origine humaine. Ces cadres ont été construits autour d’un modèle prévisible de comportement des adversaires, ancré dans la façon dont les personnes pensent, sondent et exploitent les failles. Mais les cybercriminels d’aujourd’hui ne sont plus exclusivement humains, et ils ne sont plus limités par des contraintes humaines. Le paysage des menaces a fondamentalement changé, et nos méthodes d’évaluation du niveau de préparation doivent évoluer en conséquence.

Les modèles d’IA de pointe pensent différemment, voient différemment et fonctionnent différemment. Par conséquent, les méthodes obsolètes d’évaluation de l’état de préparation deviennent une source de risque en soi, en créant des incertitudes plutôt qu’en réduisant l’exposition.

Il est temps de faire évoluer la manière dont nous encadrons et évaluons le niveau de préparation des entreprises.