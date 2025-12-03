1. La GRC devient un outil en temps réel

L’IA permet une surveillance continue des risques et des contrôles, faisant passer la GRC d’audits périodiques à une supervision permanente :

Détection en temps réel des violations de politique

Alertes instantanées en cas de défaillance des contrôles

Mise à jour automatisée des registres de risque à mesure que les conditions changent

Au lieu d’examiner les violations du contrôle d’accès tous les trimestres, l’IA signale des anomalies telles que l’élévation des privilèges et les activités de connexion inhabituelles en temps réel.

2. L’IA permet une gestion prédictive des risques

Les modèles de machine learning peuvent identifier les indicateurs précoces de risques émergents, même avant qu’un problème de conformité ne survienne. Ils fournissent une protection supplémentaire grâce aux méthodes suivantes :

Les modèles prédictifs peuvent signaler les fournisseurs tiers à haut risque

L’analyse comportementale peut détecter les cas de violation du contrôle interne

Les outils de traitement automatique du langage naturel (TAL) peuvent interpréter les nouvelles réglementations et les associer automatiquement aux contrôles appropriés.

Cette évolution fait passer la gestion des risques d’une approche réactive à une approche proactive. Par exemple, les modèles prédictifs peuvent détecter un pic inhabituel dans l’activité des comptes privilégiés et signaler une menace interne avant qu’elle ne s’intensifie.

3. L’automatisation élimine le travail manuel de mise en conformité

Plus besoin de recueillir des preuves pour les audits, ni de mettre à jour manuellement les registres des politiques.

Les systèmes alimentés par l’IA peuvent désormais :

Analyser automatiquement les documents pour détecter les lacunes en matière de conformité

Générer des rapports d’audit adaptés aux différents organismes de réglementation

Mettre en correspondance de manière dynamique les changements de réglementation et les contrôles et politiques internes

Cela permet un gain de temps considérable et la réduction des erreurs humaines, qui constituent encore aujourd’hui l’un des principaux risques en matière de conformité. Par exemple, l’IA peut analyser des milliers de documents d’assurance pour repérer les clauses non conformes avant un audit externe.