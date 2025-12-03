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Repenser la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) à l’ère de l’IA : changements pratiques pour assurer gestion des risques et conformité en temps réel

Publié le 3 décembre 2025
Quatre cubes connectés pour réaliser un processus de données
By Amit Sharma

La GRC (gouvernance, risque et conformité) constitue traditionnellement le filet de sécurité des entreprises. Elle garantit que les politiques sont respectées, que les risques sont consignés et que les rapports de conformité sont livrés à temps. Dans un monde piloté par l’IA, cela ne suffit plus.

Les entreprises adoptent rapidement les outils d’IA dans tous leurs services, et le panorama du risque est en pleine transformation. Ce qui était autrefois un processus prévisible, axé sur des politiques, est désormais un défi dynamique en temps réel qui exige plus de rapidité, de visibilité et d’anticipation stratégique.

Cette analyse examine la manière dont l’IA change l’activité des équipes GRC et remodèle fondamentalement leur mode de fonctionnement.

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Pourquoi les approches GRC traditionnelles ne fonctionnent plus

Commençons par l’évidence : le rythme du changement a dépassé les cadres statiques.

  • Processus cloisonnés et manuels : la GRC traditionnelle repose fortement sur des feuilles de calcul, des e-mails et des systèmes déconnectés. Cette approche fragmentée entraîne une duplication des efforts, des risques ignorés et des temps de réponse plus longs.
  • Incapacité à dimensionner face à la complexité : les changements réglementaires, les cybermenaces et les opérations à l’international évoluent à un rythme trop rapide pour les systèmes GRC hérités. Ces outils ne peuvent offrir ni la visibilité en temps réel ni l’évolutivité requise dans l’environnement complexe d’aujourd’hui.
  • Manque d’information en temps réel et d’automatisation : sans automatisation et sans informations en temps réel, les entreprises sont contraintes de réagir aux risques après coup. La prise de décision est ralentie et les occasions de prévenir les problèmes sont manquées.

Le panorama du risque actuel est complexe. La GRC pilotée par l’IA transforme les systèmes obsolètes en opérations de risque et conformité plus intelligentes, plus rapides et plus prédictives.

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Comment l’IA transforme la GRC

1. La GRC devient un outil en temps réel

L’IA permet une surveillance continue des risques et des contrôles, faisant passer la GRC d’audits périodiques à une supervision permanente :

  • Détection en temps réel des violations de politique
  • Alertes instantanées en cas de défaillance des contrôles
  • Mise à jour automatisée des registres de risque à mesure que les conditions changent

Au lieu d’examiner les violations du contrôle d’accès tous les trimestres, l’IA signale des anomalies telles que l’élévation des privilèges et les activités de connexion inhabituelles en temps réel.

2. L’IA permet une gestion prédictive des risques

Les modèles de machine learning peuvent identifier les indicateurs précoces de risques émergents, même avant qu’un problème de conformité ne survienne. Ils fournissent une protection supplémentaire grâce aux méthodes suivantes :

  • Les modèles prédictifs peuvent signaler les fournisseurs tiers à haut risque
  • L’analyse comportementale peut détecter les cas de violation du contrôle interne
  • Les outils de traitement automatique du langage naturel (TAL) peuvent interpréter les nouvelles réglementations et les associer automatiquement aux contrôles appropriés.

Cette évolution fait passer la gestion des risques d’une approche réactive à une approche proactive. Par exemple, les modèles prédictifs peuvent détecter un pic inhabituel dans l’activité des comptes privilégiés et signaler une menace interne avant qu’elle ne s’intensifie.

3. L’automatisation élimine le travail manuel de mise en conformité

Plus besoin de recueillir des preuves pour les audits, ni de mettre à jour manuellement les registres des politiques.

Les systèmes alimentés par l’IA peuvent désormais :

  • Analyser automatiquement les documents pour détecter les lacunes en matière de conformité
  • Générer des rapports d’audit adaptés aux différents organismes de réglementation
  • Mettre en correspondance de manière dynamique les changements de réglementation et les contrôles et politiques internes

Cela permet un gain de temps considérable et la réduction des erreurs humaines, qui constituent encore aujourd’hui l’un des principaux risques en matière de conformité. Par exemple, l’IA peut analyser des milliers de documents d’assurance pour repérer les clauses non conformes avant un audit externe.

Le nouveau rôle des équipes GRC dans l’univers de l’IA

Alors que l’IA assume de plus en plus de tâches manuelles, les professionnels de la GRC doivent faire évoluer leurs rôles. Voici ce que l’avenir demande :

  • Réflexion stratégique : il ne s’agit plus de cocher des cases, mais d’évaluer les vulnérabilités de l’entreprise et de gérer l’exposition dans un environnement instable.
  • Lettrisme technique : les responsables GRC n’ont pas besoin de savoir coder, mais il est essentiel de comprendre comment les systèmes d’IA fonctionnent (et échouent) pour assurer la supervision et la gouvernance.
  • Collaboration transversale : les équipes GRC doivent collaborer étroitement avec les équipes juridiques, informatiques, de sécurité, produits et IA afin d’intégrer les principes de gouvernance dans la conception et le déploiement des systèmes.

Le hic ? L’IA a aussi besoin de gouvernance.

Si l’IA transforme la GRC, elle crée également de nouveaux défis en matière de gouvernance.

Les questions auxquelles la GRC doit désormais répondre sont les suivantes :

  • Qui est responsable lorsqu’un système d’IA prend une mauvaise décision ?
  • Les décisions pilotées par l’IA peuvent-elles être expliquées aux auditeurs et aux régulateurs ?
  • Comment identifier et atténuer les biais dans les modèles d’IA ?

Pour relever ces défis, les entreprises doivent développer des cadres spécifiques à l’IA, parallèlement aux pratiques traditionnelles de GRC. Cette approche comprend :

  • Politiques de gestion des risques liés aux modèles
  • Principes d’utilisation éthique de l’IA
  • Normes de transparence et d’audit
  • Gouvernance tout au long du cycle de vie de l’IA

La GRC comme moteur, et non comme gardien

L’IA n’est pas juste un outil d’entreprise parmi d’autres ; c’est un démultiplicateur de force. Mais sans une gouvernance appropriée, elle peut rapidement devenir un poids mort.

Les équipes GRC qui adoptent l’IA, à la fois comme risque et comme outil, sont mieux équipées pour avancer plus vite, opérer de manière plus intelligente et favoriser l’innovation au lieu de la ralentir.

L’avenir de la GRC ne consiste pas à contrôler pour contrôler, mais à devenir un partenaire stratégique dans le déploiement d’une IA digne de confiance à l’échelle de l’entreprise.

Auteur

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder
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