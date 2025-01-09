En tant que détaillant, entrer dans l’année 2025 donne l’impression d’ouvrir la porte à un tout nouveau chapitre. L’année dernière a été faite de hauts et de bas, mais vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases. Lorsque vous ouvrez les portes de votre magasin, vous constatez que les rayons sont garnis et que les lumières sont allumées, mais il flotte dans l’air une sensation différente.
Cette année, vous ne voulez pas vous contenter de suivre le mouvement, vous voulez prospérer ! Il est temps de faire passer votre entreprise au niveau supérieur. C’est le moment de réfléchir à ce qui a fonctionné, de tirer les leçons de ce qui n’a pas fonctionné et de prendre des résolutions qui conduiront à un succès durable.
Pour les détaillants, la tranquillité d’esprit vient de la maîtrise des complexités de la gestion des stocks. Vous devez trouver le bon équilibre entre la réduction du gaspillage, l’adéquation du stock à la demande et le maintien de rayons pleins, mais non surchargés.
Les détaillants alimentaires, par exemple, doivent gérer plusieurs canaux, notamment le magasin physique, la vente en ligne, les marketplaces et la logistique tierce. Cette gestion leur permet d’éviter que les clients en magasin se retrouvent en concurrence avec les préparateurs des commandes en ligne pour le même stock limité, ce qui peut entraîner des ruptures de stock et des rayons vides.
Pourtant, 45 % des acheteurs en ligne constatent que les produits qu’ils ont choisis sont en rupture de stock, ce qui représente un manque à gagner de près de 8 % pour les détaillants alimentaires. En outre, 52 % des dirigeants sondés ont indiqué que les produits frais sont particulièrement vulnérables à la détérioration et aux retards de livraison, ce qui entraîne une perte annuelle de 18,2 milliards de dollars.
L’IA peut aider en offrant une meilleure visibilité sur les écarts de stocks et en orientant des stratégies plus intelligentes de réduction des déchets, notamment grâce à l’utilisation de stocks de sécurité intelligents pour gérer les niveaux de stock à partir de signaux de demande en temps réel.
Les enseignes ont besoin de systèmes capables de gérer les complexités de la chaîne d’approvisionnement, d’offrir une visibilité en temps réel sur les stocks et de rationaliser le réapprovisionnement. Grâce à des outils pilotés par l’IA et à une planification collaborative, vous pouvez assurer une gestion des stocks rapide et efficace. Et vous dormirez plus sereinement en sachant que vous gardez vos rayons bien approvisionnés pour vos clients, tout en limitant le gaspillage.
Commencez la nouvelle année en adoptant des outils et des stratégies qui vous permettront de simplifier vos retours et de transformer un processus fastidieux en un système fluide et efficace. Les détaillants sont souvent confrontés aux conséquences financières et environnementales des retours, mais en adoptant une approche circulaire, ils peuvent transformer ces défis en opportunités de durabilité et de profit.
Les retours de marchandises entraînent des coûts financiers et environnementaux importants. On estime que le secteur de la vente au détail pourrait économiser 125 milliards de dollars par an en se concentrant sur la réduction des retours. Plus de 4 milliards de tonnes de produits américains retournés ont également fini dans des décharges en 2022, et 24 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 ont été rejetées par le transport de ces marchandises.
Les détaillants peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées qui donnent la priorité à l’expédition des articles restants au lieu de les retirer du stock de l’entrepôt. En réutilisant les articles retournés et les marchandises qui seront bientôt soldées, les détaillants peuvent réduire les déchets, diminuer les coûts de logistique inverse et éviter que les produits ne finissent dans les décharges.
L’IA peut également optimiser l’emplacement des retours en fonction de la probabilité de retour, afin que les articles retournés puissent rapidement être remis en stock au moindre coût et revendus avec une marge rentable. Cette approche permet également d’accélérer la recirculation des marchandises sensibles au facteur temps et d’optimiser la gestion des stocks restants.
En ce début d’année, misez sur une véritable connexion comme fondement du succès de votre service client. Le sourire d’un employé en magasin ou la voix d’un conseiller au centre d’appels peuvent contribuer à créer une expérience plus positive grâce au pouvoir de la connexion humaine.
Pour les détaillants, le service client ne se limite pas à répondre aux questions. Il doit permettre d’améliorer les temps de réponse et la précision, tout en fournissant aux agents de votre centre d’appels les informations et les outils nécessaires pour interagir avec les clients de manière personnalisée. Cela permet de transformer chaque interaction en une relation durable. Et ces relations durables sont essentielles car 93 % des clients sont susceptibles de renouveler leurs achats après avoir bénéficié d’un excellent service client.
En collaborant avec l’IA générative et les agents humains, les enseignes disposent d’une occasion unique de créer une expérience dynamique et personnalisée, capable de redéfinir l’engagement client. Selon l’analyse IBM IBV, 65 % des responsables du service client s’attendent à ce que l’IA générative améliore la satisfaction des clients.
En intégrant une IA générative préconfigurée à vos données d’entreprise, les détaillants peuvent rationaliser leurs opérations, réduire le temps de formation des agents et accélérer le traitement des demandes relatives aux commandes.
Par exemple, un agent de centre d’appels utilisant un assistant IA peut vérifier instantanément si un coupon peut être appliqué rétroactivement à une commande et l’appliquer automatiquement, sans intervention manuelle. En fin de compte, c’est la fusion transparente d’une technologie de pointe et d’une touche humaine qui permet de fidéliser les clients et d’assurer le succès à long terme de l’entreprise.
Cette année, donnez la priorité aux économies grâce à des outils d’IA qui optimisent le traitement des commandes afin de réduire les coûts et de maximiser l’efficacité. Pour les détaillants qui cherchent à accroître leur rentabilité, c’est l’année où il faut réduire les démarques coûteuses des produits de fin de saison, éviter les ventes manquées dues aux ruptures de stock et optimiser l’exécution des livraisons pour gagner en rapidité et en marge.
Cette stratégie est d’autant plus cruciale que, si les ventes augmentent, les marges bénéficiaires ne suivent pas nécessairement. Une étude récente menée auprès de 50 détaillants américains cotés en bourse a révélé qu’entre 2012 et 2022, la rentabilité est passée de 13,8 % à 8,3 %, alors même que les ventes en ligne ont progressé de 9,4 % à 25,6 %.
Grâce à l’IA, les détaillants peuvent analyser les scénarios d’inventaire sous l’angle de la rentabilité, ce qui leur permet d’équilibrer stratégiquement les facteurs coûteux tels que les démarques et les ruptures de stock avec les livraisons dans les délais impartis.
En fait, 57 % des dirigeants de la vente au détail ont rapporté que l’IA a entraîné à la fois une augmentation annuelle du chiffre d’affaires et une baisse de plus de 15 % des coûts d’exploitation. Cela signifie que les détaillants qui adoptent des outils d’IA peuvent économiser davantage, mieux gérer les niveaux de stocks et planifier un avenir rentable.
2025 est l’année idéale pour se lancer dans une nouvelle aventure et transformer la logistique de votre activité de vente au détail. Pour rester compétitifs, les détaillants doivent adopter l’innovation et adapter leur stratégie pour répondre aux attentes des clients.
L’urgence d’une livraison plus rapide n’a jamais été aussi grande, car les clients exigent un service plus rapide et plus pratique que jamais. Plus de 68 % des acheteurs en ligne citent les délais de livraison plus courts comme facteur déterminant pour passer une commande en ligne.
Les livraisons plus écologiques sont également au cœur des préoccupations de nombreux consommateurs. En fait, 69 % des consommateurs ont déclaré que le transport durable a influencé leurs achats passés, et 76 % déclarent être prêts à payer 5 % de plus pour un transport plus durable.
L’essor des stratégies de livraison du dernier kilomètre, incluant des innovations telles que les dark stores et le cross-docking, a révolutionné la manière dont les détaillants répondent à ces attentes grâce à une livraison rapide et économique. En rationalisant la distribution locale et en raccourcissant les délais de livraison, ces stratégies garantissent un service plus rapide et plus efficace. Cette amélioration du service permet d’augmenter la satisfaction client tout en maîtrisant les coûts, et aide à attirer davantage de clients dans votre zone de couverture pour la livraison le jour même.
La clé pour atteindre ces objectifs réside dans un système de gestion des commandes flexible, modulaire et évolutif, capable de gérer aisément les pics saisonniers tout en favorisant la rentabilité et le succès. IBM® Sterling Order Management peut vous aider à optimiser vos stocks, à réduire les erreurs et à accélérer le traitement des commandes tout en vous adaptant rapidement aux fluctuations du marché et aux variations saisonnières. Tenez vos résolutions du Nouvel An tout en propulsant votre entreprise vers de nouveaux sommets.
