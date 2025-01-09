Pour les détaillants, la tranquillité d’esprit vient de la maîtrise des complexités de la gestion des stocks. Vous devez trouver le bon équilibre entre la réduction du gaspillage, l’adéquation du stock à la demande et le maintien de rayons pleins, mais non surchargés.

Les détaillants alimentaires, par exemple, doivent gérer plusieurs canaux, notamment le magasin physique, la vente en ligne, les marketplaces et la logistique tierce. Cette gestion leur permet d’éviter que les clients en magasin se retrouvent en concurrence avec les préparateurs des commandes en ligne pour le même stock limité, ce qui peut entraîner des ruptures de stock et des rayons vides.

Pourtant, 45 % des acheteurs en ligne constatent que les produits qu’ils ont choisis sont en rupture de stock, ce qui représente un manque à gagner de près de 8 % pour les détaillants alimentaires. En outre, 52 % des dirigeants sondés ont indiqué que les produits frais sont particulièrement vulnérables à la détérioration et aux retards de livraison, ce qui entraîne une perte annuelle de 18,2 milliards de dollars.

L’IA peut aider en offrant une meilleure visibilité sur les écarts de stocks et en orientant des stratégies plus intelligentes de réduction des déchets, notamment grâce à l’utilisation de stocks de sécurité intelligents pour gérer les niveaux de stock à partir de signaux de demande en temps réel.

Les enseignes ont besoin de systèmes capables de gérer les complexités de la chaîne d’approvisionnement, d’offrir une visibilité en temps réel sur les stocks et de rationaliser le réapprovisionnement. Grâce à des outils pilotés par l’IA et à une planification collaborative, vous pouvez assurer une gestion des stocks rapide et efficace. Et vous dormirez plus sereinement en sachant que vous gardez vos rayons bien approvisionnés pour vos clients, tout en limitant le gaspillage.