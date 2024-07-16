Une IA responsable est un avantage concurrentiel

Le comité d'éthique de l'IA d'IBM reconnaît les opportunités que présente l'IA tout en mettant en place des mesures de protection contre les utilisations abusives. Une stratégie d’IA responsable est au cœur de cette approche :

Le livre blanc du conseil, intitulé « Modèles de fondation : Opportunités, risques et atténuations », montre que les modèles de fondation présentent des améliorations substantielles dans leur capacité à résoudre des problèmes difficiles et complexes. Soutenus par l'IA et la gouvernance des données, les avantages des modèles de fondation peuvent être réalisés de manière responsable, notamment l'augmentation de la productivité (en élargissant les domaines dans lesquels l'IA peut être utilisée dans une entreprise), la réalisation de tâches nécessitant différents types de données (comme le langage naturel, le texte, l'image et l'audio) et la réduction des dépenses en appliquant un modèle de fondation formé à une nouvelle tâche (par opposition à la formation d'un nouveau modèle IA pour la tâche).

Les modèles de fondation sont génératifs, offrant à l’IA des opportunités d’automatiser des tâches routinières et fastidieuses au sein des workflows, libérant ainsi les utilisateurs pour consacrer plus de temps à des travaux créatifs et innovants. Une version interactive du livre blanc du modèle de fondation est également disponible via IBM watsonx® AI risk atlas.

Reconnaissant les gains de productivité possibles offerts par l'IA, le livre blanc du Conseil sur l'augmentation de l'intelligence humaine souligne que l'intégration efficace de l'IA dans les pratiques de travail existantes peut permettre aux travailleurs assistés par l'IA de devenir plus efficaces et plus précis, contribuant ainsi à la différenciation concurrentielle d'une entreprise.

En gérant les tâches de routine, l’IA peut attirer et retenir les talents en offrant aux employés l’opportunité d’améliorer leurs compétences pour opter pour de nouveaux parcours professionnels ou de se concentrer sur des tâches plus créatives et complexes qui nécessitent une réflexion critique et une expertise dans le domaine de l’informatique dans le cadre de leurs fonctions actuelles.

Plus tôt cette année, le Comité d’éthique de l’IA d’IBM a souligné qu’une approche centrée sur l’humain doit faire progresser les capacités de l’IA tout en adoptant des pratiques éthiques et en répondant aux besoins de durabilité. La création d’une IA nécessite de grandes quantités d’énergie et de données. En 2023, IBM a rapporté que 70,6 % de sa consommation totale d'électricité provenait de sources renouvelables, dont 74 % de l'électricité consommée par les centres de données d'IBM, qui sont essentiels à l'entraînement et au déploiement des modèles d'IA.

IBM se concentre également sur le développement de méthodes économes en énergie pour entraîner, régler et exécuter des modèles IA. Les modèles IBM® Granite™ sont plus petits et plus efficaces que les modèles plus grands et peuvent donc avoir un impact moindre sur l’environnement. À mesure qu'IBM intègre l'IA à travers les applications, nous nous engageons à répondre aux attentes croissantes des actionnaires, des investisseurs et d'autres parties prenantes pour l'utilisation responsable de l'IA, y compris en tenant compte des impacts environnementaux potentiels de l'IA.

L'IA présente une opportunité passionnante pour aborder certains des défis les plus urgents de la société. A l’occasion de la journée d’appréciation de l’IA, rejoignez le comité d’éthique de l’IA d’IBM dans notre engagement en faveur du développement responsable de cette technologie transformatrice.