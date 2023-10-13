Suivre la volatilité du marché n’est pas une tâche facile. Lorsque vous avez l’impression de comprendre les changements, il se peut que vous vous réveilliez le lendemain matin pour découvrir quelque chose de radicalement différent. Ces dynamiques changeantes entraînent des perturbations inattendues, comme des variations du niveau de la demande, impactant votre capacité à gérer efficacement vos stocks, à satisfaire les besoins de vos clients et, en fin de compte, votre chiffre d’affaires.

Dans l’enquête mondiale d’IDC sur la chaîne d’approvisionnement menée en 2022, il a été constaté que « le manque de visibilité et de résilience pour percevoir les changements nécessaires à temps afin de réagir efficacement » constituait la lacune la plus problématique et la plus négligée dans la gestion moderne de la chaîne d’approvisionnement et l’optimisation du stock. Des changements dans les besoins et la demande des clients se produisent au moment où vous lisez ceci, mais le manque de données visibles pourrait vous empêcher de réaliser ces changements à temps et d’ainsi agir en conséquence.

Pour rester au fait de ces fréquentes évolutions de la demande, les entreprises doivent impérativement évaluer leur modèle économique et développer leur capacité à s’adapter en temps réel. Plus précisément, les entreprises qui peuvent mettre en œuvre des systèmes de gestion des stocks plus continus, plus dynamiques et plus automatisés créent un avantage concurrentiel significatif qui leur permet d’accroître leur part de marché.