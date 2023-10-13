Suivre la volatilité du marché n’est pas une tâche facile. Lorsque vous avez l’impression de comprendre les changements, il se peut que vous vous réveilliez le lendemain matin pour découvrir quelque chose de radicalement différent. Ces dynamiques changeantes entraînent des perturbations inattendues, comme des variations du niveau de la demande, impactant votre capacité à gérer efficacement vos stocks, à satisfaire les besoins de vos clients et, en fin de compte, votre chiffre d’affaires.
Dans l’enquête mondiale d’IDC sur la chaîne d’approvisionnement menée en 2022, il a été constaté que « le manque de visibilité et de résilience pour percevoir les changements nécessaires à temps afin de réagir efficacement » constituait la lacune la plus problématique et la plus négligée dans la gestion moderne de la chaîne d’approvisionnement et l’optimisation du stock. Des changements dans les besoins et la demande des clients se produisent au moment où vous lisez ceci, mais le manque de données visibles pourrait vous empêcher de réaliser ces changements à temps et d’ainsi agir en conséquence.
Pour rester au fait de ces fréquentes évolutions de la demande, les entreprises doivent impérativement évaluer leur modèle économique et développer leur capacité à s’adapter en temps réel. Plus précisément, les entreprises qui peuvent mettre en œuvre des systèmes de gestion des stocks plus continus, plus dynamiques et plus automatisés créent un avantage concurrentiel significatif qui leur permet d’accroître leur part de marché.
Le manque de visibilité sur la façon dont les conditions changeantes du marché affectent vos stocks a un impact indéniable sur la gestion de votre chaîne d’approvisionnement. Cela vous empêche de remarquer l’évolution de la demande sur les différents canaux de vente et de déterminer dans quelle mesure vos niveaux de stock et vos points de vente actuels sont adaptés pour y répondre. En outre, cela peut avoir un effet significatif sur vos modèles de vente en ligne, en vous empêchant de gérer les variations de l’approvisionnement et en les reflétant dans vos stocks en ligne.
Les équipes de la chaîne d’approvisionnement ont souvent une visibilité sur les évolutions de la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais les données sont souvent cloisonnées et inaccessibles aux autres membres de l’équipe. Pensez aux analystes financiers et aux responsables produits qui doivent suivre les variations du prix de leurs matières premières pour garantir la rentabilité globale et une prise de décision optimale. Les personnes occupant ces postes ont souvent une sensibilisation retardée aux changements et n’ont aucun moyen d’évaluer facilement l’impact qui en résulte sur leurs marges, qu’il soit positif ou négatif. Cela crée un effet domino : si vos équipes produit ne parviennent pas à accéder à ces informations de tarification en temps réel, les équipes de stratégie marketing pourraient avoir du mal à envoyer des communications à jour aux clients potentiels.
Même si les équipes commerciales peuvent accéder à des événements en temps réel, le fait qu’elles n’aient que peu ou pas de formation en codage constitue un obstacle supplémentaire à franchir afin d’analyser des données. De nouvelles technologies apparaissent constamment, mais les niveaux de compétence des équipes commerciales sont souvent en décalage par rapport à la vitesse de ces changements.
Au lieu d’attendre que les équipes de la chaîne d’approvisionnement vous transmettent des rapports contenant des données opérationnelles (qui prennent souvent trop de temps), vos analystes financiers pourraient avoir un aperçu direct de ce qu’il se passe et prendre des décisions opérationnelles plus directes.
Imaginez une situation où le prix d’un matériau utilisé dans la production chuterait après la fin des négociations avec votre fournisseur. Vous ne le saviez pas puisque les équipes de la chaîne d’approvisionnement ne fournissent ces informations que dans des rapports trimestriels. Si vous aviez accès à des données de tarification en temps réel, vous pourriez recevoir une notification immédiate des baisses de prix et agir plus tôt. Par exemple, vous pourriez renégocier un contrat d’approvisionnement pour réduire les coûts d’inventaire de l’entreprise.
Avec IBM Event Automation, un analyste peut s’appuyer sur des événements en temps réel pour identifier des situations métier dans une interface utilisateur qui ne nécessite aucun codage. Cela met la visibilité opérationnelle au premier plan ; même les équipes opérationnelles qui n’ont aucune formation technique peuvent détecter les cas où une entreprise paie trop cher pour les matériaux utilisés dans la production. Par exemple, vous pouvez créer un flux piloté par les événements qui détecte chaque moment où la tarification en temps réel d’un fournisseur chute de 10 % en dessous du prix payé.
De plus, les équipes peuvent réaliser des analyses coût/prix en temps réel, transformant ces changements en informations. Les données qui étaient auparavant cloisonnées peuvent désormais être utilisées pour optimiser la stratégie de tarification de l’entreprise, améliorer l’expérience et la satisfaction client et avoir un impact positif sur les marges bénéficiaires.
En un instant, ces analystes peuvent avoir une idée claire de ce qu’il se passe au sein de l’entreprise, ce qui n’aurait pas été possible sans un simple accès à des données en temps réel. Cela peut aussi fournir des indicateurs importants et des informations sur les clients, dresser un tableau clair du parcours client et aider les analystes à rester au fait de l’évolution de la dynamique du marché, pour ne citer que quelques possibilités.
Le savoir, c’est le pouvoir, mais il doit être utilisé à votre avantage et plus rapidement que jamais. Notre économie numérisée exige de la rapidité : exploiter la bonne information au bon moment. L’incapacité à agir rapidement peut entraîner une perte de revenus, des opportunités manquées et des relations clients détériorées.
L’économie du présent exige que nous nous concentrions sur ce qu’il se passe dans nos entreprises au moment présent. Le moment présent est porteur d’opportunités qui, malheureusement, se perdent souvent dans la quantité de données générées par les entreprises. Les perturbations économiques imprévues, l’évolution des tendances du marché et l’évolution rapide du comportement des clients sont tant de facteurs susceptibles d’affecter radicalement vos initiatives commerciales, à moins que vous ne puissiez les maîtriser. De plus, les initiatives de transformation numérique ont engendré la prolifération des applications, créant des silos de données.
Dans un monde de plus en plus numérisé, les attentes des clients ont atteint de nouveaux sommets : nos clients savent ce qu’ils veulent, et ils le veulent tout de suite. Pour répondre à ces attentes, il est important de mettre ces informations entre les mains de ceux qui en ont besoin, comme les équipes de recherche et d’analyse, qui peuvent tirer parti de données en temps réel pour créer une entreprise véritablement centrée sur le client.
La solution IBM® Event Automation est conçue pour aider les entreprises et les parties prenantes à devenir continuellement conscientes en rendant les événements métiers accessibles directement à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez ainsi donner aux utilisateurs, dans tous les services de votre entreprise, les moyens d’identifier les situations et d’y réagir immédiatement, en les aidant à ne pas se perdre dans des algorithmes, des codes lourds ou des sources de données disparates. Regardez cette vidéo pour la voir en action.
Aidez votre entreprise à créer des workflows automatisés qui s’adaptent et réagissent à l’évolution de la dynamique du marché en temps réel. Agissez dès maintenant et apprenez-en plus sur la façon dont IBM Event Automation peut permettre aux analystes métier de travailler facilement avec les événements et de générer des informations pour une meilleure visibilité et une efficacité opérationnelle accrue.
