Réduire les coûts de récupération des ransomwares dans la formation

Il n'est pas surprenant qu'une étude récente ait également révélé que les étudiants sont touchés par les attaques par ransomware dans le secteur de la formation. Une étude d’Action1 a révélé que la majorité (64 %) des informaticiens travaillant dans le domaine de la formation déclarent que les ransomwares affectent la qualité de l’enseignement. Les chercheurs ont constaté que les raisons de ces attaques sont multiples, notamment que 44 % des établissements consacrent seulement 10 % de leur budget informatique à la cybersécurité et que la majorité d’entre eux (78 %) n’emploient pas de spécialistes en cybersécurité.

Dans un article de NPR, Noelle Ellerson Ng, de la School Superintendents Association, explique que la raison pour laquelle le secteur de l’enseignement est ciblé est que les écoles sont souvent des proies faciles. En outre, elle souligne le fait que les systèmes scolaires, qui collectent de nombreuses données précieuses sur les élèves et les employés, sont souvent les plus gros employeurs d'une communauté.

« Cela les rend très, très vulnérables », explique Mme Ng. « Si vous y ajoutez le fait que [les données] soient si sensibles, si longitudinales et si personnelles, et qu'il y a une énorme vulnérabilité. »