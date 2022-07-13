Reconstituez et équipez votre main-d'oeuvre des bons outils grâce au travail numérique

Les outils d’automatisation ne sont plus réservés aux data scientists. Les travailleurs peuvent désormais adopter des automatisations avancées dans toute une entreprise. L'avenir de ce travail passe par l'employé numérique - une main-d'œuvre logicielle qui travaille aux côtés des employés humains.

Les gens cherchent aujourd’hui des emplois correspondant à leurs valeurs, mais les pénuries de main-d’œuvre continuent de mettre les travailleurs à rude épreuve, les obligeant à se consacrer à des tâches à faible valeur comme la programmation, la navigation dans les systèmes et l’organisation de feuilles de calcul. Un employé numérique peut fournir ce soutien et s’occuper de tâches subalternes, répétitives et programmables dans les domaines du marketing, des ventes, des finances et des RH.

Le temps ainsi gagné permet aux employés de se consacrer davantage aux tâches à forte valeur ajoutée, telles que les relations avec la clientèle, les réflexions complexes et les collaborations stratégiques.

Apprenez-en davantage sur les travailleurs numériques en consultant l’article « Travailleurs numériques, agents conversationnels, bots : quelle différence ? »