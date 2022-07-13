Reconstituez et équipez votre main-d'oeuvre des bons outils grâce au travail numérique

Et si la « Grande démission » n’était qu’une immense opportunité d’amélioration, de mieux utiliser les compétences des salariés afin de les attirer et de les retenir ? Le travail numérique rend tout cela possible en se chargeant des tâches fastidieuses.
Le partenariat avec le travail numérique par le biais d'une IA libère vos employés des tâches désagréables et à faible valeur ajoutée afin qu'ils puissent faire le travail qu'ils sont venus faire. Au lieu de remplacer les employés, il les responsabilise. Et au lieu de gonfler les coûts, cela permet de mieux utiliser votre budget. Voici comment cela fonctionne.
Les outils d’automatisation ne sont plus réservés aux data scientists. Les travailleurs peuvent désormais adopter des automatisations avancées dans toute une entreprise. L'avenir de ce travail passe par l'employé numérique - une main-d'œuvre logicielle qui travaille aux côtés des employés humains.
Les gens cherchent aujourd’hui des emplois correspondant à leurs valeurs, mais les pénuries de main-d’œuvre continuent de mettre les travailleurs à rude épreuve, les obligeant à se consacrer à des tâches à faible valeur comme la programmation, la navigation dans les systèmes et l’organisation de feuilles de calcul. Un employé numérique peut fournir ce soutien et s’occuper de tâches subalternes, répétitives et programmables dans les domaines du marketing, des ventes, des finances et des RH.
Le temps ainsi gagné permet aux employés de se consacrer davantage aux tâches à forte valeur ajoutée, telles que les relations avec la clientèle, les réflexions complexes et les collaborations stratégiques.
L'intelligence artificielle (IA) garantit qu'une tâche est exécutée comme prévu en permettant à l'employé numérique de détecter les bonnes compétences en toute confiance.
Les employés numériques tirent parti des capacités de l'intelligence artificielle comme le traitement automatique du langage naturel et le machine learning pour interagir et communiquer, séquencer les compétences à la volée et mettre ces compétences en contexte en conservant une mémoire de travail des interactions passées.
Les travailleurs intellectuels peuvent alors commander, former et déléguer des tâches aux employés numériques. Ces délégations peuvent aller de l’automatisation et de l’accélération de tâches simples à l’assistance décisionnelle pour des problèmes complexes.
