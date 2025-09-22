Les agents d’IA ne sont plus expérimentaux, ils sont opérationnels. Mais pour de nombreux dirigeants, les résultats ont été décevants. Selon l’étude 2025 d’IBM Institute for Business Values auprès de hauts dirigeants, seulement 25 % des initiatives d’IA ont généré le retour sur investissement (ROI) escompté, et seulement 16 % ont été déployées à l’échelle de l’entreprise. Ces chiffres révèlent un écart important entre ambition et mise en œuvre.

Le problème n’est pas l’IA en elle-même, mais la façon dont elle est déployée. Pour réussir avec les agents d’IA, il faut plus que de l’enthousiasme. Cela exige une approche structurée, transparente et alignée sur les objectifs métier, qui concilie expérimentation et gouvernance, économies de coûts et croissance à long terme.

Alors, comment les dirigeants peuvent-ils faire passer les agents d’IA de projets pilotes à une valeur métier réelle ? En adoptant la bonne approche, en fondant leurs stratégies sur des cas d’utilisation permettant de réduire les coûts et en concevant une architecture évolutive et flexible.