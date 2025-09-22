Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

De l’engouement à un impact élevé : comment les dirigeants d’entreprise peuvent réaliser un ROI avec les agents d’IA

Auteur

Robert Wilmot

Managing Partner, Canada

IBM Consulting

Les agents d’IA ne sont plus expérimentaux, ils sont opérationnels. Mais pour de nombreux dirigeants, les résultats ont été décevants. Selon l’étude 2025 d’IBM Institute for Business Values auprès de hauts dirigeants, seulement 25 % des initiatives d’IA ont généré le retour sur investissement (ROI) escompté, et seulement 16 % ont été déployées à l’échelle de l’entreprise. Ces chiffres révèlent un écart important entre ambition et mise en œuvre.

Le problème n’est pas l’IA en elle-même, mais la façon dont elle est déployée. Pour réussir avec les agents d’IA, il faut plus que de l’enthousiasme. Cela exige une approche structurée, transparente et alignée sur les objectifs métier, qui concilie expérimentation et gouvernance, économies de coûts et croissance à long terme.

Alors, comment les dirigeants peuvent-ils faire passer les agents d’IA de projets pilotes à une valeur métier réelle ? En adoptant la bonne approche, en fondant leurs stratégies sur des cas d’utilisation permettant de réduire les coûts et en concevant une architecture évolutive et flexible.

Commencez par les coûts, puis adaptez en fonction de la croissance

L’une des erreurs les plus courantes des dirigeants est une approche du ROI irréaliste. Nombre d’entre eux visent une croissance exponentielle du chiffre d’affaires dès le départ, alors que les projets d’IA les plus réussis commencent souvent par des économies de coûts.

Pourquoi ? Parce que les avantages sont plus faciles à mesurer, plus rapides à réaliser et fournissent l’analyse de rentabilité fondamentale nécessaire pour dimensionner.

Par exemple, considérons une entreprise industrielle gérant des millions de documents non structurés. En déployant des agents d’IA pour analyser ces données fédérées et dispersées, l’entreprise pourrait réduire la charge de travail manuelle des analystes coûteux et améliorer la prise de décision.

Il serait ainsi possible de réduire les coûts, d’augmenter les revenus et de permettre aux analystes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur. De même, imaginons une entreprise qui utilise des agents d’IA pour automatiser son workflow de traitement des demandes d’indemnisation. Elle pourrait ainsi accélérer les versements, mieux satisfaire ses clients et se développer sans augmenter les effectifs.

Ces exemples ne sont pas irréalistes. Ce sont des cas d’utilisation pratiques, axés sur le ROI, qui créent une dynamique favorable à une transformation plus large à l’échelle de l’entreprise.

Pour vous aider à orienter votre stratégie d’IA et vous assurer d’atteindre le ROI escompté, voici quatre mesures concrètes à envisager.

Étape 1 : Identifier le bon cas d’utilisation

Évitez la tentation de déployer l’IA à l’aveuglette dans l’ensemble de l’entreprise. Commencez plutôt par des cas d’utilisation clairs et à fort impact. Recherchez ces signes qui indiquent que vous êtes prêt pour l’IA :

  • Tâches répétitives ou subalternes bien définies (par exemple, saisie de données ou traitement des demandes d’indemnisation)
  • Transferts manuels entre les systèmes et les utilisateurs (par exemple, workflows de gestion des commandes)
  • Disponibilité de données de qualité pour ancrer les agents d’IA et les évaluer
  • Interprétation complexe des politiques (par exemple, conformité RH ou éligibilité à l’assurance)
  • Coût élevé ou inefficacité (par exemple, maintenance de code ancien)

Commencez petit, prouvez la valeur et développez à partir de là.

Étape 2 : Définir une base de référence

Si vous ne connaissez pas votre point de départ, vous ne pouvez pas mesurer le ROI. Pourtant, de nombreuses entreprises ne disposent pas de références claires en matière de délais, de coûts ou de qualité. Avant de déployer des agents d’IA, procédez à une décomposition des processus :

  • Combien de temps dure ce processus actuellement ?
  • Combien ça coûte ?
  • Quels sont les points faibles ?

Utilisez des données internes ou des indices sectoriels (comme ceux de l’Institute for Business Value d’IBM) pour établir une vision claire « en amont ». Ces informations seront essentielles pour démontrer le ROI aux parties prenantes.

Étape 3 : Établir la bonne architecture

L’architecture est une décision souvent négligée en matière de stratégie d’IA. De nombreux fournisseurs proposent des agents d’IA propriétaires liés à leurs plateformes. Or, la plupart des entreprises gèrent des environnements hétérogènes. Se limiter à l’agent d’IA d’un seul fournisseur peut restreindre la flexibilité et l’innovation.

Envisagez plutôt une couche d’orchestration ouverte qui peut se situer au-dessus de vos systèmes existants et s’intégrer à plusieurs agents d’IA. Cette approche :

  • Évite l’enfermement propriétaire
  • Permet des changements de cap plus rapides à mesure que la technologie évolue
  • Soutient la transparence et la gouvernance à l’échelle de l’entreprise

Dans un espace en évolution rapide, l’agilité architecturale est un avantage concurrentiel.

Étape 4 : Mesurer le ROI de la bonne façon

Le ROI des agents d’IA se mesure principalement de trois façons :

  1. Rapidité d’exécution : dans quelle mesure pouvez-vous accélérer un processus ?
  2. Coût du service: dans quelle mesure pouvez-vous abaisser le coût pour le même résultat ?
  3. Nouvelles fonctionnalités : que pouvez-vous faire maintenant que vous ne pouviez pas faire auparavant ?

Les deux premiers facteurs sont faciles à mesurer. Le troisième, les nouvelles fonctionnalités, est plus difficile à quantifier, mais souvent le plus transformateur. Par exemple, obtenir des informations à partir de documents vieux de plusieurs décennies ou remanier un code ancien que personne n’osait toucher.

Ne négligez pas ces opportunités nouvelles. Sachez toutefois qu’elles peuvent nécessiter une approche du ROI différente, axée sur la valeur stratégique plutôt que sur les économies immédiates.

Agissez vite, mais sans précipitation

La plus grande idée reçue concernant l’IA agentique ? Que c’est soit trop difficile, soit trop facile à mettre en œuvre avec d’excellents résultats.

La vérité se trouve entre les deux. Les agents d’IA ne sont ni une solution miracle ni un projet scientifique. Ce sont des outils puissants lorsqu’ils sont utilisés avec un objectif précis, une structure et une vision.

Pour les dirigeants, la voie à suivre est claire :

  • Commencez par les économies de coûts
  • Construisez une base solide
  • Évolution en toute confiance
  • Alignez l’IA sur votre stratégie métier à chaque fois

Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider à orchestrer et à gouverner l’IA et les agents d’IA dans votre entreprise, rendez-vous sur IBM watsonx Orchestrate

