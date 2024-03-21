Les rôles spécialisés en cybersécurité se multiplient, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’évolution de l’environnement des menaces et de l’impact dévastateur des ransomwares sur de nombreuses entreprises.

Parmi ces rôles, celui de négociateur en ransomware devient de plus en plus crucial. Ces négociateurs opèrent sur les lignes de front de la cyberdéfense, en contactant directement les cybercriminels pour atténuer l’impact des attaques par ransomware sur les entreprises.

Les négociateurs en ransomware possèdent un mélange unique d'expertise technique, de psychologie et de compétences en matière de négociation qui leur permet de naviguer dans l'environnement à fort enjeu de la négociation en ransomware. Leur travail consiste à comprendre les subtilités des attaques par ransomware, à évaluer la gravité et l'impact potentiel sur l’entreprise, et à négocier des conditions permettant de réduire les dommages et de récupérer les données chiffrées.

Dans cette séance de questions-réponses exclusive et riche en informations, nous nous sommes entretenus avec Andrew Carr, directeur des programmes d'études supérieures en cybersécurité et professeur adjoint de cybersécurité à l'Université d'Utica.

M. Carr a passé plusieurs années à assurer des fonctions de supervision dans de grandes entreprises. Il possède une expertise en analyse criminalistique numérique, en tactiques, techniques et procédures des cybercriminels, en négociation de ransomware, en application de la législation relative à la confidentialité des données concernant les violations, en questions d'audit financier relatives aux cyberincidents, en enquête sur les vols de propriété intellectuelle et en traçage de cryptomonnaies.