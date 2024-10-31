Quishing : une menace croissante qui se cache à la vue de tous

La raison pour laquelle les attaques de quishing sont devenues si efficaces est liée à l’impulsivité associée à la numérisation des codes QR en raison de la commodité de l’utilisateur, de la facilité avec laquelle les codes peuvent être générés et de l’anonymat qu’ils procurent.

Tout le monde peut créer un code QR en ligne à l’aide de divers outils gratuits. Comme le design de tous les codes QR est similaire, on ne sait pas ce qu’un code QR fera faire un appareil jusqu’à ce qu’il soit scanné.

Les cybercriminels génèrent généralement des codes pour rediriger vers des sites web malveillants où ils tenteront d’installer des scripts de logiciel malveillant, ou ils peuvent tenter de demander des permissions supplémentaires sur l’appareil qui pourront être sauvegardées pour une utilisation ultérieure. Ces codes peuvent ensuite être imprimés et collés directement sur des codes QR légitimes pour faire croire qu’ils proviennent d’une source fiable.

Beaucoup de personnes n’hésitent pas à scanner ces codes QR et acceptent souvent les instructions de contournement de sécurité qui s’affichent sur leurs appareils afin d’accéder plus facilement à l’application ou aux services.