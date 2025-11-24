Nous croyons en une approche quantitative pour mesurer la transformation : une grille d'évaluation concrète, axée sur les résultats finaux, qui aide les organisations à réaliser leur véritable valeur.
Les épisodes précédents de cette série ont exploré trois facteurs que les membres d’IBM Consulting® considèrent comme essentiels au succès d’une transformation numérique. Dans notre premier article, nous avons expliqué comment les entreprises prospères placent la gestion du changement au cœur de la stratégie de transformation. Dans notre deuxième article, nous avons abordé les tactiques qui permettent de créer une culture agile. Et dans notre troisième, nous avons expliqué comment la technologie facilite la gestion itérative des compétences pour l’avenir du travail.
Mentalité. Stratégie. Compétences. Et maintenant, indicateurs. Dans cet article, nous expliquons comment une entreprise peut adapter efficacement une transformation à son analyse de rentabilisation et effectué un suivi de sa réussite au fil du temps. Nous découvrons également comment intégrer la création de valeur dans son modèle à long terme.
Au cours des deux dernières années, plusieurs études préoccupantes concernant l'impact de l'IA sur les entreprises ont été publiées. Selon les études, peu d'entreprises ont enregistré des gains de productivité tangibles grâce à la transformation de l'IA.
Mais nous pensons que ce défi pointe vers un problème plus large, quoique plus nuancé : à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent cette technologie, elles ont du mal à ancrer ce que signifie le succès d’un point de vue numérique. De nombreuses entreprises ne disposent pas de données fiables ou de la capacité de suivre efficacement le retour sur investissement. Elles ont du mal à trouver des indicateurs tangibles pour suivre d'autres problèmes courants, tels qu'une mauvaise stratégie de gestion du changement ou un manque d'alignement de la direction.
En bref, tout le monde expérimente. Beaucoup ont connu la « mort dès les pilotes », échouant après une seule initiative ou investissant des ressources dans une vision limitée et à court terme. Mais c'est souvent parce que les chefs d'entreprise n'ont pas fait le travail stratégique, initial et fondamental nécessaire pour réussir.
Pour réussir une transformation qui crée une véritable valeur, les entreprises doivent savoir avec certitude quel est l'état final de leur transformation. Elles doivent également savoir comment mesurer et reconnaître les points de données qui leur permettront d’y parvenir.
L'accent mis sur les mesures aligne le leadership autour d'une vision de référence et de la valeur créée, qui se répercute ensuite en cascade sur l'équipe de direction pour atteindre l'ensemble du personnel. Cette approche favorise une communication claire et permet de faire comprendre les objectifs de la transformation depuis le sommet de la hiérarchie. Elle contribue également à atteindre les objectifs de transformation, permettant aux entreprises de suivre les indicateurs de performance et de s'adapter en temps réel si nécessaire.
Les mesures intelligentes rendent la transformation plus tangible et plus excitante, pour les employés sur le terrain. Les transformations organisationnelles peuvent être intimidantes pour une entreprise. Avec des indicateurs qualitatifs que les employés peuvent comprendre et auxquels ils peuvent se référer, il est beaucoup plus facile de les faire adhérer.
Avant de mettre en œuvre une transformation à l'aide d'outils numériques, les entreprises doivent avoir une idée précise de leur état actuel. Elles doivent également savoir comment elles prévoient d'effectuer le suivi la valeur ajoutée immédiatement après le lancement d’un projet. Nous vous recommandons d’avoir très tôt des conversations spécifiques sur les tableaux de bord et le suivi. Les tableaux de bord seront-ils intégrés à un ERP existant ou créés de toutes pièces ?
Si vous voulez mesurer l'efficacité de la transformation, vous devez également savoir combien de temps il faut aux gens pour effectuer un processus spécifique. Quel est le nombre d’étapes qu’ils doivent franchir pour mener à bien ce processus ? Combien de personnes doivent interagir avec un workflow en moyenne chaque jour ? Une fois que vous avez clairement défini ces indicateurs, vous pouvez les mesurer par rapport à une nouvelle façon de travailler avec de nouveaux outils.
La disponibilité des données est également critique dès la phase de planification. Avant la mise en œuvre, une entreprise devrait idéalement être dépourvue de silos importants et disposer d'un système d'information centralisé avec des processus centralisés. Cette exigence représente une étape vitale que trop de personnes ne prennent pas en compte. En l'absence de données précises et d'intégrations appropriées, tout produit éventuel n'offrira pas l'expérience intuitive dont les utilisateurs ont besoin.
Mais surtout, les entreprises doivent définir une vision à l’échelle de l’entreprise et un ensemble d’indicateurs qualitatifs autour lesquels l’ensemble de l’organisation et de l’ensemble de la direction s’appuieront. Définissez des catégories claires de valeur et trouvez des objectifs concrets.
En supposant que ces indicateurs qualitatifs et ces pools de valeur aient été développés et que le tableau de bord ait été géré pendant la phase de planification, une organisation commence à effectuer des mesures qualitatives dès le premier jour.
Lors de la mise en œuvre, nous nous efforçons d'effectuer des mesures agiles sur de multiples chaînes de valeur. Ce processus peut inclure le suivi de l’adoption des employés et de la satisfaction des utilisateurs, ainsi que des indicateurs au niveau de l’entreprise tels que l’efficacité, la productivité et la capacité créée.
En outre, en suivant l'évolution des rôles professionnels, une entreprise peut se faire une idée du nombre de personnes qui effectuent des tâches administratives par rapport aux activités à valeur ajoutée. En fin de compte, l'objectif est de suivre activement les performances d'une nouvelle frontière d'équipes homme-agent.
Nous avons constaté qu'en l'absence d'un modèle de gouvernance solide, des problèmes invisibles se posent. Identifier les personnes clés responsables d’une transformation, et de sa mesure, au sein d’une entreprise aide à développer un rythme de réflexion crucial pour la réussite à long terme.
Nous vous recommandons d'identifier les champions dès le début de la mise en œuvre. Ces leaders représentent un lien critique entre la perspective des employés et la vision au niveau de la direction. Idéalement, une personne senior possède une chaîne de valeur, est seule responsable et a le pouvoir de prendre des décisions rapides. Sans ces propriétaires de workflow, il peut être difficile de maintenir une transformation rapide ou d’itérer en temps réel.
Nous croyons également profondément en la valeur de l’orchestration par le biais d’un bureau dédié. À l'instar d'un bureau de gestion de programme de projet, ces équipes dédiées assurent la gouvernance et mesurent les progrès accomplis. Plus efficaces que les PMO du passé, ces personnes responsabilisent les équipes par rapport aux objectifs de valeur finale.
La valeur est un terme complexe qui ne se limite pas au simple retour sur investissement. Nous commençons par examiner les points de valeur techniques pour comprendre le fonctionnement des outils d’IA, tels que les indicateurs tels que les taux d’erreur et le temps de fonctionnement.
Ensuite, nous nous concentrons sur une perspective commerciale plus large, en évaluant des indicateurs tels que la croissance du chiffre d'affaires et la réduction des coûts opérationnels. Enfin, nous encouragerons les entreprises à mesurer l'évolution des effectifs au cours d'une transformation : Y a-t-il moins d'attrition après une transformation ? Le score NPS change-t-il ?
Mais nous aimerions également réfléchir à un type de valeur plus holistique. Nous voulons mesurer l’impact de nos entreprises sur notre communauté et sur la société. Nous devrions viser le plus haut niveau de valeur en termes de transformations. Les transformations les plus réussies intègrent cette technologie de manière à améliorer non seulement les employés et les entreprises, mais aussi à prioriser le bien-être des communautés dans son ensemble.
