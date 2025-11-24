Nous croyons en une approche quantitative pour mesurer la transformation : une grille d'évaluation concrète, axée sur les résultats finaux, qui aide les organisations à réaliser leur véritable valeur.

Les épisodes précédents de cette série ont exploré trois facteurs que les membres d’IBM Consulting® considèrent comme essentiels au succès d’une transformation numérique. Dans notre premier article, nous avons expliqué comment les entreprises prospères placent la gestion du changement au cœur de la stratégie de transformation. Dans notre deuxième article, nous avons abordé les tactiques qui permettent de créer une culture agile. Et dans notre troisième, nous avons expliqué comment la technologie facilite la gestion itérative des compétences pour l’avenir du travail.

Mentalité. Stratégie. Compétences. Et maintenant, indicateurs. Dans cet article, nous expliquons comment une entreprise peut adapter efficacement une transformation à son analyse de rentabilisation et effectué un suivi de sa réussite au fil du temps. Nous découvrons également comment intégrer la création de valeur dans son modèle à long terme.