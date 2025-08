Les architectures de cloud public et hybride répondent à des objectifs différents. Considérez le cloud public comme un océan dont la quantité d’eau est illimitée. Puis un jour, quelqu’un s’est dit : « Hé, on pourrait mettre un peu de cette eau sur notre bureau, comme un petit aquarium, et on aurait notre propre océan privé ! » C’est ainsi que nous sommes passés du cloud public au cloud privé. Mais le cloud privé a ses limites : vous ne pouvez pas y caser une baleine, par exemple. Voilà comment nous sommes passés au cloud hybride.

Le cloud hybride relie les deux, offrant aux entreprises un choix de combinaisons entre des environnements publics et privés. Il relie tout et ne se soucie pas de ce qui se trouve dans le réservoir par rapport à ce qui se trouve dans l’océan : il nage facilement entre les deux. Mais pour les PME ? Gérer une configuration hybride, c’est un peu comme entretenir un aquarium et un océan : vous devez quand même assurer la maintenance, la sécurité et l’interopérabilité.