Ouverture de la voie à la modernisation de WebSphere vers Liberty sur OpenShift chez Discover

Évidemment, ce n'est pas ce que l'on dit habituellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'enregistrement à l'aéroport prend tant de temps alors que tous les détails vous concernant sont déjà connus ? Qu’est-ce que la personne au bureau tape sans cesse lorsque vous louez une voiture ? Pourquoi un agent de voyages doit-il appuyer 20 fois sur tab-entrée-tab-q pour trouver vos informations de vol ? C'est parce qu'ils ont un système qui n'est pas défaillant, mais qui peut bénéficier d'une modernisation pour offrir une meilleure expérience aux clients.
Discover dispose de systèmes qui fonctionnent et apportent une grande valeur à l’entreprise, mais qui peuvent bénéficier d’une optimisation permettant à l’entreprise d’innover et de faire avancer son activité à un rythme plus rapide. Comme toutes les grandes entreprises, elle s’est développée de manière organique au fil du temps pour accueillir de nombreux cas d’utilisation différents, et la modernisation est une occasion de consolider ces capacités dans une nouvelle architecture agile.
Discover souhaitait examiner un certain nombre de domaines spécifiques :
Les plateformes modernes d'orchestration cloud sont axées sur l'automatisation, le déploiement rapide, le dimensionnement dynamique, l'agilité, la flexibilité et le fait de ne payer que pour ce que l'on utilise. En bref, une solution parfaitement adaptée à tous les besoins de Discover.
Pour accéder à tous ces avantages, Discover a dû rendre les applications tWAS prêtes au cloud et les intégrer à la plateforme d’orchestration cloud. Avec des centaines d’applications, ce n’est pas une mince affaire.
Voici un résumé des avantages éprouvés d’une plateforme moderne d’orchestration cloud chez Discover, effectuant une réorganisation complète vers Liberty sur OpenShift dans le cloud :
Moderniser la première application est très stimulant. L'application a changé de mode d'exécution et est déployée d'une nouvelle manière. Les problèmes de configuration, de connectivité et de sécurité ont tous été résolus. On applaudit à tout rompre pour un travail bien fait. La deuxième application à moderniser semble moins importante, mais elle ne l'est pas. On peut dire qu'elle est encore plus importante. En modernisant un quart (voir deux) d’une application, vous vous retrouvez à gérer un calendrier de plusieurs décennies alors que vous avez des centaines d'applications. C’est tout simplement trop lent, il faut moderniser des dizaines d’applications chaque mois. Il faut une modernisation de masse.
Un composant essentiel de la modernisation de masse, réside dans la modernisation unique de chaque morceau de code et dans le fait que le même problème ne doive pas être résolu chaque fois qu’il apparaît. Il suffit de s’en occuper une bonne fois pour toutes.
Toutes les entreprises réutilisent le même code dans toutes leurs applications. Comme nous en avons parlé dans de précédents articles de blog, IBM Transformation Advisor le détectera automatiquement et vous le signalera. Lorsque vous modernisez un morceau de code utilisé par de nombreuses applications, vous devez en informer tout le monde pour qu'ils puissent le voir et l'utiliser. Cela empêche 10 équipes de développement différentes de moderniser le même package 10 fois et de conserver leur propre version, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
Toute grande entreprise dispose d'une base de code tout aussi importante, développée à différents moments par différentes équipes pour répondre à différents cas d’utilisation. Cela conduit inévitablement à de nombreuses versions légèrement différentes du code destinées à la même utilisation. Cette particularité rend difficile la modification et la mise à jour du code. Dans la mesure du possible, tout le code doit être identique. Cela vous permet de ne moderniser qu'une seule fois et d'économiser du temps et de l'argent.
Tout comme les entreprises partagent du code entre leurs applications, elles en partagent beaucoup plus. Par exemple, si vous disposez d'un code pour gérer votre sécurité, vous constaterez que chaque application utilise une version légèrement différente de ce code, ce qui se traduit parfois par une à deux dizaines de versions différentes du même code.
Transformation Advisor génère des rapports qui vous permettent de visualiser chaque version des mêmes fichiers que vous utilisez. Au lieu de moderniser chaque application individuellement, migrez toutes vos applications vers la dernière version. Vous gagnez ainsi du temps et de l'argent et vous obtenez la version la plus sûre du code disponible. Tout le monde y gagne.
Voyez les résultats impressionnants et les avantages démontrés par la stratégie de modernisation WebSphere de Discover vers Liberty sur OpenShift.
Lors du lancement de Transformation Advisor, celui-ci était très centré sur les applications. Il a parfaitement contribué à moderniser une seule application. En travaillant avec les clients, nous avons constaté que ce n'était pas suffisant. Nous avons ajouté la capacité de détecter le code commun et fourni des vues sur l'effort de développement pour l'ensemble du domaine.
C'est le travail avec Discover qui a permis d'améliorer les rapports et, en particulier, de publier un calcul transparent afin que les clients puissent voir exactement en quoi une seule modernisation leur permettrait d'économiser du temps et de l'argent.
IBM WebSphere Hybrid Edition offre des licences flexibles pendant que vous modernisez et après que vous avez terminé votre parcours de modernisation. À mesure que les applications passent d'une application sur site vers le cloud, vos licences suivent et faire des économies.
En particulier, Liberty Core a le potentiel d'offrir des gains d'efficacité significatifs. Les applications qui n'ont pas besoin de capacités de base sont déployées sur une instance Liberty Core. Cela signifie que vous ne payez que pour les fonctionnalités réellement utilisées par votre application, ce qui vous permet d'économiser encore plus d'argent :
Cette série d’articles de blog a tenté de vous faire découvrir le parcours de modernisation de Discover jusqu'à présent. Nous avons parlé de la nécessité de la modernisation, des outils qui ont été utilisés, des domaines qui devaient être abordés et du travail qui a prouvé que tout cela n’était pas seulement une possibilité théorique, mais un résultat souhaitable et réalisable.
Si vous retenez quoi que ce soit de ces articles, nous espérons que ce soit ceci :
