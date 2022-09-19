Ouverture de la voie à la modernisation de WebSphere vers Liberty sur OpenShift chez Discover

Évidemment, ce n'est pas ce que l'on dit habituellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'enregistrement à l'aéroport prend tant de temps alors que tous les détails vous concernant sont déjà connus ? Qu’est-ce que la personne au bureau tape sans cesse lorsque vous louez une voiture ? Pourquoi un agent de voyages doit-il appuyer 20 fois sur tab-entrée-tab-q pour trouver vos informations de vol ? C'est parce qu'ils ont un système qui n'est pas défaillant, mais qui peut bénéficier d'une modernisation pour offrir une meilleure expérience aux clients.

Discover dispose de systèmes qui fonctionnent et apportent une grande valeur à l’entreprise, mais qui peuvent bénéficier d’une optimisation permettant à l’entreprise d’innover et de faire avancer son activité à un rythme plus rapide. Comme toutes les grandes entreprises, elle s’est développée de manière organique au fil du temps pour accueillir de nombreux cas d’utilisation différents, et la modernisation est une occasion de consolider ces capacités dans une nouvelle architecture agile.

Discover souhaitait examiner un certain nombre de domaines spécifiques :