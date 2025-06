Matthew Finio : Avant d’aborder la question de savoir si le stockage infini est un atout ou un fardeau, pouvez-vous nous expliquer comment nous en sommes arrivés là ?



Miha Kralj : Oui. La façon dont nous concevons le stockage a évolué au fil du temps. Dans le passé, le stockage était hiérarchisé, couche après couche. Chaque couche avait un objectif différent, un coût différent et des considérations différentes. Il y avait le stockage ultrarapide, très proche de l’unité centrale et facile d’accès, mais il n’était disponible qu’en petites quantités parce qu’il était très cher. Ensuite, il y avait le stockage de proximité sur des disques SSD (solid state drives). Plus loin, vous aviez les disques traditionnels, plus lents, et ainsi de suite, jusqu’à l’archivage très lent.

Nous avons ensuite évolué vers des méthodes plus modernes et plus accessibles. Pensez aux CD et aux DVD. Toutes les données que nous gravions avec plaisir sur ces disques d’argent il y a à peine dix ans ? Rien de tout cela n’existe aujourd’hui. Rien de tout cela n’est lisible. La pourriture numérique s’est produite et les données ont disparu.

Mais aujourd’hui, avec un stockage adéquat, en particulier un stockage basé sur le cloud, nous partons du principe que le stockage est infini, très bon marché et que nous pourrons accéder à nos données pour toujours. Aujourd’hui, il est très rare que l’on considère ce qui est coûteux, ce qui est rapide, ce qui est lent et ce qui est bon marché. Le stockage est comme un point de terminaison de service, un endroit où l’on jette ses données et où l’on s’attend à ce qu’elles soient durables, n’est-ce pas ? Il ne disparaît jamais.

Nous sommes passés d’une ère de pénurie, où nous devions compter la quantité de stockage nécessaire à un code ou à des données, à une ère d’abondance, où nous n’avons jamais besoin de réfléchir à ce qu’il faut stocker ou supprimer. Plus personne n’est économe.