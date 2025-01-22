Le pouvoir des petits modèles de langage

L’intelligence artificielle générative recèle un potentiel de productivité important pour les entreprises. Cependant, lorsqu’il s’agit d’implémenter des modèles d’IA, voir plus grand n’est pas toujours la meilleure idée. Deux problèmes majeurs empêchent l’adoption des LLM par les entreprises.

Tout d’abord, de nombreux LLM sont à usage général, ce qui limite leur valeur. Les modèles d’entreprise « moyens » ne sont pas efficaces, car il n’existe pas d’entreprise « moyenne ». Pour être efficaces, les modèles d’IA doivent être créés, optimisés et déployés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Deuxièmement, de nombreux LLM exclusifs sont des « boîtes noires », un modèle fermé dont seule l’entreprise qui le possède peut percevoir les composantes. Ces modèles offrent peu de transparence sur les données et gênent l’ajustement avec les données d’entreprise, où réside la véritable valeur de l’IA. Les entreprises responsables de la performance des modèles n’ont donc ni visibilité ni contrôle.

Ces problèmes entravent la confiance et la compréhension de la sécurité des modèles. Si elles ne choisissent pas efficacement les solutions d’IA générative pour répondre aux exigences industrielles, légales et réglementaires, les entreprises ne peuvent pas utiliser pleinement la puissance de l’IA générative.