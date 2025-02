Les partenaires sont les piliers de la réussite des entreprises en termes d’IA

Si les dirigeants sont optimistes quant au potentiel de l’IA générative dans l’entreprise, la difficulté de faire passer ces projets du stade de l’expérimentation à celui de la production demeure car ils sont confrontés à des problèmes de confiance, de qualité, de taille et, souvent, à d’importants coûts. En effet, même en disposant de la technologie et de l’expertise appropriées, la complexité et le coût du développement et du déploiement des projets d’IA peuvent s’avérer difficiles pour certaines entreprises.

Nous avons contribué à relever ces défis en nous associant aux plus grands cabinets de conseil et intégrateurs de systèmes, qui fournissent l’expertise industrielle et sectorielle dont les clients ont besoin pour leurs projets de transformation numérique les plus importants. Au cours de l’année écoulée, nous avons collaboré avec des partenaires tels que LTI Mindtree et Wipro pour établir des centres d’excellence watsonx. Nous travaillons également avec des entreprises comme EY, Tech Mahindra, et NTT Data alors qu’elles élaborent des solutions avec watsonx et les modèles Granite pour cibler les cas d’usage de l’entreprise comme les ressources humaines, l’assistance aux ventes, la synthèse de documents et l’expérience client.

Nous continuons également à collaborer avec des partenaires comme TD Synnex pour établir des centres d’excellence en IA et des pôles de formation, et ainsi mettre en place de nouvelles initiatives visant à mieux équiper leurs partenaires revendeurs afin qu’ils puissent mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA.