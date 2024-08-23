Les autorités des Jeux olympiques de Paris remportent l’or face aux cyberattaques

Les autorités ont dû lutter non seulement contre les attaques provenant de l’Internet, mais aussi contre les menaces locales. Les Jeux olympiques sont uniques en ce sens qu’ils attirent des responsables gouvernementaux de France et du monde entier, puis les placent à proximité immédiate d’un grand nombre de visiteurs internationaux non contrôlés. Les espions et les voleurs de données ont sans doute vu là une occasion rare de voler des données confidentielles ayant une grande valeur monétaire et géopolitique. Diverses techniques permettent ce type de vol de données, notamment les attaques par interception (homme du milieu) sur les hotspots Wi-Fi et le vol d’appareils physiques.

Bien avant les Jeux, les organisateurs ont dû lutter contre les escroqueries liées à la vente de billets. Les chercheurs du fournisseur de renseignement sur les menaces QuoIntelligence ont découvert que des sites web frauduleux vendaient de faux billets pour les Jeux olympiques, principalement à des Russes qui ne pouvaient pas acheter de billets légitimes en raison des sanctions européennes imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les organisateurs ont identifié 77 sites de revente de faux billets.

L’une des menaces les plus importantes était la propagation de fausses informations. Des groupes russes, tels que Storm-1679, largement considéré comme une ramification de la « ferme à trolls » de la Russian Internet Research Agency, utilisaient des contenus générés par l’IA pour créer de fausses informations et de fausses images, dans le but de discréditer le Comité international olympique et de semer la peur parmi les spectateurs potentiels. Ces campagnes impliquaient souvent des histoires inventées sur le terrorisme et d’autres menaces, utilisant l’IA pour renforcer leur crédibilité et leur portée.

Au final, malgré les efforts considérables déployés par des acteurs malveillants, des attaquants soutenus par des États et d’autres, les Jeux se sont déroulés sans perturbation majeure, sans violence ni vol de données.