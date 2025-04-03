Les entreprises ne sont plus limitées à un seul fournisseur de cloud. Elles répartissent désormais stratégiquement leurs workloads entre divers environnements cloud, tels qu’Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud et des environnements cloud privés. Cette évolution aide les entreprises à optimiser leur rentabilité, leurs capacités techniques et leur portée géographique.
De plus, les applications modernes ne sont plus monolithiques ; elles sont conçues comme des microservices qui fonctionnent dans des environnements hybrides et multicloud. Si cela apporte agilité et évolutivité, cela introduit également des complexités réseau que la plupart des entreprises ont du mal à gérer efficacement.
Le passage aux applications distribuées s’accompagne du défi de maintenir un cadre de communication sécurisé, performant et transparent entre ces microservices distribués. Les principales considérations comprennent :
· La complexité du réseau pour les développeurs : les développeurs doivent configurer manuellement et créer des tickets demandant aux opérations réseau de paramétrer la manière dont les microservices communiquent ou utilisent des configurations statiques Yet Another Markup Language (YAML). Ces configurations ne font pas partie de leur expertise principale et deviennent fastidieuses à mesure que les applications sont mises à l’échelle et évoluent.
· Les équipes de développement et d’exploitation cloisonnées : les entreprises traditionnelles fonctionnent toujours en silos, où les équipes chargées des applications et celles chargées de l’infrastructure travaillent séparément. Ce décalage entraîne des retards dans le déploiement et les mises à jour des applications.
· Réseaux périmétriques hérités non conçus pour Kubernetes : les pare-feux et les routeurs ont été conçus pour des réseaux statiques, et non pour des clusters Kubernetes dynamiques. Tout changement d’adresse IP d’une application dû à un cloud bursting ou à une migration nécessite des mises à jour manuelles, ce qui entraîne des temps d’arrêt et des risques de sécurité.
· Les vulnérabilités de sécurité dans les environnements distribués : la sécurité des communications entre applications est souvent négligée. Si une application compromise obtient l’accès, elle peut propager des menaces de sécurité à l’ensemble du système.
· Les défis liés à la migration et à la portabilité des applications : le problème n’est pas de déplacer les applications d’un cloud à l’autre, mais de maintenir une connectivité transparente pendant cette opération. Les réseaux traditionnels nécessitent une reconfiguration importante lorsque les applications migrent d’un cloud à l’autre, ce qui ralentit l’innovation.
Alors que les entreprises naviguent dans les complexités des architectures hybrides et multicloud, il est clair que les modèles traditionnels centrés sur le réseau ne sont plus suffisants. Ces modèles hérités ont été conçus pour des environnements statiques, et non pour la nature dynamique et décentralisée des applications modernes.
Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est un changement fondamental qui place l’application au centre de la stratégie de connectivité. Voici ce qu’exige un tel modèle :
· Une connectivité automatisée des microservices : les applications doivent pouvoir se détecter et se connecter entre elles de manière automatique et sécurisée, sans nécessiter de configurations manuelles, de modifications YAML ou de soumission de tickets. Les développeurs doivent pouvoir se consacrer à l’innovation plutôt qu’à la mise en réseau.
· L’abstraction du réseau sous-jacent : la connectivité doit suivre l’application, et non l’inverse. L’abstraction des configurations réseau garantit que les applications peuvent passer d’un environnement cloud public, privé ou hybride à un autre sans interrompre la communication ni nécessiter de recâblage coûteux.
· La sécurité intégrée au niveau de l’application : dans les environnements distribués, la sécurité périmétrique traditionnelle ne suffit plus. Un modèle de sécurité Zero Trust intégré directement dans la couche applicative permet de garantir que seuls les services autorisés peuvent communiquer, quel que soit le réseau sous-jacent ou l’emplacement.
· Une portabilité inter-environnements et la cohérence des politiques : à mesure que les applications évoluent, migrent ou sont refactorisées, leurs politiques de connectivité doivent rester intactes. Cela réduit les temps d’arrêt, élimine les reconfigurations sujettes aux erreurs et accélère l’adoption du cloud et les efforts de modernisation.
Ce changement ne concerne pas seulement la technologie ; il s’agit aussi de libérer l’agilité et la résilience. Les entreprises qui adoptent un modèle de connectivité orienté applications peuvent déployer et s’adapter plus rapidement et de manière plus sécurisée, sans être freinées par les goulets d’étranglement de l’infrastructure.
Vous avez besoin d’une solution conçue dans une optique centrée sur les applications. IBM Hybrid Cloud Mesh contribue à éliminer les frictions entre les équipes de développement et d’infrastructure en simplifiant la complexité du réseau et en automatisant la connectivité entre services. Cette solution permet une communication sécurisée et basée sur des politiques entre les microservices, qu’ils soient déployés sur site, dans des clouds publics tels qu’AWS, Azure ou Google Cloud Platform (GCP) ou sur des clusters Kubernetes.
Grâce à ses capacités de sécurité Zero Trust intégrées, IBM Hybrid Cloud Mesh garantit que seuls les services autorisés peuvent communiquer, tandis que l’application dynamique des politiques s’adapte en temps réel à mesure que les applications se déplacent, sont mises à l’échelle ou évoluent. Cela peut vous aider à accélérer les déploiements, à réduire les coûts opérationnels et à assurer une sécurité cohérente dans tous les environnements.
Assurer la connectivité des applications dans les environnements hybrides en quelques minutes
Le dernier rapport d’IBM vous apporte des informations essentielles sur la migration vers le cloud. Découvrez les 10 éléments clés que tout leader technologique doit connaître.
Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Découvrez le processus de migration des applications entre les plateformes ou les environnements tout en garantissant une perturbation minimale et des performances optimisées. Apprenez les stratégies, les cas d’utilisation et les étapes de la migration des applications héritées et modernes.
Apprenez à transférer rapidement vos applications vers le cloud grâce à la stratégie « lift-and-shift », afin de conserver votre infrastructure existante tout en bénéficiant des avantages du cloud. Découvrez les avantages, les workloads VMware et les cas d’utilisation qui font de cette approche le choix privilégié de nombreuses entreprises.
Migrez vos workloads VMware vSphere vers IBM Cloud avec RackWare Management Module (RMM), un outil en libre-service qui permet d’automatiser la migration.
Planifiez et accélérez efficacement vos projets de migration vers le cloud avec IBM Turbonomic. Obtenez des informations exploitables sur les workloads des applications, optimisez les performances et réduisez les coûts tout en garantissant une transition transparente vers le cloud.
Instana simplifie votre parcours de migration vers le cloud en offrant une surveillance complète et des informations exploitables.
Migrez vers IBM Cloud avec des solutions et des outils personnalisables pour accélérer votre parcours.
Les services de migration vers IBM Cloud vous aident à gérer la migration vers le cloud de votre entreprise, favorisant ainsi sa transformation numérique.
Accélérez votre migration vers le cloud grâce aux services de conseil d’IBM. Découvrez comment nos solutions peuvent vous aider à passer efficacement au cloud, ou réservez une démo en direct pour voir les atouts d’IBM Turbonomic en action.