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Intelligence artificielle Automatisation métier Opérations métier

Optimiser la gestion des contrats dans l’approvisionnement grâce à l’IA

By Matthew Finio , Amanda Downie
Publié le 25 mars 2026

L’optimisation de la gestion des contrats dans le domaine de l’approvisionnement grâce à l’intelligence artificielle (IA) devient une priorité majeure pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs relations avec leurs fournisseurs, à réduire les risques et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

L’approvisionnement désigne la manière dont les entreprises se procurent les biens et services dont elles ont besoin auprès de sources externes pour fonctionner efficacement ; cela inclut la recherche et la gestion des fournisseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. À mesure que ce processus gagne en complexité et en intensité de données, l’IA est de plus en plus utilisée pour améliorer la création et la gestion de contrats.

Les contrats d’approvisionnement définissent les conditions qui régissent les relations acheteur-fournisseur et favorisent les partenariats à long terme, notamment en matière de tarification, d’obligations de livraison, d’attentes en matière de performance et de résolution des litiges. Étant donné que ces accords influent directement sur les coûts et les services, une gestion efficace des contrats joue un rôle central pour garantir que les activités d’approvisionnement apportent la valeur escomptée.

La gestion des contrats s’étend sur l’ensemble du cycle de vie des contrats d’approvisionnement. Elle comprend des activités telles que la négociation des conditions, l’exécution des accords, le suivi des performances et l’administration continue des contrats, y compris les renouvellements et les avenants. Ces étapes constituent le processus global de gestion des contrats et génèrent de grands volumes de données contractuelles, qui peuvent être complexes à gérer sans les outils adaptés. L’IA est de plus en plus employée pour aider à structurer et analyser ces informations, ce qui permet aux équipes d’approvisionnement de conserver plus facilement contrôle et visibilité.

L’IA améliore la gestion des contrats à l’échelle

Malgré son importance, la mise à l’échelle de la gestion des contrats peut être ardue. De nombreuses entreprises s’appuient encore sur le traitement manuel des documents, les validations par e-mail et les feuilles de calcul pour suivre les accords. Ces processus fragmentés et chronophages compliquent la rationalisation de la gestion des contrats, ce qui peut engendrer des retards, des incohérences dans la formulation et le non-respect des échéances. Ces défis augmentent le risque de litiges avec les fournisseurs et de perte de valeur par rapport aux accords négociés.

L’IA peut aider les équipes d’approvisionnement à résoudre ces problèmes, souvent dans le cadre de plateformes de gestion du cycle de vie des contrats (CLM), de logiciels de gestion des contrats et d’autres outils avancés dédiés. Les technologies d’IA peuvent analyser les documents contractuels, extraire les clauses clés et organiser de vastes référentiels de contrats en un unique centre de données structurées et consultables. Ces capacités permettent aux professionnels de l’approvisionnement de localiser rapidement les informations critiques, de surveiller efficacement l’exécution des contrats et d’identifier les risques ou opportunités potentiels qui pourraient autrement être négligés.

L’expert en approvisionnement Daniel Barnes a expliqué l’intérêt d’utiliser l’IA dans la gestion des contrats lors d’un récent épisode de la série L’IA en action d’IBM : « Obtenir des données de très bonne qualité peut être un défi… (J’ai utilisé) l’IA pour extraire autant de données que possible de la documentation, principalement des contrats, car je considère que les (bons) contrats contiennent réellement toutes les informations dont vous avez besoin. Des données sur le fournisseur, la relation, les conditions commerciales, les SLA, les KPI. Vous trouverez presque tout ce dont vous avez besoin dans un contrat. »1

En améliorant la visibilité et en réduisant la charge de travail manuelle, l’IA permet aux équipes de se concentrer davantage sur la prise de décision stratégique et la performance des fournisseurs. Elle ne remplace pas le jugement humain, mais renforce la capacité des professionnels de l’approvisionnement à superviser les accords avec les fournisseurs avec davantage de perspicacité et de contrôle.

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Pourquoi optimiser la gestion des contrats dans l’approvisionnement avec l’IA est important

Les contrats sont au cœur de la manière dont les entreprises contrôlent les coûts et soutiennent les efforts de gestion des risques tout en contribuant à garantir la performance des fournisseurs. Ces accords définissent ce que l’on attend des fournisseurs et ce que l’organisation doit fournir en retour, ce qui en fait un composant essentiel de la stratégie globale d’approvisionnement. Lorsque la gestion des contrats est inefficace ou manque de visibilité, garantir que ces attentes soient systématiquement satisfaites devient plus complexe.

Les approches traditionnelles de la gestion des contrats peinent souvent à suivre le rythme de l’ampleur et de la complexité de l’approvisionnement moderne. Les entreprises peuvent gérer des centaines, voire des milliers de contrats répartis entre différents fournisseurs, régions et catégories. Lorsque les informations sont stockées dans des systèmes déconnectés ou traitées manuellement, il devient plus difficile de surveiller les performances et de réagir aux changements. En conséquence, les équipes d’approvisionnement peuvent passer plus de temps à rechercher des informations et à résoudre des problèmes qu’à gérer de manière proactive les relations avec les fournisseurs.

L’IA rend les données contractuelles plus accessibles, structurées et exploitables. Au lieu de traiter les contrats comme des documents statiques, l’IA aide à les convertir en une source d’informations exploitables. Cette transformation permet aux équipes d’approvisionnement de mieux comprendre le contexte de leur portefeuille de contrats et d’améliorer la gestion des relations avec les fournisseurs en réagissant rapidement aux obligations et aux opportunités.

À mesure que l’approvisionnement devient plus stratégique, il est de plus en plus important de gérer les contrats avec clarté et cohérence. L’IA permet une approche plus éclairée et proactive de la supervision des contrats. Elle renforce la stratégie globale de gestion des contrats en aidant les entreprises à passer de processus réactifs et manuels à une méthode de gestion des accords avec les fournisseurs plus contrôlée et fondée sur les données.

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Comment l’IA optimise les étapes clés de la gestion des contrats d’approvisionnement

La gestion des contrats dans l’approvisionnement couvre généralement plusieurs étapes clés, notamment la rédaction, la négociation, l’exécution, le suivi continu et le renouvellement ou l’avenant. Chaque étape implique de multiples workflows qui nécessitent une coordination et un examen minutieux. L’IA optimise ces étapes en améliorant la manière dont les processus spécifiques sont menés, les rendant plus efficaces, cohérents et plus faciles à gérer à l’échelle.

Rédaction et négociation des contrats

  • Création de brouillons : conçue pour produire de nouveaux contenus à partir de données existantes, l’IA générative peut créer des brouillons de contrats initiaux à l’aide de modèles, d’accords antérieurs et de règles prédéfinies. Une équipe d’approvisionnement peut générer un accord fournisseur adapté à une catégorie ou une région spécifique sans partir de zéro, ce qui réduit le temps de rédaction et améliore la cohérence.
  • Standardisation du langage : le traitement automatique du langage naturel (NLP), un type d’IA qui comprend et analyse le langage humain, peut comparer le texte d’un contrat à des recueils de clauses approuvées. Cela permet d’identifier les écarts par rapport aux termes approuvés.
  • Examen des clauses et identification des risques : le NLP peut également analyser le langage contractuel pour signaler les clauses manquantes, les formulations ambiguës ou les termes potentiellement risqués. Par exemple, il peut détecter l’absence d’une clause de résiliation ou mettre en évidence une formulation d’indemnisation inhabituellement large.
    L’IA générative peut alors suggérer une formulation plus claire ou plus conforme. Une récente étude d’IBM a révélé que les dirigeants classent la gestion des risques et la résilience comme le principal cas d’utilisation de l’IA générative en matière de durabilité, et 64 % d’entre eux affirment que l’IA générative sera importante pour leur programme de développement durable dans son ensemble.2
  • Interaction avec les contrats : l’IA conversationnelle, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les systèmes en utilisant un langage naturel, permet aux professionnels de l’approvisionnement de poser des questions sur les contrats et d’obtenir des réponses claires. Par exemple, un utilisateur pourrait demander : « Quels sont les principaux risques de cet accord ? » ou « Résumez les conditions de paiement », ce qui rend l’examen des contrats plus rapide et plus accessible.

Exécution des contrats

  • Orchestration des workflows : l’IA agentique peut prendre des mesures de manière autonome et gérer des tâches en fonction d’objectifs définis. Gartner prévoit que d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise intégreront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 2024.3
    Dans le domaine de l’approvisionnement, l’IA agentique aide à automatiser le transfert des contrats via des workflows et contribue à garantir que chaque étape est menée à bien. Un agent d’IA peut envoyer automatiquement un contrat aux parties prenantes des services juridique, financier et de l’approvisionnement dans le bon ordre, sans coordination manuelle.
  • Suivi des approbations : les systèmes d’IA offrent une visibilité en temps réel sur le statut des approbations, indiquant où en sont les contrats dans le processus et qui doit agir. Cette visibilité permet d’aligner les validations sur les documents associés, tels que les bons de commande, réduit le besoin de suivis manuels et contribue à éviter les retards.
  • Identification des goulets d’étranglement : le machine learning, qui identifie des tendances dans les données au fil du temps, peut analyser les cycles d’approbation passés pour détecter les retards récurrents. Par exemple, il peut révéler que les contrats sont systématiquement bloqués à une étape d’approbation particulière, ce qui permet aux entreprises d’ajuster leurs workflows ou leurs ressources en conséquence.

Surveillance continue

  • Extraction des obligations : le NLP peut extraire les obligations et les livrables clés du texte du contrat et les convertir en données structurées, notamment des indicateurs clés de performance (KPI), des mesures de performance et des indicateurs de niveau de service (SLA). Par exemple, il peut identifier les SLA ou les exigences de reporting et les convertir en éléments traçables pour le suivi de la performance.
  • Suivi des étapes stratégiques : l’IA agentique peut surveiller en continu les calendriers contractuels et déclencher des alertes et des notifications à l’approche de dates clés. Par exemple, elle peut avertir un responsable de l’approvisionnement 30 jours avant une étape de livraison importante ou une date limite de renouvellement.
  • Surveillance de la conformité : les modèles de machine learning peuvent analyser les données contractuelles et de performance pour identifier des schémas pouvant indiquer une non-conformité. Des retards répétés dans les livraisons des fournisseurs, par exemple, pourraient signaler un risque de non-respect des niveaux de service convenus dans le contrat.
  • Amélioration de la visibilité des contrats : les systèmes d’IA organisent les données contractuelles en formats consultables et en tableaux de bord clairs, facilitant ainsi la localisation et la compréhension des informations clés. Une équipe d’approvisionnement peut rapidement trouver tous les contrats comportant des conditions tarifaires spécifiques ou identifier les accords arrivant à expiration.

Renouvellements et avenants de contrats

  • Suivi des renouvellements : les systèmes d’IA peuvent identifier automatiquement les expirations de contrats à venir et lancer des workflows de révision. Pour éviter les interruptions de service, par exemple, ils peuvent déclencher un processus de révision en vue du renouvellement 60 ou 90 jours avant la fin d’un contrat.
  • Évaluation des performances : l’IA et le machine learning peuvent analyser les performances historiques des fournisseurs afin d’identifier des tendances susceptibles d’indiquer un manquement. Ainsi, des retards répétés dans les livraisons d’un fournisseur peuvent signaler un risque de non-respect des niveaux de service contractuels.
  • Rédaction d’avenants : l’IA générative peut aider à rédiger des clauses contractuelles mises à jour en s’appuyant sur les accords antérieurs et les nouvelles exigences. Elle peut suggérer des clauses tarifaires révisées ou des niveaux de service actualisés lors de la renégociation.
  • Identification des opportunités : l’IA peut faire ressortir des informations issues de contrats antérieurs afin de mettre en évidence des opportunités d’amélioration. Elle peut par exemple identifier des tendances où de meilleures conditions ont été obtenues avec des fournisseurs similaires, aidant ainsi les équipes d’approvisionnement à négocier plus efficacement.

Avantages de l’optimisation de la gestion des contrats dans l’approvisionnement avec l’IA

L’IA permet aux équipes d’approvisionnement de gérer les accords plus efficacement à l’échelle, ce qui génère des économies et favorise des opérations plus rentables. Les autres avantages incluent :

  • Une meilleure prise de décision : l’IA fournit des données structurées et des informations qui permettent de prendre des décisions plus éclairées concernant les contrats et les fournisseurs.
  • Une meilleure identification des risques : l’IA peut analyser rapidement le libellé des contrats et les données de performance afin de mettre en évidence des risques potentiels qui pourraient autrement passer inaperçus, contribuant ainsi à l’atténuation des risques.
  • Une création et une exécution plus rapides des contrats : en automatisant les workflows de rédaction, de révision et d’approbation, l’IA réduit le temps nécessaire pour faire passer de la création à la signature de contrats.
  • Moins de retards et de goulets d’étranglement : l’IA améliore la coordination et la visibilité des workflows, contribuant ainsi à réduire les retards d’approbation et les inefficacités des processus.
  • Une visibilité accrue sur les données contractuelles : l’IA facilite l’accès et la compréhension des clauses clés et des échéances contractuelles au sein de vastes portefeuilles.
  • Une réduction de la charge de travail manuelle : l’automatisation des tâches répétitives permet aux équipes d’approvisionnement et juridiques de se consacrer à des tâches plus stratégiques.
  • L’évolutivité à l’échelle des portefeuilles de contrats : l’IA permet aux entreprises de gérer un nombre croissant de contrats sans augmentation proportionnelle de l’effort manuel.
  • Un meilleur suivi de la conformité et des obligations : l’IA permet un suivi plus fiable des obligations contractuelles, aidant les organisations à maintenir une conformité contractuelle rigoureuse et à rester en adéquation avec les clauses convenues et les autres exigences de conformité.

Défis et risques liés à l’optimisation de la gestion des contrats dans l’approvisionnement avec l’IA

La mise en œuvre de l’IA nécessite une harmonisation avec les bonnes pratiques établies en matière de gestion des contrats. Sans une planification et une supervision minutieuses, les entreprises peuvent être confrontées à des risques qui limitent l’efficacité de l’IA ou engendrent de nouvelles préoccupations.

Gestion du changement et adoption par les utilisateurs : les équipes d’approvisionnement et juridiques peuvent hésiter à adopter des outils d’IA, en particulier si ceux-ci perturbent les workflows établis. Des formations et des ressources telles que des sessions internes de perfectionnement ou des webinaires sont essentielles pour garantir le succès de l’adoption de l’IA.

Problèmes de qualité et de disponibilité des données : les systèmes d’IA s’appuient sur des données précises et bien structurées pour fonctionner efficacement. Si les données contractuelles sont incomplètes, incohérentes ou stockées dans des systèmes fragmentés, les résultats de l’IA peuvent s’avérer peu fiables. Pour remédier à ce problème, les entreprises doivent investir dans le nettoyage, la standardisation et la gestion centralisée des données avant de déployer leurs initiatives d’IA à l’échelle.

Préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données : les contrats contiennent souvent des informations commerciales et juridiques sensibles. L’utilisation de systèmes d’IA, en particulier ceux qui s’appuient sur des modèles externes ou des services cloud, soulève des préoccupations concernant la protection des données et le contrôle d’accès. Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques rigoureuses de gouvernance, de chiffrement et de contrôle d’accès, et évaluer soigneusement les fournisseurs quant à leur conformité aux normes de sécurité.

Intégration avec les systèmes existants : l’intégration de l’IA dans les systèmes existants de gestion de l’approvisionnement et des contrats peut s’avérer complexe. Une mauvaise intégration peut entraîner des perturbations des workflows ou des efforts redondants. Une mise en œuvre progressive et l’utilisation d’API ou de plateformes d’intégration peuvent contribuer à faciliter l’adoption.

Manque de standardisation des contrats : les variations dans la formulation et les formats des contrats peuvent compliquer l’interprétation et l’analyse précises des documents par les modèles d’IA, en particulier dans les entreprises ne disposant pas de modèles standardisés. Développez des modèles de contrats standardisés et des bibliothèques de clauses pour améliorer la cohérence et optimiser les performances de l’IA.

Dépendance excessive à l’automatisation : s’appuyer trop fortement sur l’IA peut entraîner une diminution de la supervision humaine. La gestion des contrats demande toujours un jugement professionnel, en particulier pour les négociations et l’évaluation des risques. Conservez une surveillance humaine grâce à des points de contrôle clairs afin de garantir que les décisions critiques sont correctement évaluées.

Auteurs

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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    2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, octobre 2024

    3. Amplify your buying power, The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement, IBM Institute for Business Value (IBV), juin 2024