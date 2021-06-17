Les organisations ont besoin d’une approche systématique pour créer et exploiter de nouvelles applications d’IA de manière fiable. Cette approche doit prendre en considération le cycle de vie de la science des données et de l’IA de bout en bout. Le cycle de vie de l’IA se compose d’une séquence d’étapes qui regroupent différents personas et bonnes pratiques. (Voir le rapport d’O’Reilly Operationalizing AI pour une vue d’ensemble). Les étapes du cycle de vie comprennent :

Cadrage et planification

Collecte et organisation

Créer et exécuter des tests

Validation et déploiement

Surveiller et gérer

Dans un scénario idéal, les aspects de l’IA digne de confiance devraient être abordés à chacune de ces étapes et pas seulement à la fin. Nous avons besoin de garde-fous appropriés à chaque étape, qu’il s’agisse de la définition de l’activité, de l’exploration des données, de la création de modèles, de la validation, du déploiement, de la surveillance et de la gestion continue des modèles. Examinons de plus près chaque étape et comment les différents aspects de l’IA digne de confiance sont traités.

