Obtenir une habilitation de sécurité : obstacles et exigences

À mesure que la sécurité se déplace vers le sommet de la liste des priorités opérationnelles des entreprises privées et publiques, la nécessité d’obtenir une habilitation de sécurité pour un emploi est de plus en plus courante. L’habilitation de sécurité est une condition préalable à l’exercice d’un grand nombre de fonctions, en particulier celles liées à la sécurité nationale et à la défense.

Obtenir cette habilitation est toutefois loin d’être simple. Le processus implique souvent l’examen minutieux des antécédents, de la situation financière et même de la personnalité de la personne. Découvrons brièvement certains des obstacles, des attentes et des exigences liés à l’obtention d’une habilitation.