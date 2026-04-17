Les outils d’IA sont de plus en plus autonomes et proactifs. Qu’est-ce que cela signifie pour les pipelines d’observabilité ?
Moins d’une application d’entreprise sur dix est entièrement observable, selon un rapport 2026 de la société de conseil Neurones IT. Cette statistique met en lumière un problème de longue date : les processus d’observabilité traditionnels n’ont pas été conçus pour répondre à la complexité des workflows alimentés par l’IA d’aujourd’hui.
Prenons l’exemple d’un assistant de voyage alimenté par l’IA pour qui les temps de réponse augmentent soudainement. Les outils d’observabilité traditionnels peuvent signaler une latence accrue au niveau du service, obligeant les équipes à trier manuellement les journaux, les traces et les tableaux de bord pour déterminer si le problème provient du modèle lui-même, d’une API en aval ou d’un agent qui émet des appels d’outils inefficaces. Cette approche réactive peut laisser les équipes dans l’incertitude, en particulier dans les environnements informatiques modernes, fragmentés et dynamiques.
« De plus en plus de clients ne veulent pas de tableau de bord. Ils ne veulent pas que quelque chose leur dise : Voilà comment votre système se comporte, révèle Vikram Murali, vice-président du développement de produits pour IBM Automation, lors du podcast AI in Action d’IBM. Ils préfèrent savoir quelles actions entreprendre pour améliorer les performances du système. »
Au-delà des recommandations statiques, les équipes ITOps ont besoin de solutions capables de prédire et de s’adapter en autonomie, c’est-à-dire d’anticiper les erreurs et les temps d’arrêt à l’avance et d’y répondre de manière autonome. L’IA agentique peut évaluer en permanence le comportement, la performance et le contexte du système, c’est pourquoi les équipes peuvent aller au-delà des signaux superficiels pour comprendre les causes racines, étudier les symptômes et identifier les dépendances avec une supervision humaine limitée. Ensemble, ces capacités peuvent réduire les coûts ITOps de jusqu’à 35 %, en raison de la réduction des efforts humains, des temps d’arrêt et des frais généraux opérationnels, selon l’étude Neurones.
Cependant, l’intégration de l’IA introduit également de nouveaux défis opérationnels, et l’écart se creuse entre les capacités alimentées par l’IA et la capacité des équipes à surveiller et à façonner les comportements agentiques.
En réponse, les équipes ITOps repensent leurs processus d’observabilité à partir de zéro, déployant des agents pour optimiser l’utilisation des ressources, automatiser les tâches et détecter les erreurs de manière proactive, tout en affrontant les défis distincts de gouvernance, d’interprétabilité et de données amenés par l’IA. Les outils de surveillance alimentés par l’IA peuvent accélérer les processus agentiques, tandis que les agents, à leur tour, peuvent améliorer l’observabilité, contribuant ensemble à un environnement informatique plus agile, plus efficace et plus sûr.
Les équipes de sécurité reçoivent en moyenne 4 500 alertes chaque jour mais ne peuvent répondre qu’à environ un tiers d’entre elles. Résultat, les entreprises sont vulnérables aux attaques et aux désalignements, selon un rapport de la plateforme de cybersécurité Vectra.
Toutefois, les alertes excessives peuvent être le symptôme d’un problème plus vaste. Les microservices, les architectures hybrides et les systèmes distribués peuvent submerger les mécanismes de surveillance traditionnels, et de nombreuses entreprises luttent pour séparer le signal du bruit. Les agents exacerbent ce défi en introduisant de nouveaux jeux de données (tels que des arbres de décision de bout en bout, des journaux d’interaction avec les outils et des mesures d’utilisation de la mémoire) que les équipes doivent collecter et analyser.
Pour compliquer encore les efforts d’observabilité, les données issues de sources d’IA sont souvent plus difficiles à déchiffrer : les modèles d’IA peuvent générer des données incohérentes ou inexactes (hallucinations) ou masquer des sorties derrière des arbres de décision opaques (le problème de la boîte noire). Les modèles peuvent également révéler involontairement des informations sensibles (fuite de données), ce qui peut inquiéter les entreprises des secteurs hautement réglementés, tels que la santé et la finance. En conséquence, une étude réalisée en 2025 par l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que 45 % des dirigeants citent le manque de visibilité comme un obstacle majeur à l’intégration agentique.
Ces lacunes de visibilité peuvent entraîner des risques de conformité, empêchant les équipes de tenir un registre détaillé et auditable des comportements des agents. Selon l’IBV, près de 70 % des dirigeants s’attendent à ce que leur entreprise se retrouve soumise à payer une amende réglementaire liée à l’Intégration de l’IA générative, ce qui suggère que les cadres des exigences internes n’ont pas suivi le rythme des workflows multi-agents.
Les LLM et autres outils d’IA peuvent également peser sur les budgets. L’utilisation des tokens par les équipes peut varier considérablement d’un mois à l’autre, ce qui rend difficile l’anticipation de la demande par les outils d’observabilité. De plus, comme les fournisseurs d’IA mettent à jour, ré-entraînent et redéploient régulièrement les modèles, les équipes informatiques doivent constamment reconfigurer les pipelines d’observabilité et les environnements de conception pour s’adapter aux nouvelles versions.
Si les LLM ajoutent de la complexité aux processus d’observabilité, ils peuvent aussi faire partie de la solution. En équipant les plateformes d’observabilité de capacités agentiques, les entreprises peuvent non seulement répondre aux défis de l’adoption de l’IA en entreprise, mais aussi faire progresser leurs capacités de surveillance au-delà de ce qui est possible avec les outils d’observabilité traditionnels. Les outils d’observabilité agentique peuvent soutenir et améliorer la performance, la résilience et la sécurité informatiques de plusieurs façons :
L’avenir de l’observabilité pourrait être défini autant par un changement stratégique que par un changement technologique. Les responsabilités en matière d’observabilité passent de la simple collecte de données à l’aide à la prise de décision et, enfin, à l’action préventive, ce qui amène les entreprises à réagir en :
L’IA s’appuyant sur des informations provenant de plusieurs environnements et sources de données, les entreprises peuvent viser à éliminer les silos de données afin d’améliorer la visibilité et de permettre aux équipes traditionnellement cloisonnées (notamment les développeurs, le personnel ITOps et DevOps et les ingénieurs en IA) d’opérer à partir d’une source d’information unique. Cette stratégie permet de s’assurer que les modèles ont accès à des données d’entraînement de haute qualité et qu’ils peuvent évaluer chaque interdépendance avant de diagnostiquer une erreur ou de recommander des mesures de résolution.
Les plateformes modernes d’observabilité peuvent rationaliser les opérations d’observabilité en orchestrant une hiérarchie d’agents, chacun avec un ensemble distinct de responsabilités. Dans un modèle émergent, un moteur de décision identifie un problème, crée des instructions sur la manière de le corriger et charge un agent ou un groupe d’agents d’y répondre de manière autonome. Un agent superviseur peut alors examiner ces actions et fournir des commentaires avant d’envoyer les tâches terminées à un humain pour un avis final ou une révision.
À mesure que l’IA gagne en sophistication, les entreprises doivent trouver un équilibre entre l’autonomie des agents, la sûreté et la sécurité. De nombreuses équipes ITOps conçoivent de nouveaux garde-fous et de nouvelles structures d’autorisation qui permettent aux agents de répondre efficacement aux incidents, tout en maintenant la surveillance et la conformité grâce à des workflows human-in-the-loop (HITL). Les équipes peuvent également tester les agents dans des environnements d’essai avant les déploiements à grande échelle.
Les workloads agentiques et les applications d’IA nécessitent souvent de nouveaux investissements dans des outils d’observabilité natifs de l’IA, dans la formation continue et la gestion du changement, ainsi que dans le stockage de données évolutif, entre autres coûts. À plus long terme, cependant, l’intégration de l’IA peut permettre de réaliser des économies significatives, car les processus d’observabilité rationalisés réduisent la charge opérationnelle, contribuent à accélérer la résolution et favorisent un temps de fonctionnement constant.
L’observabilité de l’IA peut favoriser une expérience utilisateur de meilleure qualité, où les clients peuvent avoir confiance dans le fait que les services fonctionneront comme prévu, avec une latence minimale, des comportements prévisibles et une résolution rapide et transparente des erreurs.
Les équipes informatiques et les développeurs peuvent à leur tour consacrer plus de temps à l’innovation produit et à l’optimisation de haut niveau. Au lieu d’être moins impliqués dans le processus d’observabilité, les humains acquièrent une compréhension plus approfondie des comportements du système et sont en mesure de prendre des décisions plus intelligentes pour améliorer la sécurité, le temps de fonctionnement et les performances.
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