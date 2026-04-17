Au-delà des recommandations statiques, les équipes ITOps ont besoin de solutions capables de prédire et de s’adapter en autonomie, c’est-à-dire d’anticiper les erreurs et les temps d’arrêt à l’avance et d’y répondre de manière autonome. L’IA agentique peut évaluer en permanence le comportement, la performance et le contexte du système, c’est pourquoi les équipes peuvent aller au-delà des signaux superficiels pour comprendre les causes racines, étudier les symptômes et identifier les dépendances avec une supervision humaine limitée. Ensemble, ces capacités peuvent réduire les coûts ITOps de jusqu’à 35 %, en raison de la réduction des efforts humains, des temps d’arrêt et des frais généraux opérationnels, selon l’étude Neurones.

Cependant, l’intégration de l’IA introduit également de nouveaux défis opérationnels, et l’écart se creuse entre les capacités alimentées par l’IA et la capacité des équipes à surveiller et à façonner les comportements agentiques.

En réponse, les équipes ITOps repensent leurs processus d’observabilité à partir de zéro, déployant des agents pour optimiser l’utilisation des ressources, automatiser les tâches et détecter les erreurs de manière proactive, tout en affrontant les défis distincts de gouvernance, d’interprétabilité et de données amenés par l’IA. Les outils de surveillance alimentés par l’IA peuvent accélérer les processus agentiques, tandis que les agents, à leur tour, peuvent améliorer l’observabilité, contribuant ensemble à un environnement informatique plus agile, plus efficace et plus sûr.