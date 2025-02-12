Intelligente, évolutive et pilotée par l’IA : la prochaine ère de la gestion d’applications

Développeurs informatiques assis devant leur ordinateur et travaillant. Assistance d’employés de bureau. Un homme vient aider son collègue au travail. Homme et femme discutant.

La façon dont l’IA transforme l’environnement des entreprises entraîne un changement radical dans la façon dont nous pensons la gestion des applications. Les entreprises les plus performantes en 2025 ne se contentent pas de s’adapter à la complexité du cloud ; elles l’utilisent comme catalyseur d’une intelligence opérationnelle inégalée pour générer une véritable valeur commerciale.

Les responsables informatiques dans tous les rôles font face à des défis complexes en utilisant les informations et l’automatisation pilotés par l’IA pour transformer leur approche de la gestion des applications. Toutefois, avec la bonne approche, les responsables d’entreprise peuvent améliorer la prestation de services de manière significative tout au long du cycle de vie des applications.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Les priorités du leadership informatique pour 2025

Les analystes du secteur ont fait part de leurs idées et de leurs prévisions pour l’année, et il n’est pas surprenant que l’accent soit mis sur l’optimisation et la stabilisation des systèmes informatiques existants. En ce qui concerne les services de gestion des applications, les trois principales tendances sont les suivantes :

  • Les responsables des technologies de l’information (DSI) se concentrent sur la résilience et l’innovation : les DSI privilégient les investissements dans des architectures résilientes et des solutions pilotées par l’IA afin d’assurer la continuité des activités et de favoriser l’innovation continue.
  • Importance croissante de la durabilité : la durabilité deviendra une priorité clé, les entreprises recherchant des solutions cloud vertes et des pratiques de gestion des applications axées sur l’efficacité.
  • Automatisation extrême : les entreprises privilégient l’automatisation extrême pour rationaliser la gestion des applications, réduire les coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle. L’AIOps favorisera les systèmes d’auto-réparation, la maintenance prédictive et les mises à jour logicielles sans heurts.
AI Academy

Devenir un expert en IA

Obtenez les connaissances nécessaires pour privilégier les investissements dans l’IA qui favorisent la croissance commerciale. Lancez-vous dès aujourd’hui avec notre AI Academy gratuite et menez l’avenir de l’IA au sein de votre organisation.
Regarder la série

Les défis auxquels sont confrontés les responsables informatiques en matière de gestion des applications
 

Les DSI subissent une pression constante pour optimiser les dépenses opérationnelles, mais ils ont besoin de plus de financements pour lancer des initiatives de modernisation informatique. Les équipes chargées des opérations informatiques sont confrontées à la complexité croissante des applications dans les environnements hybrides et multicloud, conduisant à des services métier médiocres et une augmentation des coûts.

Les architectes techniques ont du mal à maintenir et à gérer un environnement informatique étendu en raison d’une dette technique croissante. Les responsables de la continuité d’activité s’inquiètent de l’impact potentiel des défaillances informatiques sur les opérations de l’entreprise et recherchent des solutions de résilience et de continuité d’activité. Enfin, les responsables des prestations et des talents constatent qu’il est difficile de trouver et de retenir des talents ayant la bonne combinaison de compétences en technologie d’entreprise et d’expertise en matière d’opérations AMS pilotées par l’IA.

La gestion et l’optimisation des applications d’entreprise et de leur infrastructure sous-jacente concernent les responsables informatiques à tous les niveaux. Mais les DSI, qui n’ont pas de visibilité sur les opérations informatiques en corrélation avec les priorités de l’entreprise, sont les plus durement touchés : s’ils ne peuvent pas prouver le rendement des investissements actuels, ils ne peuvent pas demander plus de fonds.

La gestion des applications personnalisées critiques dans les environnements hybrides et multicloud nécessite des efforts et une attention soutenus. Les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière de gestion des applications personnalisées sont les suivants :

  • Compatibilité avec les clouds publics : les applications personnalisées nécessitent généralement une reconfiguration importante pour fonctionner de manière fluide sur les plateformes cloud et avec les services cloud. Les fournisseurs de cloud proposent des protocoles personnalisés, des interfaces de programmation d’application (API) et des configurations qui compliquent la gestion de la compatibilité.
  • Gestion multicloud : la plupart des entreprises utilisent aujourd’hui plusieurs fournisseurs cloud tels qu’AWS, Azure et Google Cloud. Garantir des performances et une intégration constantes sur ces plateformes nécessite des ressources qualifiées et dédiées capables d’effectuer une surveillance 24 heures sur 24, de déployer une automatisation efficace et d’être responsables de la gouvernance.
  • Évolutivité et optimisation des performances : la mise à l’échelle dynamique d’applications personnalisées dans divers environnements cloud peut être difficile. L’optimisation des performances devient une équation complexe impliquant l’allocation des ressources, la gestion de la latence et l’efficacité des coûts.
  • Silos opérationnels et prolifération d’outils : l’utilisation d’outils et de processus disparates sur les plateformes cloud conduit souvent à des silos opérationnels. Elle entraîne également l’utilisation de ressources dupliquées pour faire les mêmes choses sur différentes plateformes, augmentant la complexité et les coûts. Ce manque de standardisation et d’intégration peut freiner l’efficacité opérationnelle globale et aggraver davantage l’écart de talents.
  • Écart de talents : la gestion des applications dans une configuration multicloud hybride nécessite des compétences spécialisées en matière de technologies cloud, de développement des applications et de gestion de l’infrastructure. La pénurie de ce type d’expertise constitue un défi persistant pour les entreprises.

Optimiser la gestion des applications avec l’IA

La complexité de la gestion des applications dans des environnements hybrides ne cesse de croître, et les méthodes traditionnelles peinent à suivre le rythme des environnements informatiques modernes. La gestion basée sur l’IA introduit une avancée transformatrice en fournissant des solutions intelligentes et basées sur les données pour optimiser la performance des applications, améliorer la sécurité et rationaliser les opérations.

En utilisant l’apprentissage automatique et l’analyse prédictive, l’IA peut identifier des modèles, anticiper les défis et proposer des remèdes proactifs, contribuant ainsi à assurer une intégration et une fonctionnalité transparentes sur toutes les plateformes cloud. L’IA a révolutionné la manière dont les entreprises gèrent des applications dans des environnements multicloud hybrides avec les capacités suivantes :

  • Surveillance et informations intelligentes : les outils alimentés par l’IA peuvent surveiller les applications sur plusieurs clouds en temps réel, en identifiant les anomalies et en fournissant des informations exploitables pour éviter les temps d’arrêt.
  • Analyse prédictive pour une gestion proactive : l’IA permet l’analyse prédictive, permettant aux entreprises de prévoir les problèmes potentiels et de les résoudre de manière proactive, en réduisant ainsi les pannes imprévues.
  • Automatisation des tâches répétitives  : l’automatisation pilotée par l’IA élimine les tâches répétitives telles que la gestion des correctifs, l’allocation des ressources et l’ajustement des performances, libérant ainsi des ressources humaines précieuses.
  • Échelle dynamique : l’IA permet une mise à l’échelle dynamique des ressources en fonction des exigences du workload, garantissant une performance optimale tout en minimisant les coûts.

Le secteur voit déjà les fournisseurs multicloud intégrer l’IA générative dans leurs offres, et nous devrions en voir davantage en 2025.

Améliorer les opérations grâce à une approche axée sur les actifs et à une méthodologie peu contraignante

La combinaison d’une approche axée sur les actifs et d’une méthodologie de gestion simplifiée intégrant l’automatisation a prouvé qu’elle pouvait changer la donne en matière d’optimisation de la gestion des applications critiques pour l’entreprise. En utilisant des technologies avancées telles que l’IA, le ML et des outils cloud natifs, cette méthodologie permet aux clients d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à l’utilisation de modèles en libre-service. Cela réduit le besoin d’interventions manuelles et les erreurs humaines.

Une méthodologie peu contraignante est bien adaptée à des opérations, parmi lesquelles :

  • Automatisation du déploiement et de la configuration des applications : il s’agit d’automatiser les processus d’approvisionnement et de configuration des applications. Par exemple, les logiciels pour les nouveaux employés peuvent être automatiquement installés avec des paramètres prédéfinis dès leur arrivée.
  • Mise à l’échelle dynamique des applications basées sur le cloud : l’automatisation avec peu d’intervention permet aux équipes informatiques de gérer les fluctuations des workloads en augmentant ou en réduisant automatiquement la mise à l’échelle des applications basées sur le cloud. Par exemple, une plateforme de commerce électronique qui connaît une augmentation du trafic lors d’une promotion peut automatiquement allouer plus de serveurs ou de ressources pour gérer la demande, ce qui contribue à assurer une expérience utilisateur fluide.
  • Surveillance et résolution des problèmes en temps réel : les anomalies et les goulots d’étranglement au niveau de la performance des applications peuvent être détectés rapidement sans intervention manuelle. Par exemple, si un service critique ralentit en raison d’un trafic élevé, le système adaptera automatiquement les ressources ou appliquera des correctifs pour maintenir le temps de fonctionnement et la performance du service.
  • Gestion continue de la sécurité et de la conformité : les opérations de routine telles que les analyses de vulnérabilité, la gestion des correctifs et l’application des politiques peuvent être facilement automatisées. Par exemple, lorsqu’une nouvelle menace de sécurité apparaît, le système peut déployer automatiquement des correctifs dans les applications concernées sans saisie humaine, minimisant ainsi l’exposition au risque.
  • Capacité d’auto-réparation pour les applications : en cas de défaillance d’une application, les systèmes sans contact peuvent diagnostiquer et résoudre les problèmes de manière autonome. Par exemple, si un serveur hébergeant une application critique plante, le système peut automatiquement passer à un serveur de sauvegarde, restaurer des services et en informer les parties prenantes, le tout sans intervention manuelle.
  • Systèmes d’auto-assistance : les systèmes d’auto-assistance basés sur l’IA générative permettent aux utilisateurs de créer des tickets et d’initier des correctifs sans avoir à parler à un représentant du service d’assistance. Cela permet d’accélérer la résolution des problèmes et d’optimiser l’utilisation du temps pour les ressources humaines.

Témoignages de clients : un fabricant d’appareils électroménagers améliore la gestion de ses applications grâce à l’IA

IBM a aidé une multinationale du secteur manufacturier à utiliser une approche AMS axée sur les actifs pour déployer une stratégie indépendante des plateformes et des outils, axée sur les données pour les opérations informatiques. Le service alimenté par l’IA assure une surveillance et une observabilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans l’ensemble de l’environnement informatique.

Elle propose également une gestion des services informatiques également alimentée par l’IA, ce qui marque une avancée significative en matière d’efficacité opérationnelle et de visibilité. L’entreprise a ainsi pu détecter plus de 50 problèmes avant la production et d’économiser plus de 83 000 USD en dépenses informatiques mensuelles. Elle a aussi pu réaliser des économies supplémentaires grâce à la réduction des efforts manuels.

Chez IBM, nous utilisons notre vaste gamme d’outils exclusifs selon une méthodologie axée sur les actifs qui nous permet d’accélérer et d’optimiser nos services AMS et d’apporter des avantages à nos clients. Le portefeuille d’actifs et d’accélérateurs comprend notamment Manage on Mainframe, Transition Engine et PRISM.

Ensemble, ces outils et actifs contribuent à améliorer significativement la prestation des services tout au long du cycle de vie de l’application. De plus, les actifs sont propulsés par IBM Consulting Advantage, une plateforme de livraison d’IA qui fournit des assistants, agents et applications d’IA spécifiques aux rôles et aux domaines. Il ne s’agit pas seulement de gérer des applications, mais d’optimiser les opérations métier pour une croissance durable et une amélioration continue.

Pour un aperçu plus approfondi d’IBM Consulting, participez à notre prochain webinaire, Exploiter l’IA pour simplifier la gestion et optimiser les coûts des applications personnalisées sur les clouds hybrides.
Solutions connexes
IBM Concert

Rationalisez la gestion des applications et obtenez des informations générées par l’IA sur lesquelles vous pouvez agir grâce à IBM Concert, une plateforme d’automatisation technologique pilotée par l’IA générative.

 Découvrir IBM Concert
Logiciels et solutions de gestion de la performance des applications

Associez observabilité de la pile complète et gestion automatisée des ressources applicatives pour résoudre les problèmes de performance avant qu’ils n’affectent l’expérience client.

 Découvrir les solutions de gestion de la performance des applications
Services de gestion des applications pour le cloud hybride

Découvrez les services hautement innovants proposés par IBM Consulting pour gérer des environnements complexes, hybrides et multicloud.

 Découvrir les services de management des applications
Passez à l’étape suivante

Grâce à l’IA, IBM Concert révèle des informations cruciales sur vos opérations et fournit des recommandations d’amélioration spécifiques aux applications. Découvrez comment Concert peut faire avancer votre entreprise.

 Découvrir Concert Effectuer une visite autoguidée