Les DSI subissent une pression constante pour optimiser les dépenses opérationnelles, mais ils ont besoin de plus de financements pour lancer des initiatives de modernisation informatique. Les équipes chargées des opérations informatiques sont confrontées à la complexité croissante des applications dans les environnements hybrides et multicloud, conduisant à des services métier médiocres et une augmentation des coûts.

Les architectes techniques ont du mal à maintenir et à gérer un environnement informatique étendu en raison d’une dette technique croissante. Les responsables de la continuité d’activité s’inquiètent de l’impact potentiel des défaillances informatiques sur les opérations de l’entreprise et recherchent des solutions de résilience et de continuité d’activité. Enfin, les responsables des prestations et des talents constatent qu’il est difficile de trouver et de retenir des talents ayant la bonne combinaison de compétences en technologie d’entreprise et d’expertise en matière d’opérations AMS pilotées par l’IA.

La gestion et l’optimisation des applications d’entreprise et de leur infrastructure sous-jacente concernent les responsables informatiques à tous les niveaux. Mais les DSI, qui n’ont pas de visibilité sur les opérations informatiques en corrélation avec les priorités de l’entreprise, sont les plus durement touchés : s’ils ne peuvent pas prouver le rendement des investissements actuels, ils ne peuvent pas demander plus de fonds.

La gestion des applications personnalisées critiques dans les environnements hybrides et multicloud nécessite des efforts et une attention soutenus. Les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière de gestion des applications personnalisées sont les suivants :