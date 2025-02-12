La façon dont l’IA transforme l’environnement des entreprises entraîne un changement radical dans la façon dont nous pensons la gestion des applications. Les entreprises les plus performantes en 2025 ne se contentent pas de s’adapter à la complexité du cloud ; elles l’utilisent comme catalyseur d’une intelligence opérationnelle inégalée pour générer une véritable valeur commerciale.
Les responsables informatiques dans tous les rôles font face à des défis complexes en utilisant les informations et l’automatisation pilotés par l’IA pour transformer leur approche de la gestion des applications. Toutefois, avec la bonne approche, les responsables d’entreprise peuvent améliorer la prestation de services de manière significative tout au long du cycle de vie des applications.
Les analystes du secteur ont fait part de leurs idées et de leurs prévisions pour l’année, et il n’est pas surprenant que l’accent soit mis sur l’optimisation et la stabilisation des systèmes informatiques existants. En ce qui concerne les services de gestion des applications, les trois principales tendances sont les suivantes :
Les DSI subissent une pression constante pour optimiser les dépenses opérationnelles, mais ils ont besoin de plus de financements pour lancer des initiatives de modernisation informatique. Les équipes chargées des opérations informatiques sont confrontées à la complexité croissante des applications dans les environnements hybrides et multicloud, conduisant à des services métier médiocres et une augmentation des coûts.
Les architectes techniques ont du mal à maintenir et à gérer un environnement informatique étendu en raison d’une dette technique croissante. Les responsables de la continuité d’activité s’inquiètent de l’impact potentiel des défaillances informatiques sur les opérations de l’entreprise et recherchent des solutions de résilience et de continuité d’activité. Enfin, les responsables des prestations et des talents constatent qu’il est difficile de trouver et de retenir des talents ayant la bonne combinaison de compétences en technologie d’entreprise et d’expertise en matière d’opérations AMS pilotées par l’IA.
La gestion et l’optimisation des applications d’entreprise et de leur infrastructure sous-jacente concernent les responsables informatiques à tous les niveaux. Mais les DSI, qui n’ont pas de visibilité sur les opérations informatiques en corrélation avec les priorités de l’entreprise, sont les plus durement touchés : s’ils ne peuvent pas prouver le rendement des investissements actuels, ils ne peuvent pas demander plus de fonds.
La gestion des applications personnalisées critiques dans les environnements hybrides et multicloud nécessite des efforts et une attention soutenus. Les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière de gestion des applications personnalisées sont les suivants :
La complexité de la gestion des applications dans des environnements hybrides ne cesse de croître, et les méthodes traditionnelles peinent à suivre le rythme des environnements informatiques modernes. La gestion basée sur l’IA introduit une avancée transformatrice en fournissant des solutions intelligentes et basées sur les données pour optimiser la performance des applications, améliorer la sécurité et rationaliser les opérations.
En utilisant l’apprentissage automatique et l’analyse prédictive, l’IA peut identifier des modèles, anticiper les défis et proposer des remèdes proactifs, contribuant ainsi à assurer une intégration et une fonctionnalité transparentes sur toutes les plateformes cloud. L’IA a révolutionné la manière dont les entreprises gèrent des applications dans des environnements multicloud hybrides avec les capacités suivantes :
Le secteur voit déjà les fournisseurs multicloud intégrer l’IA générative dans leurs offres, et nous devrions en voir davantage en 2025.
La combinaison d’une approche axée sur les actifs et d’une méthodologie de gestion simplifiée intégrant l’automatisation a prouvé qu’elle pouvait changer la donne en matière d’optimisation de la gestion des applications critiques pour l’entreprise. En utilisant des technologies avancées telles que l’IA, le ML et des outils cloud natifs, cette méthodologie permet aux clients d’améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à l’utilisation de modèles en libre-service. Cela réduit le besoin d’interventions manuelles et les erreurs humaines.
Une méthodologie peu contraignante est bien adaptée à des opérations, parmi lesquelles :
IBM a aidé une multinationale du secteur manufacturier à utiliser une approche AMS axée sur les actifs pour déployer une stratégie indépendante des plateformes et des outils, axée sur les données pour les opérations informatiques. Le service alimenté par l’IA assure une surveillance et une observabilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans l’ensemble de l’environnement informatique.
Elle propose également une gestion des services informatiques également alimentée par l’IA, ce qui marque une avancée significative en matière d’efficacité opérationnelle et de visibilité. L’entreprise a ainsi pu détecter plus de 50 problèmes avant la production et d’économiser plus de 83 000 USD en dépenses informatiques mensuelles. Elle a aussi pu réaliser des économies supplémentaires grâce à la réduction des efforts manuels.
Chez IBM, nous utilisons notre vaste gamme d’outils exclusifs selon une méthodologie axée sur les actifs qui nous permet d’accélérer et d’optimiser nos services AMS et d’apporter des avantages à nos clients. Le portefeuille d’actifs et d’accélérateurs comprend notamment Manage on Mainframe, Transition Engine et PRISM.
Ensemble, ces outils et actifs contribuent à améliorer significativement la prestation des services tout au long du cycle de vie de l’application. De plus, les actifs sont propulsés par IBM Consulting Advantage, une plateforme de livraison d’IA qui fournit des assistants, agents et applications d’IA spécifiques aux rôles et aux domaines. Il ne s’agit pas seulement de gérer des applications, mais d’optimiser les opérations métier pour une croissance durable et une amélioration continue.
