Comment une nouvelle vague de cybercriminalité liée au deepfake cible les entreprises

Les deepfakes audio constituent l'un des plus grands facteurs de risque pour les entreprises modernes, en particulier les institutions financières. Les centre d’appel bancaires sont de plus en plus submergés avec des appels clonés vocaux deepfake tentant d'accéder aux comptes clients, et la fraude alimentée par l'IA est devenue la principale préoccupation en matière de sécurité pour la majorité des banques, car les fraudeurs Envoyer des documents modifiés par l'IA pour ouvrir de faux comptes. Les employés du secteur financier sont manipulés pour déplacer des dizaines de millions de dollars grâce à des réunions fictives où la voix et l'image du PDG sont clonées. À la suite de l'attaque de phishing « Retool », un seul des clients de la société spécialisés dans les crypto-monnaies a perdu 15 millions d'USD d'actifs.

Cependant, les dommages causés par la cybercriminalité liée aux deepfakes vont bien au-delà des clones vocaux et peuvent affecter n'importe quel secteur d'activité. Les compagnies d’assurance subissent des pertes importantes car les fraudeurs envoient des preuves deepfake pour des demandes d'indemnisation illégitimes. Les concurrents peuvent créer de faux témoignages de clients ou des vidéos et images deepfake d'un produit prétendument défectueux afin de nuire à une marque. Alors que le coût moyen de la création d'un deepfake est de 1,33 USD, le coût global attendu de la fraude par deepfake en 2024 est de 1 000 milliards USD. Les deepfakes constituent une menace pour les marchés et l'économie en général : le deepfake d'une explosion du Pentagone a provoqué une panique sur le marché boursier avant que les autorités ne puissent le réfuter. Une attaque plus sophistiquée pourrait facilement entraîner des pertes considérables en termes de valeur pour les entreprises et nuire aux économies mondiales.

Pour les entreprises médiatiques, l'atteinte à la réputation causée par les deepfakes peut rapidement entraîner une perte d'audience et de revenus publicitaires. À une époque où le public est déjà sceptique à l'égard de tous les contenus qu'il reçoit, les deepfakes augmentent les enjeux en matière de reporting précis et de vérification des faits. Si un média audiovisuel servant de base ou de preuve à un reportage s'avère être un deepfake, non vérifié et non étiqueté, les dommages causés à la rédaction et à la relation de l'entreprise avec son public pourraient être irréparables.

Les plateformes de médias sociaux sont tout aussi vulnérables, d'autant plus qu'elles sont devenues la principale source d'information pour la majorité des Américains. Les acteurs malveillants dépensent à peine 7 centimes pour toucher 100 000 utilisateurs de médias sociaux avec un deepfake utilisé comme une arme. Permettre la diffusion incontrôlée d'informations manipulées par l'IA peut entraîner de graves pertes d'audience et d'annonceurs, ainsi que des inquiétudes chez les actionnaires, sans parler des effets néfastes sur la société dans son ensemble.

Les campagnes de désinformation par deepfake peuvent compromettre l'intégrité des élections, provoquant des troubles civils et le chaos au sein des institutions gouvernementales. De tels troubles peuvent perturber les marchés, affaiblir l'économie et éroder la confiance entre les électeurs et le système électoral. Plus de 40 000 électeurs ont été touchés par le faux appel téléphonique de Biden dans le New Hampshire. Mais ces campagnes ne se limitent pas aux élections. Des acteurs parrainés par des États peuvent créer des vidéos synthétiques de dirigeants faisant de fausses déclarations afin de nuire aux relations diplomatiques et commerciales, d'inciter à des conflits et de manipuler les actions. Le Global Risks Report 2024 (Rapport sur les risques mondiaux 2024) du Forum économique mondial classe la désinformation alimentée par l’IA comme la première menace mondiale à laquelle le monde sera confronté dans les deux prochaines années.