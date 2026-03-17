On ne peut plus dire que l’IA générative est en phase expérimentale. Elle est intégrée aux feuilles de route, aux stratégies et aux modèles opérationnels des entreprises de divers secteurs. Les chefs d’entreprise ont conscience que les modèles génératifs et les workflows qu’ils facilitent sont inévitables, toutefois, l’accent n’est plus mis sur les capacités, mais sur la pression visant à prouver le ROI, à réduire les coûts d’infrastructure et à mettre en place des cadres de gouvernance solides et évolutifs.
Les entreprises qui réussissent produisent des solutions qui ne sont peut-être pas les plus spectaculaires, mais qui sont tout du moins les plus responsables et durables.
Plus tôt cette année, Gabe Goodhart, architecte en chef chez IBM, a annoncé la banalisation des modèles.
« Vous pouvez sélectionner le modèle qui correspond parfaitement à votre utilisation et vous lancer dans la course. Le modèle en lui-même ne sera pas le principal facteur de différenciation », a-t-il déclaré, en mettant l’accent sur la nouvelle orientation accordée à l’orchestration. Vous disposez de tous les modèles dont vous avez besoin, des petits modèles spécialisés aux grands modèles polyvalents, mais comment les faire travailler ensemble de manière efficace et intelligente ?
Voici neuf des défis les plus critiques auxquels sont aujourd’hui confrontées les entreprises en matière d’IA générative.
L’observabilité de l’IA permet aux entreprises de surveiller le comportement des modèles d’intelligence artificielle générative. Cette pratique n’est pas simple, car les résultats des modèles d’IA générative sont probabilistes. Contrairement à la programmation traditionnelle, les grands modèles de langage (LLM) qui définissent l’IA générative ne suivent pas de règles fixes, mais prennent des décisions grâce à l’expérience tirée de l’entraînement sur des quantités massives de données, puis à l’utilisation de cet entraînement pour faire des prédictions sur de nouvelles données. Leur intelligence émerge de l’optimisation, de la détection et des distributions de probabilités par le biais de réseaux de neurones complexes.
Cependant, les outils d’observabilité peuvent aider à comprendre comment les modèles et les agents arrivent à leurs résultats. Les techniques d’observabilité de l’IA impliquent le suivi de l’utilisation des tokens, de l’évolution des modèles de réponse, des variations de la qualité de production et de la génération de journaux d’interactions décrivant la prise de décision des agents.
Les tendances d’observabilité incluent des plateformes d’observabilité plus intelligentes, utilisant l’observabilité dans le cadre d’une stratégie globale de gestion des coûts et l’adoption de normes ouvertes d’observabilité.
Certaines entreprises ont encore du mal à passer des projets pilotes à la production à grande échelle, ce qui peut s’avérer particulièrement difficile lorsque les avantages des initiatives de mise en œuvre de l’IA sont difficiles à quantifier. Sur ce dernier point, il existe des bonnes pratiques pour mesurer la productivité de l’IA générative dans une entreprise.
Cependant, il peut également être bénéfique de penser au-delà du ROI. Le PDG de Nvideo, Jensen Huang, a avancé cet argument en janvier.
« Quand vos enfants vous disent qu’ils veulent essayer quelque chose, vous devriez dire oui. » À la maison, on ne se pose jamais de questions comme « Quel est le retour sur investissement ici ? »
Cette approche exploratoire nécessitera une forte adhésion des parties prenantes dans l’ensemble de l’entreprise, mais elle peut s’avérer nécessaire à long terme pour apporter une valeur ajoutée durable à l’entreprise.
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Les grands modèles nécessitent des clusters GPU coûteux et une infrastructure spécialisée. Ils sont avides d’énergie, au point que les hyperscalers influencent les politiques énergétiques nationales et la planification à long terme. Les coûts d’entraînement diminuent, mais l’inférence à grande échelle, elle, reste coûteuse.
Les entreprises peuvent contenir les coûts en utilisant plusieurs modèles pour différentes tâches. Les modèles frontaliers ne sont pas toujours nécessaires pour les tâches qui n’impliquent pas nécessairement un raisonnement complexe. Souvent, un petit modèle open-weight suffit pour des tâches telles que la classification et l’extraction d’informations. Une autre approche pourrait consister à utiliser la RAG au lieu d’affiner un modèle, ce qui est comparativement coûteux.
Les concepteurs de systèmes d’IA peuvent encourager des prompts plus courts, des entrées structurées, la mise en cache des requêtes répétées et un découpage plus intelligent.
L’approche la plus simple pour limiter les coûts associés aux technologies d’IA est probablement de choisir les cas d’utilisation les plus reproductibles pour automatiser les workflows et les tâches à haute fréquence avec des possibilités de gains de temps évidents, sans essayer de « tout faire par l’IA ». Les stratégies d’IA ne doivent pas nécessairement aspirer à une automatisation totale, car de tels systèmes peuvent être plus coûteux et plus risqués que les solutions d’IA qui impliquent une intervention humaine.
Les performances de l’IA générative dépendent fortement de données propres et structurées. Le nettoyage des données permet de supprimer les incohérences, les doublons et les erreurs présents dans les données d’entraînement. Alors que les modèles peuvent traiter des données non structurées (comme du texte brut et des images), les données structurées sont utiles pour minimiser les hallucinations. Dans l’ensemble, les données exclusives de haute qualité constitueront un facteur de différenciation de plus en plus important à mesure que les modèles se banaliseront.
Le non-respect des droits d’auteur, la confidentialité des données et d’autres pièges liés à l’approvisionnement en données exigent une approche réfléchie de la qualité des données, qui sera différente selon l’entreprise et le cas d’utilisation.
On entend par gouvernance de l’IA l’ensemble des processus, normes et garde-fous destinés à garantir la sécurité et l’éthique des systèmes et outils d’IA. La gouvernance vise à identifier et à réduire les préjudices potentiels, tels que les biais algorithmiques et les conséquences inattendues des décisions automatisées. La gouvernance fait partie d’une approche globale d’IA responsable, qui encourage des principes plus larges tels que la confiance, l’équité, la robustesse, la transparence et la confidentialité.
En raison de la complexité et de la fragmentation des environnements de données d’entreprise, la gouvernance reste un défi, mais il est essentiel de le surmonter.
Alors que les régions du monde entier développent leurs propres cadres réglementaires pour l’IA (comme la loi de l’UE sur l’IA), les entreprises doivent prendre conscience de l’évolution des obligations de conformité.
Lorsque les résultats d’un grand modèle de langage (LLM) semblent inexacts ou absurdes, il peut s’agir d’une hallucination. Les modèles les plus récents et ceux qui peuvent récupérer des données grâce à la génération augmentée de récupération (RAG) sont beaucoup moins sujets aux hallucinations que les modèles précédents, mais le risque demeure, et compte tenu de la façon dont les algorithmes de machine learning et le traitement automatique du langage naturel (NLP) fonctionnent actuellement, il n’y a pas autant de raisons de penser que les hallucinations seront bientôt complètement éradiquées.
Les systèmes génératifs prédisent le mot suivant le plus probable compte tenu du contexte. Ils ne vérifient pas les faits en soi et comblent les lacunes par des suppositions plausibles. Les modèles n’optimisent pas la vérité telle que nous la connaissons, mais la plausibilité linguistique. Pour compliquer encore les choses, les hallucinations sont souvent provoquées avec ce qui semble être, pour les utilisateurs humains, une confiance totale.
Les entreprises doivent donc réfléchir non seulement à la manière de minimiser les hallucinations, mais aussi aux considérations éthiques liées à leur traitement lorsqu’elles se produisent, en particulier lorsque les activités créent une proximité avec la clientèle.
L’automatisation traditionnelle a principalement remplacé les tâches manuelles répétitives. L’adoption de l’IA générative peut automatiser le travail créatif, ce qui entraîne une refonte des rôles. Les employés devront apprendre à concevoir des prompts, à superviser les systèmes génératifs, à modifier les productions générées par l’IA et à vérifier les résultats. Ils devront être formés pour relever avec succès les défis éthiques posés par l’utilisation de l’IA générative.
Le terme « workslop » fait référence à un contenu généré par l’IA de faible qualité qui peut sembler soigné à première vue, mais qui n’a pas la substance et les nuances de l’expertise humaine. Les entreprises doivent requalifier leurs employés pour qu’ils puissent profiter des avantages potentiels de l’IA tout en comprenant ses limites, et produire le meilleur travail possible en laissant l’IA exceller là où elle est la plus performante, tout en fournissant une intelligence humaine au besoin.
Les nouvelles technologies introduisent souvent une nouvelle surface d’attaque, et l’IA générative ne fait pas exception, surtout lorsqu’elle est connectée à des outils, des données et des agents autonomes. Les menaces comprennent l’injection par prompt, qui consiste à utiliser des entrées malveillantes pour faire agir les systèmes d’intelligence artificielle d’une manière qui ne correspond pas à leur comportement prévu. Cette technique peut être utilisée pour tromper un chatbot et l’amener à divulguer des données privées sensibles ou à amener un agent à supprimer un élément important dans une base de données. La sécurité des données devra évoluer pour relever ce défi.
Les agents IA en particulier représentent un défi majeur en gestion des risques, car les agents peuvent accéder aux fichiers, naviguer sur le web, appeler des API, exécuter du code et contrôler des logiciels. On peut imaginer qu’un système d’IA agentique entièrement intégré puisse mal tourner, en particulier lorsqu’un prompt malveillant intelligent du type « accomplis le travail, quoi qu’il arrive » pourrait être interprété par un agent comme « n’hésite pas à contourner les mesures de protection ». De plus, un prompt aussi dangereux ne doit pas être intentionnellement malveillant.
Les systèmes d’IA sont puissants mais peuvent être fragiles, et les pratiques de sécurité de l’IA évoluent rapidement pour relever ce défi.
Il existe encore une grande marge de progression dans le développement des modèles mais, inévitablement, les modèles de fondation se banalisent, ce qui signifie qu’ils cesseront d’être un facteur de différenciation important. Si pratiquement toutes les entreprises ont accès à des modèles similaires, alors les chatbots et les autres outils alimentés par l’IA commenceront à se ressembler.
Cette tendance déplacera la valeur de la couche modèle vers des facteurs de différenciation et une adaptabilité uniques qui représenteront la nouvelle différenciation. Les entreprises capables d’apporter plus de jeux de données exclusifs de meilleure qualité, ainsi que des intégrations de workflow plus intelligentes, une meilleure infrastructure, des expériences client plus intuitives et des cadres de gouvernance et de conformité renforcés, pourront apporter le plus de valeur.
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