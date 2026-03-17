Relever les 9 défis de l’IA générative

Les entreprises qui réussissent produisent des solutions qui ne sont peut-être pas les plus spectaculaires, mais qui sont tout du moins les plus responsables et durables.

Plus tôt cette année, Gabe Goodhart, architecte en chef chez IBM, a annoncé la banalisation des modèles.

« Vous pouvez sélectionner le modèle qui correspond parfaitement à votre utilisation et vous lancer dans la course. Le modèle en lui-même ne sera pas le principal facteur de différenciation », a-t-il déclaré, en mettant l’accent sur la nouvelle orientation accordée à l’orchestration. Vous disposez de tous les modèles dont vous avez besoin, des petits modèles spécialisés aux grands modèles polyvalents, mais comment les faire travailler ensemble de manière efficace et intelligente ?

Voici neuf des défis les plus critiques auxquels sont aujourd’hui confrontées les entreprises en matière d’IA générative.