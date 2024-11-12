Faire bouger les choses : les cas d’utilisation de L’IA en action privilégiés par les dirigeants

La façon dont les dirigeants décideront d’adopter l’IA pourrait bien devenir l’une des décisions les plus déterminantes pour l’avenir de leur entreprise. Dans ce marché en perpétuelle évolution et porté par l’innovation, aucun autre facteur n’égale l’impact de l’IA sur les entreprises. Il est aujourd’hui plus important que jamais que les entreprises prennent les bonnes décisions stratégiques pour mettre en œuvre les capacités de l’IA.
L’IA est la voie vers la création de valeur pour les entreprises, comme en témoigne le récent rapport L’IA en action 2024. Le rapport explore cette voie et fournit des exemples concrets de ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’IA est mise à l’épreuve.
Le rapport, qui a interrogé 2 000 entreprises à travers le monde, a révélé qu’un petit groupe d’entre elles, seulement 15 %, se démarquait au-delà du simple engouement pour l’IA. Ces entreprises ont été appelées les « Leaders ». Ces Leaders vont au-delà du battage médiatique autour de l’IA et cherchent des moyens de l’exploiter de la manière la plus pragmatique possible. L’un des nombreux facteurs contribuant au succès des Leaders réside en partie dans les cas d’utilisation sur lesquels ils choisissent de se concentrer.
Shobhit Varshney, vice-président et associé principal, responsable de l’IA générative et de l’IdO pour les Amériques chez IBM Consulting, partage ses perspectives dans le rapport et exhorte les organisations à identifier les cas d’utilisation en s’intéressant à l’impact plutôt qu’à la commodité.
« Il est tentant de commencer son parcours IA par ce qui est le plus rapide à mettre en œuvre, explique Shobhit Varshney dans le rapport, mais les Leaders découvrent de grandes opportunités capables de faire bouger les choses. »
En d’autres termes, 85 % des entreprises interrogées, qualifiées dans le rapport de « Learners » (apprenantes), devraient se concentrer sur la mise en œuvre de l’IA non pas là où c’est le plus simple, mais là où elle pourrait avoir le plus grand impact. Shobhit Varshney recommande de se concentrer sur les workflows de bout en bout comme point de départ.
Le rapport présente quatre cas d’utilisation dans quatre secteurs différents, illustrant comment les Leaders en IA tirent parti de l’intégration de cette technologie au sein de leurs organisations. Les données de l’enquête ont révélé que les entreprises privilégient les cas d’utilisation suivants : amélioration de l’expérience client, opérations informatiques et automatisation, assistants virtuels pour les applications externes, et cybersécurité.
« Les Leaders sont environ 80 % plus susceptibles que les Learners d’investir dans les quatre principaux cas d’utilisation », selon une statistique du rapport.
Mais la question est de savoir pourquoi ces cas d’utilisation ? Une analyse approfondie de chacun d’entre eux peut permettre de répondre à cette question et d’aider les entreprises à mieux comprendre la valeur que l’IA peut leur apporter.
Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, vendent une expérience en ligne et sont en concurrence avec des sociétés qui redéfinissent les attentes des consommateurs grâce à l’hyperpersonnalisation et à d’autres expériences ultra-intuitives.
Un rapport récent de l’IBM Institute for Business Value a révélé qu’à l’échelle mondiale, 62 % des dirigeants estiment que l’IA générative transforme la manière dont leurs entreprises créent des expériences, la personnalisation étant au cœur de ce changement.
Un exemple clé est Boots UK, le détaillant de produits de santé et de beauté et chaîne de pharmacies, qui s’est associé à IBM pour transférer ses programmes hérités vers IBM® Cloud. L’entreprise avait besoin d’accompagnement pour migrer ses programmes hérités vers un environnement de commerce électronique plus moderne et répondre aux attentes des clients d’aujourd’hui. Pendant plus d’un an, les deux entreprises ont travaillé ensemble en utilisant la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift on IBM Cloud pour créer, répliquer et tester l’environnement numérique. Le Black Friday, événement phare, s’est déroulé sans encombre et l’entreprise a constaté que la taille moyenne des paniers dépassait les prévisions initiales de l’équipe.
Un autre exemple notable est le partenariat d’IBM avec le All England Lawn Tennis Club (AELTC), qui accueille le tournoi de tennis le plus prestigieux du monde, Wimbledon. Alors que les deux organisations travaillent en partenariat depuis plus de trente ans, l’équipe a fait appel cette année à IBM watsonx. Ce portefeuille de produits d’IA a été utilisé pour créer une fonctionnalité Catch Me Up disponible sur l’application Wimbledon. Cette fonctionnalité générait des résumés pour chaque joueur, détaillant le déroulement de leurs matchs et leurs rencontres à venir.
L’avenir de l’expérience client reposera vraisemblablement sur des interactions hyperpersonnalisées, utilisant l’analytique avancée et le machine learning pour anticiper les besoins des clients en temps réel. L’évolution de ces technologies poussera les entreprises à concevoir des expériences fluides et captivantes, renforçant la fidélité et la satisfaction des clients à chaque point de contact.
Investir dans les opérations et l’automatisation exige un changement de mentalité majeur pour les entreprises. La dette technique représente un frein important pour les entreprises qui cherchent à accélérer leur transformation grâce à l’IA générative. D’après des conclusions récentes de l’IBM Institute for Business Value, une entreprise type ne consacre que 23 % de son budget de technologie à la génération de revenus.
Mais c’est l’IA qui change la donne : 75 % des responsables informatiques déclarent que la valeur créée par l’IA générative sera réorientée vers de nouveaux investissements favorisant l’innovation et la croissance de l’entreprise. Selon le rapport, les dirigeants ne perçoivent pas les mises à niveau technologiques comme de simples coûts isolés, mais cherchent plutôt à aligner ces capacités technologiques sur une stratégie d’entreprise plus globale.
Les opérations et l’automatisation constituent le principal cas d’utilisation de l’IA dans les secteurs des télécommunications et de la fabrication, car tout temps d’arrêt lié à la maintenance ou aux pannes réseau se traduit par une perte de temps et de ressources au détriment des clients. En télécommunications, l’IA est utilisée pour la maintenance prédictive et l’optimisation du réseau. Elle permet aux opérateurs d’identifier et de résoudre les problèmes avant qu’ils n’impactent la qualité du service. Cette automatisation améliore l’efficacité opérationnelle et réduit les temps d’arrêt, permettant aux entreprises d’offrir une expérience plus fiable et réactive à leurs clients.
Une récente enquête de l’IBM Institute for Business Value menée auprès de 300 leaders mondiaux du secteur des télécommunications a révélé que la plupart des fournisseurs de services de communication évaluent et déploient des cas d’utilisation d’IA générative dans plusieurs domaines d’activité. Un exemple est Vodafone Idea Limited (Vi) et IBM® Consulting. Lorsque deux des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Inde ont fusionné, l’entreprise savait qu’elle devait consolider ses activités tout en limitant au maximum les interruptions de service. C’est alors que Vi s’est tournée vers IBM pour mener à bien une transformation numérique d’envergure, incluant la consolidation et l’intégration fluide de ses projets.
Les équipes ont collaboré pour consolider les systèmes informatiques et identifier les applications d’entreprise les plus aptes à soutenir l’organisation issue de la fusion. En outre, IBM a collaboré avec Vi sur ses infrastructures réseau et a mené son premier projet de production majeur pour les fonctions réseau essentielles sur son cloud hybride universel ouvert, optimisé par IBM et Red Hat. Avec cette plateforme, les applications informatiques et réseau de l’organisation peuvent fonctionner sur une architecture cloud commune.
Des cas d’utilisation similaires devraient se multiplier à mesure que les entreprises intègrent ces solutions d’IA dans leurs opérations informatiques. Le secteur technologique d’une entreprise ne fera que gagner en importance au fil du temps et les technologies de plus en plus avancées continuent d’influencer les équipes informatiques et le travail qu’elles accomplissent au quotidien.
L’environnement commercial actuel est loin d’être simple. Les entreprises sont confrontées à une longue liste d’incertitudes, notamment l’inflation, l’évolution rapide des réglementations et l’incertitude géopolitique. Mais malgré ces facteurs externes, elles doivent reconnaître que, dans le paysage financier actuel, la croissance et l’augmentation des bénéfices restent essentielles. Les responsables financiers doivent adopter une nouvelle approche de la gestion financière qui exploite le potentiel de la technologie de l’IA.
Ces dirigeants sont d’accord pour dire que l’IA générative peut donner un avantage concurrentiel aux entreprises, selon une étude de l’IBM Institute for Business Value. Les directeurs financiers indiquent à IBM que l’intégration de l’IA générative à l’échelle de l’entreprise sera un moteur essentiel de compétitivité au cours des trois prochaines années. Les assistants virtuels pour les applications externes constituent un cas d’utilisation prioritaire pour les Leaders du secteur financier, en raison de la nécessité d’offrir des transactions fluides et des solutions rapides aux clients, où qu’ils se trouvent.
Asteria est une entreprise qui a pris un risque en pilotant des assistants virtuels et s’est associée à IBM pour cela. La mission de la start-up fintech basée à Stockholm et partenaire commercial IBM est de permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) d’accéder à des systèmes de gestion de la trésorerie et de leur donner les outils nécessaires pour renforcer la résilience de leurs opérations. Pendant quatre semaines, l’entreprise et IBM ont fait équipe pour créer et tester le nouvel assistant virtuel : Asteria Smart Finance Advisor. L’interface de l’assistant est alimentée par IBM™ watsonx Assistant, tandis que les fonctionnalités de requête de données sont optimisées par IBM® Watson Discovery.
L’assistant a été conçu pour être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le portail bancaire en ligne de chaque établissement. Il fournit aux PME une visibilité claire sur la santé financière de leur entreprise et répond à leurs principales questions financières. Le projet pilote devrait être étendu et déployé à plus grande échelle. Son objectif est d’aider les PME à renforcer leur rentabilité et à assurer leur stabilité financière à long terme.
À l’approche de la nouvelle année, il est probable que les assistants virtuels gagnent en intuitivité, soutenus par un entraînement plus poussé et des optimisations continues, en améliorant leur capacité à comprendre les émotions humaines complexes et les signaux contextuels, et à y réagir. À mesure qu’ils s’intègrent à davantage d’applications externes, ces assistants offrent une expérience cohérente et personnalisée, simplifient les tâches quotidiennes et améliorent la productivité.
Les cybermenaces ont toujours préoccupé les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, mais elles sont devenues particulièrement alarmantes avec l’essor de l’IA générative. Les avancées technologiques ont offert aux hackers davantage d’occasions d’exploiter des vulnérabilités et ont fourni aux acteurs malveillants une plateforme pour de nouvelles tactiques. Paradoxalement, la réponse à ces menaces de cybersécurité liées à l’IA générative réside dans l’IA générative elle-même.
Les outils d’IA générative renforcent la défense des entreprises grâce à des processus de sécurité automatisés et analysent d’immenses quantités de données plus rapidement que jamais. Mais la mise en œuvre de ces outils d’IA sera essentielle pour limiter les risques.
Un rapport de recherche de l’Institute for Business Value d’IBM a révélé que 47 % des dirigeants craignent que la mise en œuvre de l’IA générative dans leurs opérations entraîne de nouveaux types d’attaques visant leurs modèles IA, leurs données ou leurs services. La majorité redoute que l’IA générative rende probable une violation de la sécurité dans leur entreprise au cours des trois prochaines années.
Les dirigeants doivent comprendre les vulnérabilités de leur entreprise en matière d’IA et veiller à sécuriser l’ensemble de leur pipeline d’IA, tout en garantissant le chiffrement de leurs données. La cybersécurité est le dernier cas d’utilisation de l’IA décrit par Leaders comme un investissement rentable. En effet, sans mesures de sécurité rigoureuses, une entreprise met en péril non seulement ses opérations, mais aussi ses utilisateurs, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille.
Un excellent exemple d’IA dans l’investissement en cybersécurité est United Family Healthcare et la solution de sécurité d’IBM, IBM® QRadar SIEM. L’entreprise, qui gère plus de dix hôpitaux répartis dans sept villes en Chine et au-delà, avait besoin d’une plateforme de centre d’opérations de sécurité (SOC) capable de centraliser le stockage et la gestion des incidents, tout en générant des rapports de non-conformité.
La mise en œuvre des solutions de sécurité d’IBM a permis aux membres de l’équipe de l’UFH, même avec une formation limitée en cybersécurité, de visualiser les menaces prioritaires et de mener des enquêtes de premier niveau. De plus, IBM a contribué à la mise en place d’un système centralisé de gestion des registres pour aider l’UFH à gérer la conformité aux exigences réglementaires locales en utilisant des capacités automatisées. La solution SOC a été déployée en moins d’un mois et fonctionne désormais dans les hôpitaux et cliniques de l’UFH à travers la Chine, grâce à la confiance mutuelle entre l’entreprise et IBM.
En cybersécurité, l’IA agit comme une arme à double tranchant : elle ouvre la voie à de nouvelles failles tout en offrant les moyens les plus efficaces pour les neutraliser. À mesure que les cybermenaces deviennent plus sophistiquées, les systèmes d’IA s’adapteront et évolueront continuellement, offrant aux entreprises une défense robuste contre des attaques de plus en plus complexes.
Les promesses de l’IA pour les entreprises sont immenses, mais leur réalisation exige une approche globale et l’implication de toutes les parties prenantes au sein de l’organisation. Les dirigeants doivent prendre en compte l’avantage concurrentiel que l’IA peut offrir et en comprendre les implications. Les consultants IBM comprennent l’engagement et l’immense pression auxquels sont confrontés aujourd’hui les chefs d’entreprise et les responsables de la technologie. C’est pourquoi la nouvelle plateforme IBM Consulting Advantage révolutionne l’approche du conseil en adoptant une démarche scientifique et fondée sur les données.
Les consultants IBM à travers le monde seront désormais dotés d’assistants IA spécialisés par rôle et domaine, afin de moderniser les méthodes de conseil avec des analyses plus poussées et une efficacité accrue. IBM Consulting Advantage peut aider les entreprises dans de nombreux domaines, notamment la finance et l’approvisionnement, le marketing, l’informatique, la cybersécurité, la transformation des données et le cloud hybride.
L’enquête d’IBM sur l’IA en action a révélé non seulement la valeur de l’IA, mais aussi l’importance de l’intervention humaine et de l’expertise, qui apportent des contributions essentielles et donnent vie à l’IA. L’IA a le potentiel de transformer les secteurs. Mais sans la compréhension fine et l’expertise déterminante des collaborateurs humains, les entreprises risquent de ne jamais devenir des Leaders et de passer à côté du plein potentiel offert par l’environnement de l’IA.
