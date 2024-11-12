Faire bouger les choses : les cas d’utilisation de L’IA en action privilégiés par les dirigeants

La façon dont les dirigeants décideront d’adopter l’IA pourrait bien devenir l’une des décisions les plus déterminantes pour l’avenir de leur entreprise. Dans ce marché en perpétuelle évolution et porté par l’innovation, aucun autre facteur n’égale l’impact de l’IA sur les entreprises. Il est aujourd’hui plus important que jamais que les entreprises prennent les bonnes décisions stratégiques pour mettre en œuvre les capacités de l’IA.

L’IA est la voie vers la création de valeur pour les entreprises, comme en témoigne le récent rapport L’IA en action 2024. Le rapport explore cette voie et fournit des exemples concrets de ce qu’il est possible d’accomplir lorsque l’IA est mise à l’épreuve.

Le rapport, qui a interrogé 2 000 entreprises à travers le monde, a révélé qu’un petit groupe d’entre elles, seulement 15 %, se démarquait au-delà du simple engouement pour l’IA. Ces entreprises ont été appelées les « Leaders ». Ces Leaders vont au-delà du battage médiatique autour de l’IA et cherchent des moyens de l’exploiter de la manière la plus pragmatique possible. L’un des nombreux facteurs contribuant au succès des Leaders réside en partie dans les cas d’utilisation sur lesquels ils choisissent de se concentrer.

Shobhit Varshney, vice-président et associé principal, responsable de l’IA générative et de l’IdO pour les Amériques chez IBM Consulting, partage ses perspectives dans le rapport et exhorte les organisations à identifier les cas d’utilisation en s’intéressant à l’impact plutôt qu’à la commodité.

« Il est tentant de commencer son parcours IA par ce qui est le plus rapide à mettre en œuvre, explique Shobhit Varshney dans le rapport, mais les Leaders découvrent de grandes opportunités capables de faire bouger les choses. »

En d’autres termes, 85 % des entreprises interrogées, qualifiées dans le rapport de « Learners » (apprenantes), devraient se concentrer sur la mise en œuvre de l’IA non pas là où c’est le plus simple, mais là où elle pourrait avoir le plus grand impact. Shobhit Varshney recommande de se concentrer sur les workflows de bout en bout comme point de départ.