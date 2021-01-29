L’exploration spatiale moderne va transformer le monde du travail

Les innovations inspirées par le programme spatial américain ont finalement contribué à améliorer la vie sur Terre. Prothèses, ordinateurs personnels, téléphones avec appareil photo, couvertures de survie, mousse à mémoire de forme, voire chaussures de tennis : la technologie à l’origine de chacun de ces produits a été créée pour répondre à des besoins spécifiques des avions et des engins spatiaux, ainsi que des pilotes et des astronautes à bord de ces véhicules. Aujourd’hui, ce flux d’innovation s’est inversé. L’innovation métier est devenue le moteur des voyages spatiaux et de l’économie spatiale. L’IA, le machine learning, l’edge computing, l’informatique quantique, l’IdO et la blockchain ont rendu les voyages spatiaux plus efficaces, contribué à réduire les coûts de collecte des données et accéléré la découverte des informations contenues dans ces données.

Ces innovations et ces domaines de croissance ont inspiré une multitude d’entreprises de services et de support : fabricants de véhicules de lancement, fournisseurs de services d’assistance au lancement, collecteurs et gestionnaires de déchets spatiaux, mineurs de minéraux et de métaux, promoteurs du tourisme spatial, réparation et maintenance de satellites. La liste des entreprises qui seront nécessaires pour soutenir un secteur de cette taille est presque infinie.