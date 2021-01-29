L’exploration spatiale moderne va transformer le monde du travail

Dans les années 1980 et au début des années 1990, peu de gens pouvaient imaginer l’impact qu’aurait un jour le World Wide Web. L’idée qu’il fasse partie intégrante de notre vie professionnelle et personnelle semblait risible. Depuis les années 1950, les gens voient l’exploration spatiale de la même manière. Ils trouvent cela fascinant, mais la plupart d’entre eux pensent toujours que c’est un domaine réservé aux ingénieurs et aux scientifiques de l’aérospatiale, et pas à une personne ordinaire. L’essor récent et très public des entreprises spatiales commerciales a commencé à changer cette perception, mais pas complètement. Le secteur spatial mondial est-il à un point d’inflexion ? Sommes-nous au début de la prochaine grande transformation de notre vie professionnelle ? Les indicateurs clés suggèrent que c’est exactement ce qui se passe.
L’économie spatiale mondiale a généré 345 milliards de dollars en 2016 (lien externe à ibm.com). Selon les prévisionnistes du secteur privé, cette tendance va se poursuivre, avec une croissance prévue entre 1 et 1,5 billion de dollars d’ici 2040 (lien externe à ibm.com). Ce niveau d’investissement s’explique par quatre aspects du monde des affaires d’aujourd’hui :
Les innovations inspirées par le programme spatial américain ont finalement contribué à améliorer la vie sur Terre. Prothèses, ordinateurs personnels, téléphones avec appareil photo, couvertures de survie, mousse à mémoire de forme, voire chaussures de tennis : la technologie à l’origine de chacun de ces produits a été créée pour répondre à des besoins spécifiques des avions et des engins spatiaux, ainsi que des pilotes et des astronautes à bord de ces véhicules. Aujourd’hui, ce flux d’innovation s’est inversé. L’innovation métier est devenue le moteur des voyages spatiaux et de l’économie spatiale. L’IA, le machine learning, l’edge computing, l’informatique quantique, l’IdO et la blockchain ont rendu les voyages spatiaux plus efficaces, contribué à réduire les coûts de collecte des données et accéléré la découverte des informations contenues dans ces données.
Ces innovations et ces domaines de croissance ont inspiré une multitude d’entreprises de services et de support : fabricants de véhicules de lancement, fournisseurs de services d’assistance au lancement, collecteurs et gestionnaires de déchets spatiaux, mineurs de minéraux et de métaux, promoteurs du tourisme spatial, réparation et maintenance de satellites. La liste des entreprises qui seront nécessaires pour soutenir un secteur de cette taille est presque infinie.
L’adoption de principes communs pour guider la coopération et la gestion de l’exploration et de l’utilisation de l’espace est un autre signe de la maturité croissante de ce secteur et de la place qu’il est appelé à occuper dans le monde des affaires. En octobre 2020, huit nations membres fondatrices ont signé les Accords Artemis (lien externe à ibm.com), un document exposant une vision commune pour l’exploration et les activités scientifiques et commerciales dans l’espace. Ces accords traitent des sujets suivants :
La NASA dirige le programme Artemis et prévoit que d’autres nations et partenaires mondiaux se joindront à l’effort.
Si l’économie spatiale mondiale est à l’avant-garde de la transformation du travail, comment les entreprises d’aujourd’hui peuvent-elles s’y préparer ? Tout comme les entreprises des années 80 avaient du mal à imaginer les possibilités offertes par Internet, les entreprises d’aujourd’hui peuvent également avoir du mal à comprendre les possibilités de transformation offertes par l’exploration spatiale et l’économie spatiale mondiale. Pour se préparer, il peut être utile de visualiser le rôle que votre entreprise pourrait jouer dans ce secteur et de développer une vision à long terme de ce qui est possible. Cela peut nécessiter une meilleure maîtrise des technologies qui seront exigées par ce secteur, telles que l’IA et le machine learning. Cela peut nécessiter des investissements dans la main-d’œuvre à travers des formations afin de s’assurer que les équipes sont prêtes pour la transformation. Cela peut impliquer des partenariats avec des entreprises expérimentées dans le secteur et avec les technologies qui le soutiennent. Comme l’espace lui-même, les possibilités sont illimitées.
Gardez une longueur d’avance avec nos experts de l’IA. Obtenez des informations hebdomadaires sur les dernières actualités, tendances et innovations en matière d’IA, ainsi que sur leur impact sur les entreprises.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
En comprenant ce qui motive les coûts informatiques de l’IA générative, les PDG peuvent prendre des décisions d’investissement plus éclairées, établissant des priorités stratégiques qui rendent l’innovation et la transformation plus rentables.
Réinventez votre stratégie et votre façon de travailler pour développer et transformer votre entreprise.