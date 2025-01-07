Dans notre monde où le mobile est roi, la journée de travail de nombreux employés commence et se termine sur un appareil mobile. Les appareils mobiles sont désormais des outils essentiels pour la productivité et la communication. Alors que de nombreuses organisations passent à des environnements de travail hybrides, les appareils mobiles constituent une cible riche pour les acteurs malveillants, car ils sont souvent les dispositifs d’entreprise les moins protégés et offrent des plateformes pour lancer des attaques d’ingénierie sociale.
Contrairement aux ordinateurs traditionnels, qui sont généralement bien protégés par des logiciels antivirus et des protocoles de cybersécurité, les appareils mobiles sont souvent vulnérables en raison d’un manque de sensibilisation des utilisateurs et d’une protection appropriée.
Les appareils mobiles présentent des vulnérabilités uniques que les cybercriminels exploitent de plus en plus. Pourtant, comme la sécurité des appareils mobiles a toujours reçu moins d’attention, la plupart des utilisateurs et des équipes informatiques ne sont pas pleinement conscients de ces risques. Ce manque de sensibilisation se traduit souvent par un manque de cyber-hygiène, notamment par des mises à jour rapides et l’installation de logiciels de sécurité essentiels, exposant ainsi les appareils à un nombre croissant de cybermenaces.
Les appareils mobiles font face à des défis de sécurité différents de ceux des ordinateurs de bureau ou ordinateurs portables, car ils dépendent de diverses applications, se connectent à des réseaux publics et transportent des données sensibles dans des poches et des sacs à main. Voici quelques façons dont ils sont plus exposés :
Outre les vulnérabilités mentionnées ci-dessus, il existe des menaces mobiles spécifiques que chaque utilisateur et équipe informatique doit connaître :
Bien que les menaces mobiles soient en augmentation, il existe des moyens de réduire le risque d’attaques. Les individus et les entreprises peuvent prendre des mesures proactives pour sécuriser leurs appareils mobiles et protéger les données sensibles. La mise à jour régulière des systèmes d’exploitation, l’utilisation de logiciels de sécurité mobile et l’utilisation d’une authentification forte sont des mesures essentielles pour protéger les appareils mobiles. De plus, limiter les autorisations des applications et promouvoir la formation à la cybersécurité parmi les employés peut réduire considérablement les risques.
Pour les entreprises, mettre en place une solution de gestion des appareils mobiles (MDM), comme IBM MaaS360, est particulièrement précieux. Le MDM offre un contrôle et une visibilité critiques, permettant aux organisations de faire respecter les politiques de sécurité, de gérer les appareils à distance et d’effacer les données en cas de perte ou de vol, garantissant une sécurité complète sur tous les appareils mobiles accédant aux ressources de l’entreprise.
Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent des modèles de travail hybrides, la sécurité des appareils mobiles n’est plus optionnelle. Dans un monde où les données d’entreprise sont accessibles en déplacement, les employés et les équipes informatiques doivent prendre la sécurité mobile au sérieux. En l’absence de mesures de protection adéquates, les avantages des appareils mobiles en termes de productivité sont contrebalancés par les risques accrus qu’ils posent en matière de sécurité.
Les modules complémentaires IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional et Advanced) représentent une évolution majeure des capacités de sécurité des terminaux de la plateforme IBM MaaS360 et du marché de la mobilité d’entreprise. Les modules complémentaires consolident les appareils, les utilisateurs, les menaces et les vulnérabilités dans une plateforme de gestion unifiée des terminaux et de sécurité. MaaS360 Mobile Threat Defense offre des fonctionnalités de gestion des appareils et de défense contre les menaces mobiles, s’intègre de façon fluide à la pile de cybersécurité existante et fournit des informations de sécurité pilotées par l’IA pour accélérer l’évaluation des risques et la réponse aux menaces.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced représente une avancée significative dans la manière dont les organisations adoptent et exploitent la défense contre les menaces mobiles. En tant qu’extension intégrée d’IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combine simplicité et sécurité dans une seule solution avec un déploiement entièrement automatisé et une activation sans contact des appareils. La plateforme assure une protection embarquée basée sur le machine learning et propose des tableaux de bord en temps quasi réel pour identifier les utilisateurs et les appareils à risque, ainsi que pour détecter et répondre aux menaces mobiles avancées et persistantes.
MaaS360 Unified Endpoint Management, associé à MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, offre aux administrateurs informatiques une solution complète, intégrée et de bout en bout qui rassemble les meilleures fonctionnalités de gestion des points de terminaison et de défense contre les menaces mobiles. Les administrateurs peuvent gérer et protéger leur écosystème mobile à partir d’un point de contrôle central grâce à des stratégies de sécurité des terminaux précises et un mécanisme automatisé de détection et de réponse proactives aux menaces.
Ces offres permettent aux organisations de se protéger contre l’évolution des menaces mobiles. Ils améliorent également la productivité des employés tout en réduisant les risques pour les données de l’entreprise et la vie privée des employés.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’évolution significative de la plateforme IBM MaaS360 et sur la façon dont IBM MaaS360 Mobile Threat Defense vous offre un moyen simple de protéger vos utilisateurs mobiles et vos données d’entreprise contre les menaces mobiles avancées, inscrivez-vous à notre webinaire gratuit le 14 janvier ici.