Dans notre monde où le mobile est roi, la journée de travail de nombreux employés commence et se termine sur un appareil mobile. Les appareils mobiles sont désormais des outils essentiels pour la productivité et la communication. Alors que de nombreuses organisations passent à des environnements de travail hybrides, les appareils mobiles constituent une cible riche pour les acteurs malveillants, car ils sont souvent les dispositifs d’entreprise les moins protégés et offrent des plateformes pour lancer des attaques d’ingénierie sociale.

Contrairement aux ordinateurs traditionnels, qui sont généralement bien protégés par des logiciels antivirus et des protocoles de cybersécurité, les appareils mobiles sont souvent vulnérables en raison d’un manque de sensibilisation des utilisateurs et d’une protection appropriée.

Les appareils mobiles présentent des vulnérabilités uniques que les cybercriminels exploitent de plus en plus. Pourtant, comme la sécurité des appareils mobiles a toujours reçu moins d’attention, la plupart des utilisateurs et des équipes informatiques ne sont pas pleinement conscients de ces risques. Ce manque de sensibilisation se traduit souvent par un manque de cyber-hygiène, notamment par des mises à jour rapides et l’installation de logiciels de sécurité essentiels, exposant ainsi les appareils à un nombre croissant de cybermenaces.