Sécurité des appareils mobiles : pourquoi la protection est essentielle dans un environnement de travail hybride

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM

Dans notre monde où le mobile est roi, la journée de travail de nombreux employés commence et se termine sur un appareil mobile. Les appareils mobiles sont désormais des outils essentiels pour la productivité et la communication. Alors que de nombreuses organisations passent à des environnements de travail hybrides, les appareils mobiles constituent une cible riche pour les acteurs malveillants, car ils sont souvent les dispositifs d’entreprise les moins protégés et offrent des plateformes pour lancer des attaques d’ingénierie sociale.

Contrairement aux ordinateurs traditionnels, qui sont généralement bien protégés par des logiciels antivirus et des protocoles de cybersécurité, les appareils mobiles sont souvent vulnérables en raison d’un manque de sensibilisation des utilisateurs et d’une protection appropriée.

Les appareils mobiles présentent des vulnérabilités uniques que les cybercriminels exploitent de plus en plus. Pourtant, comme la sécurité des appareils mobiles a toujours reçu moins d’attention, la plupart des utilisateurs et des équipes informatiques ne sont pas pleinement conscients de ces risques. Ce manque de sensibilisation se traduit souvent par un manque de cyber-hygiène, notamment par des mises à jour rapides et l’installation de logiciels de sécurité essentiels, exposant ainsi les appareils à un nombre croissant de cybermenaces.

Pourquoi les appareils mobiles sont-ils plus vulnérables ?

Les appareils mobiles font face à des défis de sécurité différents de ceux des ordinateurs de bureau ou ordinateurs portables, car ils dépendent de diverses applications, se connectent à des réseaux publics et transportent des données sensibles dans des poches et des sacs à main. Voici quelques façons dont ils sont plus exposés :

  1. Connexion fréquente aux réseaux publics : les appareils mobiles se connectent fréquemment au Wi-Fi public dans les cafés, les aéroports et autres espaces communs, ce qui en fait des cibles faciles pour les attaquants. Les réseaux Wi-Fi publics sont souvent non sécurisés, ce qui permet aux pirates d’intercepter les données sensibles, notamment les identifiants de connexion et les informations personnelles.
  2. Manque de mises à jour de routine : contrairement aux ordinateurs de bureau, où les correctifs de sécurité et les mises à jour sont une pratique courante, les appareils mobiles se retrouvent souvent avec des logiciels obsolètes. Cette situation est problématique car les mises à jour des systèmes d’exploitation mobiles sont essentielles pour corriger les vulnérabilités connues.
  3. Sécurité incohérente sur tous les appareils : les entreprises utilisent souvent une combinaison d’appareils iOS et Android, chacun doté de ses propres protocoles de sécurité et de ses propres vulnérabilités. Android, par exemple, possède un écosystème plus fragmenté, où les mises à jour ne sont pas appliquées de manière universelle sur tous les appareils, ce qui expose les utilisateurs. En outre, les utilisateurs d’iOS ne sont peut-être pas conscients que le jailbreak de leur téléphone désactive des fonctionnalités de sécurité importantes.
  4. Davantage d’applications personnelles et de données en danger : Les mobiles contiennent souvent des données personnelles et professionnelles, notamment des e-mails, des contacts et des informations de paiement, ainsi que des données d’entreprise. La combinaison d’une utilisation personnelle et professionnelle augmente l’exposition aux violations potentielles, car les applications malveillantes téléchargées pour un usage personnel peuvent compromettre la sécurité de l’entreprise.
  5. Applications contenant des logiciels malveillants : bien que les magasins d’applications comme Google Play et l’App Store d’Apple fassent des vérifications, certaines applications malveillantes parviennent à passer entre les mailles du filet. Ces applications peuvent contenir des logiciels malveillants qui collectent des données, espionnent l’activité ou prennent le contrôle de l’appareil, mettant ainsi en danger les informations tant personnelles que professionnelles.

Menaces mobiles courantes

Outre les vulnérabilités mentionnées ci-dessus, il existe des menaces mobiles spécifiques que chaque utilisateur et équipe informatique doit connaître :

  • Attaques par hameçonnage : l’hameçonnage demeure l’un des vecteurs d’attaque les plus efficaces, et les utilisateurs mobiles y sont très vulnérables en raison des petits écrans et des interfaces utilisateur simplifiées. Les e-mails, les SMS et même les messages directs sur les réseaux sociaux peuvent contenir des liens d’hameçonnage conçus pour voler des identifiants ou diffuser des logiciels malveillants.
  • Logiciels malveillants et logiciels espions : les applications malveillantes peuvent installer des logiciels malveillants qui collectent des données sensibles ou suivent l’activité de l’utilisateur sans son consentement. Connu sous le nom de logiciel espion, ce logiciel malveillant peut accéder à tout, de la géolocalisation aux frappes clavier, ce qui en fait une menace majeure tant pour les particuliers que pour les entreprises.
  • Attaques de type « homme du milieu » (MITM) : les réseaux Wi-Fi publics sont idéaux pour les attaques MITM, où les attaquants interceptent les communications entre un appareil mobile et un serveur. Des informations sensibles, telles que les identifiants de connexion, peuvent être exposées sans que l’utilisateur s’en rende compte.
  • Appareils non sécurisés et vol : Les appareils mobiles étant portables, le risque de perte ou de vol est plus élevé. Lorsque les appareils ne disposent pas d’une sécurité adéquate, telle que le verrouillage de l’écran ou le chiffrement de l’appareil, toute personne qui prend l’appareil en main peut avoir accès à des informations sensibles.
Bonnes pratiques en matière de cybersécurité mobile

Bien que les menaces mobiles soient en augmentation, il existe des moyens de réduire le risque d’attaques. Les individus et les entreprises peuvent prendre des mesures proactives pour sécuriser leurs appareils mobiles et protéger les données sensibles. La mise à jour régulière des systèmes d’exploitation, l’utilisation de logiciels de sécurité mobile et l’utilisation d’une authentification forte sont des mesures essentielles pour protéger les appareils mobiles. De plus, limiter les autorisations des applications et promouvoir la formation à la cybersécurité parmi les employés peut réduire considérablement les risques.

Pour les entreprises, mettre en place une solution de gestion des appareils mobiles (MDM), comme IBM MaaS360, est particulièrement précieux. Le MDM offre un contrôle et une visibilité critiques, permettant aux organisations de faire respecter les politiques de sécurité, de gérer les appareils à distance et d’effacer les données en cas de perte ou de vol, garantissant une sécurité complète sur tous les appareils mobiles accédant aux ressources de l’entreprise.

Adopter la sécurité mobile pour le personnel hybride

Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent des modèles de travail hybrides, la sécurité des appareils mobiles n’est plus optionnelle. Dans un monde où les données d’entreprise sont accessibles en déplacement, les employés et les équipes informatiques doivent prendre la sécurité mobile au sérieux. En l’absence de mesures de protection adéquates, les avantages des appareils mobiles en termes de productivité sont contrebalancés par les risques accrus qu’ils posent en matière de sécurité.

Les modules complémentaires IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional et Advanced) représentent une évolution majeure des capacités de sécurité des terminaux de la plateforme IBM MaaS360 et du marché de la mobilité d’entreprise. Les modules complémentaires consolident les appareils, les utilisateurs, les menaces et les vulnérabilités dans une plateforme de gestion unifiée des terminaux et de sécurité. MaaS360 Mobile Threat Defense offre des fonctionnalités de gestion des appareils et de défense contre les menaces mobiles, s’intègre de façon fluide à la pile de cybersécurité existante et fournit des informations de sécurité pilotées par l’IA pour accélérer l’évaluation des risques et la réponse aux menaces.

IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced représente une avancée significative dans la manière dont les organisations adoptent et exploitent la défense contre les menaces mobiles. En tant qu’extension intégrée d’IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combine simplicité et sécurité dans une seule solution avec un déploiement entièrement automatisé et une activation sans contact des appareils. La plateforme assure une protection embarquée basée sur le machine learning et propose des tableaux de bord en temps quasi réel pour identifier les utilisateurs et les appareils à risque, ainsi que pour détecter et répondre aux menaces mobiles avancées et persistantes.

MaaS360 Unified Endpoint Management, associé à MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, offre aux administrateurs informatiques une solution complète, intégrée et de bout en bout qui rassemble les meilleures fonctionnalités de gestion des points de terminaison et de défense contre les menaces mobiles. Les administrateurs peuvent gérer et protéger leur écosystème mobile à partir d’un point de contrôle central grâce à des stratégies de sécurité des terminaux précises et un mécanisme automatisé de détection et de réponse proactives aux menaces.

Ces offres permettent aux organisations de se protéger contre l’évolution des menaces mobiles. Ils améliorent également la productivité des employés tout en réduisant les risques pour les données de l’entreprise et la vie privée des employés.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’évolution significative de la plateforme IBM MaaS360 et sur la façon dont IBM MaaS360 Mobile Threat Defense vous offre un moyen simple de protéger vos utilisateurs mobiles et vos données d’entreprise contre les menaces mobiles avancées, inscrivez-vous à notre webinaire gratuit le 14 janvier ici.