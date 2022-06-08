Migration de VMware NSX-V vers NSX-T

Les entreprises doivent planifier une mise à niveau transparente vers VMware vSphere 7.x et VMware NSX-T afin de bénéficier des dernières fonctionnalités en matière de sécurité, d’automatisation, d’évolutivité réseau, etc.

IBM Cloud aide les entreprises à passer aux dernières versions de vSphere et NSX-T. Avant de commencer à migrer vos workloads, voici quelques éléments à prendre en compte :