Migration de VMware NSX-V vers NSX-T

Les entreprises doivent planifier une mise à niveau transparente vers VMware vSphere 7.x et VMware NSX-T afin de bénéficier des dernières fonctionnalités en matière de sécurité, d’automatisation, d’évolutivité réseau, etc.
IBM Cloud aide les entreprises à passer aux dernières versions de vSphere et NSX-T. Avant de commencer à migrer vos workloads, voici quelques éléments à prendre en compte :
Sur IBM Cloud, la migration de VMware NSX-V vers VMware NSX-T s’effectue en suivant le modèle de migration « lift-and-shift » de VMware. Dans cette approche, l’automatisation IBM Cloud est utilisée pour déployer une nouvelle instance vCenter Server sur le même VLAN ou sur des VLAN différents. Cette action vous permet d’effectuer à la fois la migration de NSX-V vers NSX-T et la migration des workloads :
Ce schéma illustre l’architecture « lift-and-shift » utilisant le déploiement automatisé VMware Solutions. L’approche de migration « lift-and-shift » vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
IBM s’engage à aider ses clients en rendant cette migration aussi fluide que possible.
Consultez la documentation et la FAQ relatives à la migration NSX V2T :
Comme alternative au déploiement automatisé, vous pouvez utiliser les capacités VPC bare metal pour la cible de migration en suivant le tutoriel dédié au déploiement de votre propre solution VPC.
