Migration de VMware NSX-V vers NSX-T

Avec la fin de vie imminente de VMware 6.5/6.7 et NSX-V, les clients doivent se préparer et prendre des mesures pour effectuer les activités de migration.

Les entreprises doivent planifier une mise à niveau transparente vers VMware vSphere 7.x et VMware NSX-T afin de bénéficier des dernières fonctionnalités en matière de sécurité, d’automatisation, d’évolutivité réseau, etc.

IBM Cloud aide les entreprises à passer aux dernières versions de vSphere et NSX-T. Avant de commencer à migrer vos workloads, voici quelques éléments à prendre en compte :

  1. Comprenez vos workloads : votre instance NSX-V existante a été déployée précédemment et héberge les workloads et les configurations réseau NSX-V actuels. Pour une transition en douceur, il est essentiel de comprendre l’environnement, les workloads qui y sont déployés et le NSX-V avec la configuration réseau sous-jacente. 
  2. Analysez vos besoins en matière de capacité : avant de déployer une nouvelle cible vCenter Server basée sur NSX-T, évaluez soigneusement vos besoins en matière de capacité. Optimisez et dimensionnez vos nouveaux hôtes et clusters à l’aide des dernières options matérielles disponibles dans IBM Cloud. En cas de doute, vous pouvez vérifier les dernières options dans la console IBM Cloud for VMware Solutions ou contacter vos représentants commerciaux locaux.
  3. Pensez à vos besoins en matière de réseau : vous pouvez déployer le nouveau vCenter Server avec l’instance NSX-T dans de nouveaux VLAN et un nouveau pod, ou vous pouvez utiliser les VLAN existants. Les cartes réseau 25GE peuvent ne pas être disponibles sur le même pod. De plus, vous ne pouvez pas déplacer les sous-réseaux entre les VLAN si, par exemple, vous devez réutiliser les adresses IP publiques. Analysez vos besoins en matière de réseau, puis prenez une décision.
  4. Configurations réseau de NSX-V à NSX-T : l’architecture NSX-T étant différente, vous avez la possibilité de concevoir et de mettre en œuvre le réseau et les configurations superposés en vous basant sur les bonnes pratiques NSX-T. NSX-T offre des capacités de script, mais vous pouvez également utiliser Terraform pour définir votre topologie. Vous pouvez également utiliser l’outil NSX-T Migration Coordination ou des outils tiers pour migrer vos configurations réseau, pare-feux et règles d’équilibrage de charge existants.
  5. Extension réseau de couche 2 (L2) avec pontage ou HCX : l’extension L2 est généralement utilisée entre les commutateurs logiques NSX-V et les segments de superposition NSX-T. Vous pouvez utiliser ici soit le pontage NSX-T, soit l’extension réseau HCX. HCX fournit également des outils pour les migrations en masse et vMotion.
  6. Choisissez la meilleure option pour migrer les workloads : une fois que vos configurations réseau sont migrées ou préparées pour la migration, vous pouvez commencer à migrer vos workloads entre les environnements. Ici, vous avez le choix entre différentes méthodes. Avec HCX, vous disposez d’un seul outil pour effectuer à la fois l’extension L2 et la migration. Vous pouvez également utiliser Advanced vMotion et stockage vMotion entre les environnements. De plus, vous pouvez utiliser des services et outils de Zerto ou Veeam.
 
La voie à suivre

Sur IBM Cloud, la migration de VMware NSX-V vers VMware NSX-T s’effectue en suivant le modèle de migration « lift-and-shift » de VMware. Dans cette approche, l’automatisation IBM Cloud est utilisée pour déployer une nouvelle instance vCenter Server sur le même VLAN ou sur des VLAN différents. Cette action vous permet d’effectuer à la fois la migration de NSX-V vers NSX-T et la migration des workloads :

Ce schéma illustre l’architecture « lift-and-shift » utilisant le déploiement automatisé VMware Solutions. L’approche de migration « lift-and-shift » vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

  • Planifiez la migration de manière flexible en fonction de vos exigences en matière de workload.
  • Adopter une approche de migration modulaire, par exemple l’évacuation partielle d’un sous-réseau.
  • Configurer une nouvelle topologie réseau dans l’environnement NSX-T.
  • Effectuer un basculement de secours d’une vague de migration, car l’environnement NSX-V existant est toujours en cours d’exécution.
  • Étendre logiquement les réseaux entre les deux environnements pour une migration réseau fluide.
  • Migrer progressivement les workloads de NSX-V vers NSX-T.
En savoir plus

IBM s’engage à aider ses clients en rendant cette migration aussi fluide que possible.

Consultez la documentation et la FAQ relatives à la migration NSX V2T :

Comme alternative au déploiement automatisé, vous pouvez utiliser les capacités VPC bare metal pour la cible de migration en suivant le tutoriel dédié au déploiement de votre propre solution VPC.

Auteur

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

Ressources

Lancer votre parcours de migration vers le cloud

Le dernier rapport d’IBM vous apporte des informations essentielles sur la migration vers le cloud. Découvrez les 10 éléments clés que tout leader technologique doit connaître.
Comprendre l’IaaS, le PaaS et le SaaS : choisir la bonne solution cloud

Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Migration des applications : s’orienter vers l’avenir

Découvrez le processus de migration des applications entre les plateformes ou les environnements tout en garantissant une perturbation minimale et des performances optimisées. Apprenez les stratégies, les cas d’utilisation et les étapes de la migration des applications héritées et modernes.
Migration cloud efficace avec le « lift-and-shift »

Apprenez à transférer rapidement vos applications vers le cloud grâce à la stratégie « lift-and-shift », afin de conserver votre infrastructure existante tout en bénéficiant des avantages du cloud. Découvrez les avantages, les workloads VMware et les cas d’utilisation qui font de cette approche le choix privilégié de nombreuses entreprises.
Migrer VMware vSphere vers IBM Cloud en toute simplicité

Migrez vos workloads VMware vSphere vers IBM Cloud avec RackWare Management Module (RMM), un outil en libre-service qui permet d’automatiser la migration.
Optimiser votre migration cloud avec IBM Turbonomic

Planifiez et accélérez efficacement vos projets de migration vers le cloud avec IBM Turbonomic. Obtenez des informations exploitables sur les workloads des applications, optimisez les performances et réduisez les coûts tout en garantissant une transition transparente vers le cloud.

