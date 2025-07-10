Cela vous semble familier ? Vous souhaitez implémenter l’IA dans votre entreprise, mais vous ne savez pas comment prouver sa valeur ni comment financer cet investissement. Un modèle de type « stage gating » peut vous aider à mesurer l’impact au fil du temps pour prouver la valeur ajoutée et déverrouiller le financement pour les tranches suivantes de travaux d’IA.



Quiconque souhaite mesurer les résultats de l’IA doit ouvrir son esprit aux résultats possibles non évidents. Les entreprises se concentrent souvent uniquement sur la productivité. Envisagez les autres résultats de manière plus générale : les économies, telles que l’accélération des délais de mise sur le marché, ou la promotion de la croissance des revenus, comme la réduction du taux de désabonnement des clients.

Vous devez également être ouvert aux tests et aux expérimentations, en particulier la mesure des KPI pour orienter les étapes suivantes. De plus, vous devez constamment envisager les étapes suivantes. L’IA n’est pas un investissement ponctuel. Elle nécessite une gouvernance, une formation, un personnel pluridisciplinaire, de la maintenance et bien d’autres choses encore. Elle peut offrir un retour sur investissement croissant au fil du temps, à mesure que l’adoption augmente et que les cas d’utilisation se développent.



L’implémentation de l’IA peut sembler une tâche fastidieuse qui nécessite un investissement initial important, mais ce n’est pas une fatalité. Plutôt que d’investir dans de nombreuses solutions d’IA à la fois, commencez par celle qui, selon vous, peut avoir le plus d’impact commercial pour votre entreprise.

Posez-vous la question suivante : Où pouvez-vous générer le plus d’impact au sein de votre organisation ? Soit en augmentant les recettes pour compenser le coût de la mise en œuvre de l’IA, soit en supprimant des coûts pour pouvoir financer la phase suivante ?



En utilisant un processus de « stage gating », vous pouvez évaluer l’efficacité et l’impact d’une solution alimentée par l’IA avant de vous engager davantage.