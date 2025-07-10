Cela vous semble familier ? Vous souhaitez implémenter l’IA dans votre entreprise, mais vous ne savez pas comment prouver sa valeur ni comment financer cet investissement. Un modèle de type « stage gating » peut vous aider à mesurer l’impact au fil du temps pour prouver la valeur ajoutée et déverrouiller le financement pour les tranches suivantes de travaux d’IA.
Quiconque souhaite mesurer les résultats de l’IA doit ouvrir son esprit aux résultats possibles non évidents. Les entreprises se concentrent souvent uniquement sur la productivité. Envisagez les autres résultats de manière plus générale : les économies, telles que l’accélération des délais de mise sur le marché, ou la promotion de la croissance des revenus, comme la réduction du taux de désabonnement des clients.
Vous devez également être ouvert aux tests et aux expérimentations, en particulier la mesure des KPI pour orienter les étapes suivantes. De plus, vous devez constamment envisager les étapes suivantes. L’IA n’est pas un investissement ponctuel. Elle nécessite une gouvernance, une formation, un personnel pluridisciplinaire, de la maintenance et bien d’autres choses encore. Elle peut offrir un retour sur investissement croissant au fil du temps, à mesure que l’adoption augmente et que les cas d’utilisation se développent.
L’implémentation de l’IA peut sembler une tâche fastidieuse qui nécessite un investissement initial important, mais ce n’est pas une fatalité. Plutôt que d’investir dans de nombreuses solutions d’IA à la fois, commencez par celle qui, selon vous, peut avoir le plus d’impact commercial pour votre entreprise.
Posez-vous la question suivante : Où pouvez-vous générer le plus d’impact au sein de votre organisation ? Soit en augmentant les recettes pour compenser le coût de la mise en œuvre de l’IA, soit en supprimant des coûts pour pouvoir financer la phase suivante ?
En utilisant un processus de « stage gating », vous pouvez évaluer l’efficacité et l’impact d’une solution alimentée par l’IA avant de vous engager davantage.
Commencez par identifier les principaux « workflows » ou domaines fonctionnels de haut niveau au sein de votre entreprise. Pour une compagnie aérienne, il peut s’agir de domaines tels que la billetterie et les réservations, les opérations au sol pour entretenir et déplacer les avions dans un aéroport, ou l’expérience des passagers à bord de l’avion.
Ensuite, créez des « segments de workflow » plus distincts au sein des grands workflows. En collaboration avec des experts en IA, commencez à développer des cas d’utilisation de l’IA susceptibles d’avoir des impacts positifs sur les segments de workflow. Ces cas d’utilisation de l’IA peuvent constituer les capacités de votre minimum viable product (MVP).
Pour commencer, choisissez cinq segments de workflow sur lesquels les capacités de l’IA pourraient avoir un impact, et effectuez des projections financières de haut niveau. Pour ce faire, vous devez comprendre les moteurs des revenus et des coûts afin d’être en mesure d’effectuer une projection financière précise (au moins 50-60 %) de l’impact potentiel de l’IA sur ce segment de workflow.
Pour comprendre les éléments générateurs de revenus et de coûts, vous devez savoir quels « leviers » ou quelles parties du segment de workflow ont un impact direct sur les revenus ou les coûts. Par exemple, pour une compagnie aérienne, les moteurs potentiels de revenus à bord d’un vol pourraient être les ventes incitatives de l’interface wifi ou du système de divertissement à bord. Inversement, les moteurs de coûts potentiels pourraient être la restauration à bord.
Ensuite, déterminez quelles capacités MVP IA vous souhaitez financer pour le développement et les tests initiaux. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider des capacités à tester.
• Les deux facteurs les plus courants sont : l’impact potentiel estimé et la faisabilité de la mise en œuvre. En traçant vos capacités sur une matrice qui a un impact sur l’axe y et la faisabilité sur l’axe x, vous pouvez facilement identifier laquelle peut avoir le plus grand impact tout en étant la plus réalisable.
• Vous pouvez également déterminer l’étendue de la base d’utilisateurs que vous souhaitez atteindre. Certaines fonctionnalités peuvent avoir un impact considérable sur un petit groupe d’utilisateurs très impliqués, comme une équipe informatique par exemple. Par ailleurs, vous pouvez souhaiter toucher tous les employés de l’entreprise avec un cas d’utilisation commun afin de les familiariser avec l’IA dans le cadre de leur travail quotidien.
• Le choix de sélectionner 1, 2 ou plusieurs fonctionnalités dépend du financement dont vous disposez pour démarrer. Si vous disposez de plusieurs capacités présentant des synergies (c’est-à-dire les mêmes utilisateurs finaux, des modèles de développement et d’intégration similaires), vous pourriez être en mesure de générer plus de valeur en les déployant ensemble.
• L’impact financier est un facteur crucial dans la prise de décision, en particulier pour la première capacité que vous choisissez, car vous souhaitez pouvoir utiliser les revenus ou les économies pour déverrouiller la prochaine phase de travail.
Élaborer un plan de mesure et d’expérimentation, y compris un calendrier pour les tests. Réfléchissez aux points suivants :
• Sur combien de sites ou de clients potentiels allez-vous tester ces nouvelles capacités ?
• Allez-vous disposer d’un échantillon suffisamment important pour obtenir une lecture statistiquement significative des KPI ?
• Vos KPI sont-ils mesurables ?
• Comment allez-vous les mesurer ? Existe-t-il un mécanisme permettant de collecter et d’analyser les données de manière à isoler l’impact de la solution d’IA ?
• De quelle quantité de données avez-vous besoin et pendant combien de temps devez-vous effectuer les tests ?
Pour reprendre notre exemple précédent, une compagnie aérienne pourrait envisager de tester un MVP d’une solution d’IA uniquement dans certains aéroports, ou uniquement avec ses membres Elite, avant de le déployer sur tous les clients ou zones de service.
Une fois le plan établi, passez par les processus de gouvernance de votre organisation pour vous assurer que le MVP s’aligne sur les objectifs plus larges de l’entreprise et pour garantir le financement du projet.
Les instances dirigeantes sont essentielles fournir un soutien et définir la vision d’un MVP, en particulier avec une technologie comme l’IA. Comme le montre le travail d’IBM avec PepsiCo, le conseil de gouvernance de PepsiCo contribue à rationaliser les idées en matière d’IA en évaluant, en validant et en approuvant les cas d’utilisation conformément à ses principes d’IA responsable. Le conseil d’administration partage également les bonnes pratiques et les accélérateurs tout en aidant à atténuer les risques pour favoriser le succès des futurs MVP.
Une fois le financement obtenu, vous pouvez développer et mettre en œuvre le ou les MVP. Ce guide sur l’expérimentation de l’IA partage des conseils sur la manière d’expérimenter, notamment en choisissant des utilisateurs pilotes, en définissant des cas d’utilisation pertinents et en fournissant une formation et un soutien.
Après avoir déployé le MVP, commencez à suivre vos KPI déterminés, en utilisant les capacités de données que vous avez identifiées à l’étape 4. La technologie de l’IA peut suivre les KPI elle-même par l’utilisation (du produit) ou par d’autres moyens tels que la production ou les enquêtes. Cela peut varier selon la stratégie développée à l’étape 4.
Si le MVP a permis d’atteindre les indicateurs de performance clés déterminés, décidez de financer ou non la mise en œuvre à grande échelle de la capacité d’IA. Une compagnie aérienne pourrait envisager de mettre en œuvre la solution d’IA pour tous ses clients dans tous les aéroports qu’elle dessert.
En parallèle, décidez si vous souhaitez déverrouiller la prochaine tranche de financement pour un nouvel ensemble de capacités MVP. Compte tenu du succès de ce MVP, il pourrait être judicieux de poursuivre d’autres initiatives en utilisant le même cadre.
Si les KPI n’ont pas répondu aux attentes, recherchez les raisons sous-jacentes. Les utilisateurs n’ont-ils pas utilisé la technologie comme prévu ? Si c’est le cas, vous devrez peut-être mettre en place une stratégie de gestion du changement plus robuste. La technologie n’a-t-elle pas répondu à tous les KPI ou à un seul ?
Peut-être devez-vous envisager d’appliquer la technologie d’une manière différente ou de redéfinir vos KPI. La technologie n’a-t-elle tout simplement pas fonctionné comme prévu ? Demandez une assistance technique ou cherchez une nouvelle solution.
Avec le bon état d’esprit et un processus méthodologique qui s’appuie sur les données et l’expérimentation, vous pouvez positionner votre entreprise pour mettre en œuvre l’IA de manière intelligente et bénéfique.
Ensuite, découvrez comment mettre en œuvre l’IA avec succès. Et tandis que vous continuez à déverrouiller les étapes, découvrez comment mettre à l’échelle l’IA au sein de votre entreprise.
