Pour vous conformer aux politiques et aux normes et mettre en œuvre avec succès l’ICAM, tenez compte des directives suivantes :

Éviter l’enfermement propriétaire

Choisissez un fournisseur comme IBM Security Verify SaaS, dont les solutions reposent sur des standards ouverts et peuvent s’intégrer à une multitude de partenaires, permettant l’interopérabilité grâce à de nombreuses intégrations pour une gestion robuste de l’identité et des accès.

Mettre en œuvre l’authentification multifactorielle

L’authentification multifactorielle réduit le risque de violation d’accès et renforce la confiance dans l’identité de chaque utilisateur. Renforcez votre posture de sécurité en mettant en place des méthodes résistantes au phishing telles que les clés d’accès (passkeys) conformes aux spécifications de l’Alliance FIDO et des produits certifiés tels que Verify SaaS.

Intégrer le contrôle d’accès adaptatif

Le contrôle d’accès adaptatif, lorsqu’il est associé à des flux de renseignements sur les menaces, constitue une défense solide contre les attaques d’authentification. Cette intégration améliore à la fois l’analyse contextuelle liée aux connexions des utilisateurs et recommande des décisions d’accès éclairées sur la base des scores de risque calculés.

Lorsque vous évaluez tout fournisseur « adaptatif », prenez en compte la qualité des recommandations générées par le système. Il ne suffit pas de recueillir un contexte « statique » comme un type de user-agent, une géolocalisation, un risque d’adresse IP, etc. Envisagez d’élargir le contexte en évaluant le contexte biométrique tel que la vitesse de frappe, les mouvements de la souris et autres. La plupart des fournisseurs proposent un contexte statique, tandis que peu offrent des capacités pour détecter des changements biométriques, ou même détecter la présence d’une machine virtuelle sur un point de terminaison.

Utiliser le contrôle d’accès basé sur les attributs de bout en bout

Ce modèle de contrôle d’accès définit les privilèges d’accès en fonction des attributs, offrant aux administrateurs de la flexibilité quant aux politiques d’accès, et comblant efficacement les lacunes en matière de sécurité, de confidentialité des données et de conformité. Pensez à l’associer à un outil de gestion des accès privilégiés afin de sécuriser davantage les informations d’authentification les plus sensibles.

Accès sécurisé aux API

Pour améliorer l’interopérabilité, déployez des fonctionnalités ICAM basées sur des standards ouverts tels que OAuth2. Envisagez de mettre en place une gestion des accès aux API pour sécuriser ces ressources et renforcer l’authentification.

En adhérant à ces directives et en exploitant IBM Security Verify SaaS, les organisations peuvent améliorer leur posture de sécurité, maintenir la conformité et protéger efficacement les informations sensibles.