Comment élaborer une stratégie d’automatisation du marketing efficace ?

Pour être efficaces, les stratégies d’automatisation du marketing doivent identifier et créer plusieurs indicateurs clés de performance, tels que l’amélioration des taux de clics, de conversion et de rétention client. Les entreprises qui intègrent l’automatisation dans leur stratégie marketing ont plus de chances d’atteindre et de dépasser les KPI marketing qu’elles ont définis.

Les entreprises B2B et B2C peuvent avoir des approches différentes de l’automatisation en raison du public potentiel de leur marketing et d’une valeur à vie du client (CLV) différente. Ces deux types d’entreprise doivent créer des personas d’acheteurs et suivre leur public dans un environnement omnicanal.

Par exemple, un persona d’acheteur B2B peut être un dirigeant d’entreprise, un cadre supérieur ou un décideur intermédiaire. Un dirigeant d’entreprise peut se focaliser sur les prix et s’intéresser particulièrement aux services ou aux produits qui augmentent la rentabilité. Un cadre supérieur se souciera moins du prix que de la façon dont le service ou le produit l’aidera à gérer l’entreprise. Le responsable intermédiaire pourrait quant à lui vouloir une solution qui facilite son travail ou permette une meilleure collaboration avec les membres de son équipe.

Les données démographiques et psychographiques des personas B2C sont très variées. Par exemple, un fabricant de PC pourrait cibler les joueurs, les créatifs et les employés d’entreprise, trois types de personas différents. Un fabricant d’articles de sport pourrait cibler différents personas en fonction de l’endroit où ils vivent, possiblement en lien avec l’équipe ou les équipes qu’ils supportent.

Le parcours d’achat de chaque persona est légèrement différent. Prenons l’exemple d’un client B2C qui découvre un nouvel écran d’ordinateur dans une publication technologique ou une vidéo YouTube. Il peut rechercher les prix et la disponibilité sur les sites e-commerce, ou vérifier s’il peut l’acheter directement sur le site Web de l’entreprise.

Les parcours des acheteurs B2B peuvent être plus longs et comporter plus d’étapes. Un cadre ayant besoin de licences pour un nouveau type de logiciel pourrait par exemple lire un rapport sectoriel sur la catégorie de produits concernée et s’inscrire pour accéder aux livres blancs des entreprises leaders. Il pourrait même s’inscrire aux newsletters de certaines entreprises avant de prendre une décision finale.

Cependant, étant donné que les objectifs de vente B2B demandent des délais plus longs et sont moins nombreux que pour les entreprises B2C, la stratégie d’automatisation du marketing B2B de ces équipes pourrait se concentrer sur le lead nurturing et les opportunités actives. Les entreprises B2C pourraient quant à elles se concentrer sur la portée de leurs communications et sur les conversions.