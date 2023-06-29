L’un des avantages les plus significatifs de l’intelligence artificielle (IA) dans la fabrication est sa capacité à analyser d’immenses volumes de données en temps réel. Grâce aux appareils et capteurs de l’Internet industriel des objets (IIoT) qui collectent des données provenant des machines, des équipements et des lignes de production, les algorithmes d’IA peuvent rapidement traiter et analyser les données pour identifier les modèles et les tendances, aidant ainsi les fabricants à comprendre les performances des processus de production.

Les entreprises peuvent également utiliser l’IA pour identifier les anomalies et les défauts d’équipement. Les algorithmes de machine learning, par exemple, peuvent être entraînés à identifier des motifs dans les données et à orienter la prise de décision basée sur ces motifs, permettant ainsi aux fabricants de détecter les problèmes de qualité dès le début du processus de production.

De plus, l’IA peut aider les fabricants à mettre en place des systèmes et des processus de maintenance prédictive, à rationaliser la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’à identifier et gérer de manière proactive les risques liés à la sécurité sur le lieu de travail.