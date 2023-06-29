Le secteur manufacturier a connu une transformation numérique majeure au cours des dernières années. Les progrès technologiques, l’évolution des demandes des consommateurs et la pandémie de COVID-19 ont été les principaux catalyseurs de changement. Pour maintenir leur compétitivité et surmonter les défis actuels, les fabricants ont dû faire de l’agilité et de l’adaptabilité leurs priorités absolues.
Nous examinerons ici les principales tendances manufacturières qui modifieront le secteur au cours de l’année à venir.
La numérisation a eu un impact profond sur le secteur manufacturier, permettant aux entreprises d'optimiser les processus, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts. L’Industrie 4.0— également connue sous le nom de quatrième révolution industrielle — est la dernière phase de la transformation numérique des secteurs manufacturiers. Elle intègre des technologies avancées - comme l'Internet des objets (IdO), l'intelligence artificielle (IA) et l'cloud computing- dans les processus de fabrication existants d'une Entreprise.
L’Industrie 4.0 permet aux fabricants de collecter et d’analyser de grandes quantités de données en temps réel, leur fournissant ainsi des informations précieuses sur leurs opérations.
Elle aide également les entreprises à gérer et à maintenir plus facilement leurs équipements, en utilisant le stockage cloud et en facilitant la communication entre les équipements activés pour créer des systèmes de fabrication plus flexibles et plus agiles, qui peuvent s’adapter rapidement à l’évolution de la demande.
L’un des avantages les plus significatifs de l’intelligence artificielle (IA) dans la fabrication est sa capacité à analyser d’immenses volumes de données en temps réel. Grâce aux appareils et capteurs de l’Internet industriel des objets (IIoT) qui collectent des données provenant des machines, des équipements et des lignes de production, les algorithmes d’IA peuvent rapidement traiter et analyser les données pour identifier les modèles et les tendances, aidant ainsi les fabricants à comprendre les performances des processus de production.
Les entreprises peuvent également utiliser l’IA pour identifier les anomalies et les défauts d’équipement. Les algorithmes de machine learning, par exemple, peuvent être entraînés à identifier des motifs dans les données et à orienter la prise de décision basée sur ces motifs, permettant ainsi aux fabricants de détecter les problèmes de qualité dès le début du processus de production.
De plus, l’IA peut aider les fabricants à mettre en place des systèmes et des processus de maintenance prédictive, à rationaliser la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’à identifier et gérer de manière proactive les risques liés à la sécurité sur le lieu de travail.
L’impression 3D, également appelée fabrication additive, est une technologie en pleine croissance qui a transformé la manière dont les entreprises conçoivent, prototypent et fabriquent des produits. Dans les usines intelligentes, l'impression 3D est un outil très utilisé pour produire rapidement et avec précision des pièces et des composants complexes.
Les procédés de fabrication traditionnels, comme le moulage par injection, peuvent être limités par la complexité de la géométrie des pièces d'un prototype, et leur production peut nécessiter plusieurs étapes et opérations. Avec l’impression 3D, les fabricants peuvent produire des géométries complexes en une seule étape, réduisant ainsi le temps et les coûts de fabrication.
La fabrication additive est particulièrement utile dans des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile et la santé, où des pièces et composants complexes sont nécessaires. Cette technologie permet également aux fabricants de produire des pièces détachées à la demande, réduisant ainsi le besoin de grands stocks et améliorant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
La robotique et l’automatisation transforment la fabrication depuis des années, et cette tendance ne peut que se poursuivre. L’automatisation des procédés a été un moteur clé de la fabrication intelligente, les robots prenant en charge des tâches répétitives et/ou dangereuses telles que l’assemblage, la soudure et la manipulation des matériaux.
La technologie robotique permet d’effectuer des tâches répétitives plus rapidement et avec un degré d’exactitude et de précision bien supérieur à celui des travailleurs humains, ce qui améliore la qualité des produits et réduit les défauts. Les fabricants peuvent également intégrer la robotique aux capteurs de l’Internet industriel des objets (IIoT) et à l’analyse de données (Big Data) pour créer un environnement de production plus flexible et réactif.
En fin de compte, l’automatisation robotisée peut améliorer l’efficacité du système, réduire les erreurs, diminuer les temps d’arrêt des équipements et améliorer la sécurité des travailleurs dans les opérations de fabrication. Autre avantage : les robots peuvent travailler sans relâche, ce qui permet aux fabricants de fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 et d’augmenter considérablement leur productivité.
Les procédés de fabrication nécessitent souvent de grandes quantités d’énergie et d’eau et peuvent souvent produire des déchets nocifs et d’autres sous-produits, si bien que les initiatives de développement durable deviennent un facteur de plus en plus important dans la fabrication moderne. Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus soucieux de l’environnement que jamais, et les gouvernements continuent de mettre en place des réglementations visant à réduire les émissions de carbone et à protéger l’environnement. En conséquence, les fabricants sont sous pression pour atténuer les effets du changement climatique en s’efforçant d’atteindre la neutralité carbone et de minimiser leur empreinte carbone.
Les entreprises pratiquant la fabrication durable tentent de réduire les déchets, préserver les ressources et minimiser l’utilisation de substances nocives en utilisant des sources d’énergie renouvelable, en adoptant des principes d’économie circulaire et en mettant en place des processus de production respectueux de l’environnement.
La servitisation est un modèle d’entreprise qui consiste à passer de la vente de produits à la fourniture de services. Dans le secteur manufacturier, la servitisation consiste à proposer des services après-vente, tels que la maintenance, la réparation et les mises à niveau, aux clients. Ce modèle peut aider les fabricants à renforcer leurs relations avec les clients, à accroître leur fidélité et à générer des sources de revenus récurrentes. La servitisation permet également aux fabricants de se différencier de leurs concurrents en offrant des services à valeur ajoutée qui améliorent l’expérience client. De plus, les fabricants peuvent obtenir des informations précieuses sur les besoins et préférences de leurs clients, ce qui peut orienter le développement des produits et améliorer la satisfaction client.
La relocalisation est le processus qui permet de ramener les opérations de fabrication dans leur pays d’origine depuis l’étranger. Cette tendance s’est accélérée ces dernières années en raison des pénuries de main-d’œuvre, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des risques géopolitiques et de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre sur les sites à l’étranger. La relocalisation peut apporter plusieurs avantages aux entreprises manufacturières, notamment une réduction des coûts de transport, un meilleur contrôle qualité et une flexibilité accrue. De plus, la relocalisation peut contribuer à créer de nouveaux emplois et à soutenir les économies locales.
La réalité étendue (XR) fait référence aux technologies qui fusionnent les mondes physique et numérique ; par exemple, la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). L'un des principaux avantages de la XR est sa capacité à améliorer la formation et l’éducation des employés et à combler les lacunes en compétences des travailleurs. Les technologies XR peuvent aider les fabricants à créer des simulations de formation immersives qui permettent aux employés d’acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre de nouvelles procédures dans un environnement contrôlé. Ainsi, les travailleurs obtiennent des informations et des conseils en temps réel, et les entreprises gagnent en productivité et réduisent le nombre d’erreurs.
Du côté des consommateurs, la XR peut améliorer l’expérience client en proposant des démonstrations et des visualisations virtuelles de produits. Cela peut également aider les fabricants à concevoir et à développer de meilleurs produits pour leurs clients, car les concepteurs peuvent visualiser et tester les produits dans un environnement virtuel avant qu’ils ne soient fabriqués en série et mis sur le marché.
Les matériaux de fabrication ont évolué en même temps que les procédés de fabrication. Les matériaux avancés comme les composites, les céramiques et les nanomatériaux deviennent la norme de l’industrie, car ils offrent une résistance et une durabilité accrues ainsi que des propriétés thermiques améliorées par rapport aux matières premières traditionnelles. Les matériaux avancés ont une variété d’applications potentielles, notamment dans les domaines de l’aérospatiale, de l’automobile et des soins de santé. Les matériaux composites, par exemple, aident les constructeurs à produire des avions légers et économes en carburant, tandis que les nanomatériaux sont utilisés pour développer de nouveaux traitements médicaux.
Les jumeaux numériques sont un concept de plus en plus populaire dans le monde de la fabrication intelligente. Un jumeau numérique – une réplique virtuelle d’un objet ou d’un système physique, équipé de capteurs et connecté à Internet – peut collecter des données et fournir des informations de performance en temps réel. Dans les usines intelligentes, les jumeaux numériques sont utilisés pour surveiller et optimiser les performances des processus de fabrication, des machines et des équipements.
En collectant les données des capteurs de l’équipement, les jumeaux numériques peuvent détecter les anomalies, identifier les problèmes potentiels, améliorer les capacités de prévision et fournir des informations sur la manière d’optimiser les processus de production. Les fabricants peuvent également utiliser des jumeaux numériques pour simuler des scénarios et tester des configurations avant de les implémenter.
Les fabricants qui adoptent les tendances et investissent dans des pratiques et technologies de pointe – comme IBM Maximo Application Suite – seront bien positionnés pour être compétitifs sur le marché mondial dans les années à venir.
IBM Maximo est une plateforme intégrée qui aide les entreprises manufacturières à optimiser la performance des actifs et à rationaliser les opérations quotidiennes. Grâce à une plateforme intégrée alimentée par l’IA et basée sur le cloud, elle offre des capacités CMMS, EAM et APM qui produisent des analyses de données avancées et aident les responsables de maintenance à prendre des décisions plus intelligentes et plus fondées sur les données.
En adoptant des pratiques plus durables et en tirant parti des fonctionnalités avancées et des capacités d’ibm maximo, les fabricants peuvent contribuer à créer un avenir plus durable pour l’entreprise, les secteurs et la planète.
