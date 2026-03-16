C’est en faisant passer les applications des programmes pilotes à la production complète que les opérations se compliquent. Une entreprise de services financiers, par exemple, utilise souvent un modèle de détection des fraudes notant les transactions en temps réel aux côtés d’un assistant en contact avec le client. Chacun de ces scénarios a des exigences de latence, des besoins de résidence des données et des contrôles de conformité différents.

Aujourd’hui, la plupart des entreprises de production gèrent de nombreux systèmes de ce type en même temps. Les défis ne deviennent pas plus faciles à mesure que de nouveaux systèmes sont ajoutés. Au contraire, ils se multiplient. Dans une étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV), 77 % des dirigeants affirment qu’ils doivent adopter rapidement l’IA pour rester compétitifs. Cependant, seuls 25 % sont tout à fait d’accord pour dire que l’infrastructure informatique de leur entreprise est en mesure de prendre en charge le déploiement de l’IA dans l’ensemble de l’entreprise.

L’apprentissage d’un modèle et l’inférence de l’IA sont soumis à des exigences différentes. L’entraînement exige des capacités de calcul massives fonctionnant en continu sur des clusters de processeurs spécialisés. L’inférence, quant à elle, s’exécute en production, où la latence et la disponibilité sont plus importantes que la puissance de traitement brute.

Selon McKinsey, les workloads d’inférence devraient représenter plus de la moitié de l’ensemble des IA d’ici 2030. Cette évolution signifie que l’exploitation efficace des modèles devient une préoccupation aussi urgente que leur construction.1

Compte tenu de toute cette complexité, la gestion des workloads IA à l’échelle n’est pas seulement un problème de technologie. Il s’agit d’une question opérationnelle. Les entreprises qui font bien ce travail sont celles qui établissent les bonnes pratiques en matière d’infrastructure, de gouvernance et de fonctionnement quotidien.