Gérer des workloads IA à l’échelle consiste à déployer, exploiter et optimiser des modèles et applications IA dans des environnements d’entreprise complexes. Ce processus couvre l’ensemble du cycle de vie de l’intelligence artificielle (IA), de la formation initiale à l’inférence de production.
C’est en faisant passer les applications des programmes pilotes à la production complète que les opérations se compliquent. Une entreprise de services financiers, par exemple, utilise souvent un modèle de détection des fraudes notant les transactions en temps réel aux côtés d’un assistant en contact avec le client. Chacun de ces scénarios a des exigences de latence, des besoins de résidence des données et des contrôles de conformité différents.
Aujourd’hui, la plupart des entreprises de production gèrent de nombreux systèmes de ce type en même temps. Les défis ne deviennent pas plus faciles à mesure que de nouveaux systèmes sont ajoutés. Au contraire, ils se multiplient. Dans une étude de l’IBM Institute for Business Value (IBV), 77 % des dirigeants affirment qu’ils doivent adopter rapidement l’IA pour rester compétitifs. Cependant, seuls 25 % sont tout à fait d’accord pour dire que l’infrastructure informatique de leur entreprise est en mesure de prendre en charge le déploiement de l’IA dans l’ensemble de l’entreprise.
L’apprentissage d’un modèle et l’inférence de l’IA sont soumis à des exigences différentes. L’entraînement exige des capacités de calcul massives fonctionnant en continu sur des clusters de processeurs spécialisés. L’inférence, quant à elle, s’exécute en production, où la latence et la disponibilité sont plus importantes que la puissance de traitement brute.
Selon McKinsey, les workloads d’inférence devraient représenter plus de la moitié de l’ensemble des IA d’ici 2030. Cette évolution signifie que l’exploitation efficace des modèles devient une préoccupation aussi urgente que leur construction.1
Compte tenu de toute cette complexité, la gestion des workloads IA à l’échelle n’est pas seulement un problème de technologie. Il s’agit d’une question opérationnelle. Les entreprises qui font bien ce travail sont celles qui établissent les bonnes pratiques en matière d’infrastructure, de gouvernance et de fonctionnement quotidien.
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Par rapport aux workloads traditionnels, les workloads IA traitent généralement des données non structurées (par exemple, des images, du texte, de l’audio) qui introduisent des complexités pour lesquelles l’infrastructure informatique standard n’a pas été conçue.
La puissance de calcul devient la ressource la plus sollicitée. La formation et l’inférence nécessitent des unités de traitement graphique (GPU) et des unités de traitement tensoriel (TPU), dont l’approvisionnement et l’exploitation sont plus coûteux que le calcul standard. En conséquence, la prévisibilité des coûts et l’allocation des ressources deviennent des défis permanents.
L’infrastructure des centres de données ajoute une couche supplémentaire. L’entraînement des workloads IA nécessite des clusters de calcul à haute densité avec un refroidissement avancé, tandis que les workloads d’inférence nécessitent un accès à faible latence aux données et applications. Ces deux facteurs exercent une pression sur les anciennes infrastructures des centres de données. Les contraintes énergétiques influencent également de plus en plus l’évolutivité, faisant de la disponibilité de l’électricité une préoccupation majeure.
Les exigences de performance deviennent également plus complexes. Les retards et les goulots d’étranglement ne peuvent pas ralentir les applications de production et les workloads d’inférence doivent être positionnés proches des données et des applications qu’elles servent, comme les paramètres edge.
La gouvernance engendre également de la complexité aux niveaux organisationnel et de la conformité. À mesure que les systèmes se multiplient, il devient de plus en plus difficile de maintenir une traçabilité des données cohérente, des pistes d’audit et des contrôles de cybersécurité cohérents. Les exigences en matière de résidence et de souveraineté des données qui varient selon les régions ajoutent des défis supplémentaires, en particulier pour les entreprises opérant au-delà des frontières.
Enfin, l’expertise opérationnelle crée un déficit de compétences pour de nombreuses entreprises. L’exécution de workloads en production nécessite une expertise en ingénierie des données, les opérations de machine learning (MLOps) et la gestion d’infrastructure, que de nombreuses entreprises développent encore.
La gestion de plusieurs systèmes à différents stades du cycle de vie va également au-delà des workflows informatiques traditionnels. De nombreuses équipes ne sont pas préparées à la complexité qui suit.
Les défis associés aux workloads IA sont réels, mais ils sont gérables. Les pratiques opérationnelles suivantes, appliquées de manière cohérente, peuvent faire une différence significative dans la gestion des workloads IA à l’échelle.
Toutes les workloads IA n’ont pas les mêmes exigences, et les traiter comme si c’était le cas conduit à un gaspillage de ressources et à des problèmes de performance. L’adaptation du calcul, du stockage et de la mise en réseau aux besoins de chaque workload permet de prévoir les coûts.
Le workload Scheduler aident les équipes à allouer efficacement les ressources de calcul et à éviter le surachat de ressources GPU dans les environnements de production.
Lorsque chaque équipe déploie ses méthodes différemment, le dépannage devient cloisonné.
Des pipelines de données d’IA cohérents, des outils de surveillance partagés et des processus opérationnels communs réduisent ces frictions à mesure que le nombre de systèmes augmente. Les nouvelles équipes sont plus rapidement opérationnelles et la qualité est plus facile à maintenir.
Les exigences de conformité sont beaucoup plus faciles à intégrer dès le départ qu’à ajouter plus tard.
Les entreprises qui considèrent la résidence des données, les pistes d’audit et les contrôles d’accès comme des exigences dès le début plutôt que comme des exigences secondaires sont celles qui retravaillent le moins lorsque les réglementations évoluent. Pour les entreprises qui travaillent dans plusieurs régions, où les exigences peuvent différer de manière significative, ce travail est essentiel.
L’exécution de l’IA en production exige des personnes qui comprennent l’ingénierie des données, les opérations de modèles et la gestion d’infrastructures. Dans la plupart des entreprises, cette combinaison est encore en cours de développement.
Que ce soit par le biais du recrutement, de la formation ou de partenariats externes, combler cette lacune dès le début permet de garantir le bon déroulement des opérations et la maîtrise des coûts.
Un modèle qui performe bien au lancement ne le sera pas forcément six mois plus tard. Les données évoluent, les conditions changent et la précision des dérives qui ne sont pas toujours évidentes tant que les résultats commerciaux ne sont pas affectés.
Les outils d’observabilité comme Prometheus et IBM Turbonomic sont une partie critique de tout déploiement en production, permettant de suivre la latence, le débit et les performances du modèle au fil du temps. Les programmes de recyclage et les avis de maintenance de routine permettent d’éviter que les petits problèmes ne deviennent plus importants.
Un seul système est gérable. Dix systèmes dans des environnements multiples, avec des équipes, des fournisseurs et des exigences de conformité différents, c’est un scénario bien plus complexe.
Les entreprises qui évoluent sans crise constante sont celles qui mettent en place la structure dès le début. Cela implique des processus clairs, une propriété définie et les outils nécessaires pour maintenir la visibilité sur tous les workloads IA exécutés en production.
Relever les défis liés à la gestion de workloads évolutives liées à l’IA nécessite une infrastructure d’IA spécialisée. Cette infrastructure comprend du matériel, des logiciels, des ressources réseau et de stockage qui peuvent soutenir la construction, l’entraînement et le déploiement de grands modèles d’IA, tels que les grands modèles de langage (LLM), à travers les centres de données et les centres de données d’IA. Du déploiement du modèle à la surveillance continue, chaque étape a des besoins distincts en matière d’infrastructure.
Les composants d’infrastructure dédiés à la gestion des workloads IA à l’échelle sont les suivants :
Aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur des environnements multicloud hybride qui combinent des services cloud public de différents fournisseurs de cloud et s’étendent sur les infrastructures de plusieurs fournisseurs de cloud.
Aucun environnement informatique ne peut à lui seul répondre à toutes les exigences en matière de workload IA. Les plateformes de cloud public, hébergées par des fournisseurs comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud et Google Cloud, offrent une capacité GPU à la demande adaptée aux workloads d’entraînement à l’échelle dans les environnements hyperscale. Cela dit, les workloads d’inférence liées aux données sensibles des clients doivent souvent rester sur site ou dans un cloud privé pour répondre aux exigences réglementaires.
Le cloud hybride donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour prendre de telles décisions de placement en fonction des besoins de chaque workload, tout en permettant aux technologies de cloud natif de fonctionner de manière cohérente dans tous les environnements.
Les workloads de l’IA, en particulier la formation de modèles, nécessitent des ressources spécialisées, notamment des GPU (tels que NVIDIA) et des TPU, plutôt que les processeurs qui alimentent les systèmes d’entreprise traditionnels.
Les cadres comme Tensorflow et PyTorch sont conçus pour fonctionner sur ce matériel et sont couramment utilisés pour évaluer les performances de référence avant de mettre les workloads en production. Le suivi de l’utilisation du GPU et de l’utilisation des ressources au cours des cycles d’entraînement et d’inférence est essentiel pour maintenir la rentabilité à mesure que les déploiements se développent.
De nombreuses entreprises sont en train de créer ou de transformer des applications d’IA pour utiliser une architecture de microservices, qui décompose les applications en composants plus petits, à couplage flexible, axés sur des fonctions métier spécifiques.
Cette approche facilite le développement, la mise à l’échelle et la mise à jour des workloads IA de manière indépendante et constitue un élément important de la conteneurisation pour le déploiement dans des environnements hybrides.
Comprendre comment gérer les workloads IA conteneur à l’échelle commence par les conteneurs, qui sont les unités de calcul de facto de l’infrastructure cloud natif moderne. Les conteneurs regroupent les applications et leurs dépendances dans des unités portables via un environnement d’exécution de conteneurs comme Docker, une plateforme open source qui fonctionne de manière cohérente dans tous les environnements.
La plateforme d’orchestration de conteneurs Kubernetes peut automatiser la manière dont ces conteneurs sont déployés, mis à l’échelle et gérés à travers les clusters Kubernetes, qui comprennent des nœuds tels que des machines physiques ou machines virtuelles. Cette approche garantit que les workloads de l’IA sont réparties et que les ressources sont utilisées efficacement grâce à l’équilibrage de la charge et à la mise à l’échelle automatique.
Chaque workload s’exécute dans son propre pod, que Kubernetes planifie et surveille. Un workload IA créé et testé dans un environnement peut être déplacé dans un autre sans être recréé lorsque les systèmes doivent passer d’un environnement sur site à un environnement cloud.
La création et la formation de modèles nécessitent un accès rapide à de grands jeux de données via des pipelines de données fiables. Les systèmes communiquent via des interfaces de programmation d’applications (API). Il est donc essentiel de garantir la cohérence du routage, de l’accès et de l’intégration des données dans tous les environnements à mesure que le nombre de modèles augmente.
Les workloads d’inférence d’IA ont besoin de connexions à faible latence avec les données et les applications d’IA qu’ils desservent en production. Plus le nombre de systèmes augmente dans une entreprise, plus il est difficile de gérer le mouvement des données, de maintenir la qualité et de s’assurer que les bonnes données atteignent le bon modèle. C’est dans cette technologie que le stockage ia et big data entre en jeu.
MLOps applique les principes DevOps au cycle de vie de machine learning (ML) et d’IA, incluant la construction, le test, le déploiement et la surveillance de modèles via pipelines CI/CD. Ce cycle de vie comprend la mise à disposition des modèles à travers la gestion continue de la production.
Sans opérations de machine learning (MLOP), les modèles dérivent, le réentraînement prend du retard et les équipes perdent la visibilité sur les indicateurs clés de performance, comme la latence et le débit.
GenAIOps étend MLOps à l’IA générative, où les modèles de fondation, les systèmes RAG et les agents IA introduisent de nouveaux modèles opérationnels. Un chatbot traditionnel qui récupère des informations est relativement simple à surveiller. Un système d’IA agentique, tel qu’un agent conversationnel, peut fonctionner de manière non linéaire, en choisissant entre différentes actions et en effectuant des ajustements sur plusieurs systèmes et points de terminaison.
La gestion de workload d’IA évolutif offre une série d’avantages pour les entreprises qui utilisent des systèmes d’IA complexes :
La gestion des workload IA à l’échelle est différente d’un secteur à l’autre, mais les défis fondamentaux tels que le coût, la conformité et la fiabilité sont présents dans tous les secteurs.
En voici quelques exemples.
Un assureur exécute souvent des dizaines de workloads d’IA à la fois, du traitement des sinistres à la détection des fraudes, chacune ayant des exigences différentes en matière de données et de contrôles de conformité. La gestion de ce volume en production signifie maintenir des performances élevées sur l’ensemble de ces productions, sans interruption.
Une entreprise de santé qui traite des images médicales avec des données de patients est confrontée à des exigences strictes en matière de résidence des données, qui empêchent souvent la migration de certains workloads IA vers le cloud public. Le traitement doit avoir lieu à proximité de l’endroit où se trouvent les données, ce qui influence chaque décision d’infrastructure qui s’ensuit.
Une enseigne qui développe ses modèles de personnalisation avant les périodes de pointe doit pouvoir augmenter rapidement ses ressources de calcul, gérer les pics de demande et réduire les coûts de manière efficace. Le défi est de s’assurer que l’infrastructure peut suivre le rythme lorsque l’entreprise en a besoin.
Un fabricant qui utilise des modèles de maintenance prédictive dans ses usines a besoin d’un traitement à faible latence en périphérie et d’une visibilité centralisée sur tous ses sites. Lorsque les systèmes tombent en panne, il ne s’agit pas seulement d’un problème informatique, mais d’un arrêt de la production.
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