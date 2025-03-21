Avez-vous mal calculé le TCO de votre mainframe ?

Lorsqu’il s’agit de poursuivre l’innovation numérique, les DSI et les directeurs techniques sont confrontés au défi constant de concilier transformation opérationnelle et rentabilité. Bien que ces objectifs puissent sembler contradictoires, une stratégie informatique globale, qui intègre mainframe, cloud et IA, peut apporter une valeur ajoutée considérable.
Il existe des centaines de cas d’utilisation de l’IA pour les clients qui souhaitent déployer la technologie dans le cadre de leurs transactions mainframe. On pense souvent à tort que l’abandon total du mainframe est la solution la plus rentable, car ces systèmes continuent de jouer un rôle important dans l’intégration de l’IA aux stratégies d’architecture hybride. Avec l’essor de l’IA et du cloud hybride, il est temps de repenser le coût total de possession (TCO) et de s’attaquer au potentiel inexploité des mainframes.
Le calcul traditionnel du TCO, qui se concentre uniquement sur les coûts monétaires d’achat et d’exploitation des technologies, sous-évalue souvent la valeur des mainframes. En limitant leur analyse à ce seul indicateur, les entreprises passent à côté des économies et de la valeur ajoutée que les mainframes peuvent apporter. Les stratèges d’entreprise modernes doivent repenser leur manière de calculer le TCO en optant pour une analyse plus détaillée, qui prenne en compte les capacités évoluées du mainframe.
La consommation d’énergie et les exigences en matière de coûts de maintenance sont des éléments de comparaison importants. En choisissant le mainframe plutôt qu’un nombre équivalent de serveurs x86, les entreprises peuvent réaliser des économies considérables en optimisant leur efficacité énergétique. Plusieurs autres facteurs liés au déploiement de mainframes offrent des possibilités de réduction des coûts. Des économies importantes peuvent également être réalisées au niveau des coûts des licences logicielles. De nombreux fournisseurs facturent par cœur, et un mainframe peut effectuer le même travail avec beaucoup moins de cœurs qu’une solution reposant sur un parc de serveurs.
Une fois que les entreprises ont mis le mainframe en action, il y a encore d’autres éléments à prendre en compte qu’une analyse du coût total de possession traditionnelle risque de négliger. Un temps d’arrêt non planifié ou une violation de la sécurité peuvent entraîner une perte importante pour l’entreprise. Cependant, les entreprises peuvent utiliser la sécurité et la fiabilité des plateformes de serveurs pour éviter les conséquences coûteuses de tels événements.
Les mainframes modernes ne sont pas des centres de coûts. Ce sont d’importants générateurs de valeur qui génèrent des résultats commerciaux dans le cadre d’une infrastructure informatique globale. Ils aident les entreprises à atteindre un retour sur investissement (ROI) plus rapidement et à réduire les risques et coûts liés au temps d’arrêt. Outre le temps de fonctionnement essentiel, des fonctionnalités telles que la redondance intégrée et la tolérance aux pannes rendent ces systèmes inestimables pour les entreprises qui ont besoin d’un service constant.
Les mainframes se distinguent par leur fiabilité et leur disponibilité exceptionnelles, ainsi que par leur évolutivité et leur valeur à long terme. Conçus pour gérer des workloads massives à grande vitesse, les mainframes peuvent prendre en charge des milliers de transactions par seconde. Des secteurs tels que le secteur bancaire dépendent de cette performance, en particulier pendant les périodes de pointe, comme les achats des fêtes de fin d’année.
Pour générer plus de valeur avec le mainframe, les entreprises doivent également examiner de plus près leur ressource la plus précieuse : les données. Les mainframes permettent aux entreprises d’extraire des informations plus rapidement et de rendre les données plus accessibles aux utilisateurs autorisés, tout en conservant un environnement informatique sécurisé.
Les processeurs cryptographiques, le chiffrement quantique omniprésent et la détection des fraudes améliorée par l’IA ne sont que quelques-unes des fonctionnalités intégrées à certains mainframes. Les secteurs soumis à des exigences réglementaires strictes considèrent que ces mainframes sont des plateformes fiables pour leurs besoins métier grâce à des technologies robustes de sécurité, de conformité et d’IA.
Au-delà des économies opérationnelles, grâce à une utilisation efficace, le mainframe peut également réduire les besoins en ressources, accélérer l’innovation et soutenir la croissance. La manière la plus courante de générer un meilleur ROI est d’améliorer les processus qui simplifient fortement les opérations pour réaliser les tâches qui prennent traditionnellement plusieurs jours en quelques minutes à peine. Ces améliorations réduisent les délais et les coûts, permettant aux entreprises d’accélérer la mise sur le marché et d’améliorer l’efficacité globale.
Les mainframes peuvent consolider les workloads de plusieurs plateformes, ce qui permet d’optimiser l’utilisation du matériel, de réduire les coûts d’infrastructure et d’assurer une évolutivité sans dégradation significative de la performance. Cette consolidation permet de réduire les coûts en déployant moins de systèmes pour plus de workloads, en partageant des ressources précieuses et en améliorant les services pour mieux répondre à la demande.
Ces améliorations peuvent simplifier les opérations et réduire les ressources nécessaires à la maintenance. Les entreprises peuvent alors réaffecter les talents à des initiatives stratégiques qui stimulent la croissance et l’innovation des entreprises. Les mainframes aident également les entreprises à réaliser des économies d’échelle tout en gardant la durabilité à l’esprit en réduisant leur consommation d’énergie et d’espace.
Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à moderniser leurs mainframes, elles cherchent des moyens d’intégrer l’automatisation et l’IA dans leurs processus métier de base et leurs opérations informatiques. De fait, 79 % des responsables informatiques considèrent le mainframe comme essentiel pour l’innovation pilotée par l’IA et la création de valeur.
Un large éventail de secteurs peut bénéficier du potentiel de transformation de l’IA sur le mainframe. En ce qui concerne le coût total de possession et le retour sur investissement, il est important de considérer le mainframe non seulement comme une plateforme transactionnelle, mais comme une plateforme d’IA évolutive qui apporte de nouvelles avancées et capacités.
L’IA change la donne en matière de réduction des coûts opérationnels et d’optimisation de l’efficacité des mainframes. Les outils d’IA peuvent rationaliser le processus de résolution des incidents en anticipant et en prévenant les incidents, réduisant ainsi le délai moyen de résolution de plusieurs heures à quelques minutes. L’application de correctifs aux systèmes est beaucoup plus efficace grâce à des mécanismes d’IA capables de prévoir les pannes matérielles potentielles et de mettre en place une maintenance préventive.
L’IA avancée sur mainframe trouve également un autre cas d’usage dans les assistants de code, qui stimulent la productivité des développeurs et pallient le manque de compétences. Ces fonctionnalités permettent non seulement aux nouveaux utilisateurs de se sentir à l’aise et d’être plus productifs, mais aussi d’améliorer les fonctions quotidiennes des utilisateurs expérimentés. Les capacités d’IA générative rationalisent également les processus de développement, accélèrent la modernisation des applications et réduisent les cycles de test.
L’IA sur le mainframe permet d’accélérer la modernisation de l’entreprise. Grâce à l’IA sur la plateforme IBM Z, une banque d’Amérique du Nord a pu analyser chaque transaction de paiement en temps réel afin de réduire considérablement les fraudes et les coûts et d’améliorer la satisfaction globale des clients.
Grâce à un accélérateur IA sur puce, la banque a également amélioré la cohérence et la rapidité du temps de réponse, ce qui est un facteur critique dans la prévention de la fraude. En adoptant l’IA sur le mainframe, la banque a pu élever ses capacités de détection des fraudes à des niveaux inégalés.
Dans le cadre de la modernisation des activités, il est crucial de continuer à prendre en compte l’efficacité énergétique et la durabilité. En choisissant de déployer l’IA sur IBM z16, les entreprises peuvent diviser par 41 la consommation d’énergie nécessaire à l’exécution des opérations d’inférence par rapport à un serveur x86 comparable.
Les mainframes stimulent l’innovation, la valeur économique et la transformation numérique. Pour les DSI et les directeurs techniques, la clé réside dans l’utilisation de l’IA, du cloud hybride et de l’automatisation pour exploiter pleinement tout leur potentiel.
Le nouveau calcul économique du mainframe ne porte pas sur de purs calculs de coûts, mais sur l’équilibre entre l’économie et la création de valeur afin de maximiser le retour sur investissement. En repensant les calculs traditionnels du coût total de possession et en mettant l’accent sur la rentabilité, les entreprises peuvent déployer des mainframes comme des actifs économiques et stratégiques.
