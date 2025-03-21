Avez-vous mal calculé le TCO de votre mainframe ?

Alors que de plus en plus d’entreprises commencent à moderniser leurs mainframes, elles cherchent des moyens d’intégrer l’automatisation et l’IA dans leurs processus métier de base et leurs opérations informatiques. De fait, 79 % des responsables informatiques considèrent le mainframe comme essentiel pour l’innovation pilotée par l’IA et la création de valeur.

Un large éventail de secteurs peut bénéficier du potentiel de transformation de l’IA sur le mainframe. En ce qui concerne le coût total de possession et le retour sur investissement, il est important de considérer le mainframe non seulement comme une plateforme transactionnelle, mais comme une plateforme d’IA évolutive qui apporte de nouvelles avancées et capacités.

L’IA change la donne en matière de réduction des coûts opérationnels et d’optimisation de l’efficacité des mainframes. Les outils d’IA peuvent rationaliser le processus de résolution des incidents en anticipant et en prévenant les incidents, réduisant ainsi le délai moyen de résolution de plusieurs heures à quelques minutes. L’application de correctifs aux systèmes est beaucoup plus efficace grâce à des mécanismes d’IA capables de prévoir les pannes matérielles potentielles et de mettre en place une maintenance préventive.

L’IA avancée sur mainframe trouve également un autre cas d’usage dans les assistants de code, qui stimulent la productivité des développeurs et pallient le manque de compétences. Ces fonctionnalités permettent non seulement aux nouveaux utilisateurs de se sentir à l’aise et d’être plus productifs, mais aussi d’améliorer les fonctions quotidiennes des utilisateurs expérimentés. Les capacités d’IA générative rationalisent également les processus de développement, accélèrent la modernisation des applications et réduisent les cycles de test.



L’IA sur le mainframe permet d’accélérer la modernisation de l’entreprise. Grâce à l’IA sur la plateforme IBM Z, une banque d’Amérique du Nord a pu analyser chaque transaction de paiement en temps réel afin de réduire considérablement les fraudes et les coûts et d’améliorer la satisfaction globale des clients.

Grâce à un accélérateur IA sur puce, la banque a également amélioré la cohérence et la rapidité du temps de réponse, ce qui est un facteur critique dans la prévention de la fraude. En adoptant l’IA sur le mainframe, la banque a pu élever ses capacités de détection des fraudes à des niveaux inégalés.

Dans le cadre de la modernisation des activités, il est crucial de continuer à prendre en compte l’efficacité énergétique et la durabilité. En choisissant de déployer l’IA sur IBM z16, les entreprises peuvent diviser par 41 la consommation d’énergie nécessaire à l’exécution des opérations d’inférence par rapport à un serveur x86 comparable.

Les mainframes stimulent l’innovation, la valeur économique et la transformation numérique. Pour les DSI et les directeurs techniques, la clé réside dans l’utilisation de l’IA, du cloud hybride et de l’automatisation pour exploiter pleinement tout leur potentiel.

Le nouveau calcul économique du mainframe ne porte pas sur de purs calculs de coûts, mais sur l’équilibre entre l’économie et la création de valeur afin de maximiser le retour sur investissement. En repensant les calculs traditionnels du coût total de possession et en mettant l’accent sur la rentabilité, les entreprises peuvent déployer des mainframes comme des actifs économiques et stratégiques.