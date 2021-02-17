L’avenir industriel repose sur une transformation rapide grâce à des technologies haut de gamme telles que l’IA, l’IdO et la blockchain.

Mais ce qui distingue ces technologies, c'est leur capacité exceptionnelle à automatiser l'ensemble de l'infrastructure. Il devient plus facile et plus intelligent pour vous de superviser les processus industriels dans les moindres détails. De plus, en raison de l'augmentation rapide de la mondialisation, de la complexité des produits et de la demande croissante des clients, les entreprises optent pour des technologies de pointe pour améliorer les opérations de leur chaîne d'approvisionnement.

La chaîne d'approvisionnement, mais aussi la fabrication, les services d'accueil, la maintenance des équipements et l'ensemble de l'usine sont gérés automatiquement grâce à des technologies intelligentes et dotées de capteurs. Ces compétences contribuent à révolutionner les secteurs avec des techniques fondées sur les données et vous permettent d'utiliser ces données pour l'analytique.

La technologie de l'Internet des objets (IdO) propose de nouveaux moyens moins coûteux d'établir une communication entre les « objets ». La blockchain offre transparence, immuabilité, sécurité et interopérabilité pour créer des écosystèmes technologiques qui n’étaient pas possibles auparavant. Statista prévoit qu'environ 70 milliards d'appareils IdO seront connectés d'ici fin 2025.

De plus, la technologie de l'intelligence artificielle (IA) apporte une plus grande valeur aux industries en remplaçant de manière significative les éléments humains par des machines autonomes, des robots, des systèmes de vision, etc. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des communications 5G constituent un catalyseur positif pour notre environnement. Découvrons comment ces trois technologies contribuent à améliorer ces secteurs.