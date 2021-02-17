L’avenir industriel repose sur une transformation rapide grâce à des technologies haut de gamme telles que l’IA, l’IdO et la blockchain.
Mais ce qui distingue ces technologies, c'est leur capacité exceptionnelle à automatiser l'ensemble de l'infrastructure. Il devient plus facile et plus intelligent pour vous de superviser les processus industriels dans les moindres détails. De plus, en raison de l'augmentation rapide de la mondialisation, de la complexité des produits et de la demande croissante des clients, les entreprises optent pour des technologies de pointe pour améliorer les opérations de leur chaîne d'approvisionnement.
La chaîne d'approvisionnement, mais aussi la fabrication, les services d'accueil, la maintenance des équipements et l'ensemble de l'usine sont gérés automatiquement grâce à des technologies intelligentes et dotées de capteurs. Ces compétences contribuent à révolutionner les secteurs avec des techniques fondées sur les données et vous permettent d'utiliser ces données pour l'analytique.
La technologie de l'Internet des objets (IdO) propose de nouveaux moyens moins coûteux d'établir une communication entre les « objets ». La blockchain offre transparence, immuabilité, sécurité et interopérabilité pour créer des écosystèmes technologiques qui n’étaient pas possibles auparavant. Statista prévoit qu'environ 70 milliards d'appareils IdO seront connectés d'ici fin 2025.
De plus, la technologie de l'intelligence artificielle (IA) apporte une plus grande valeur aux industries en remplaçant de manière significative les éléments humains par des machines autonomes, des robots, des systèmes de vision, etc. De plus, les progrès réalisés dans le domaine des communications 5G constituent un catalyseur positif pour notre environnement. Découvrons comment ces trois technologies contribuent à améliorer ces secteurs.
Les données sont la pierre angulaire de toute entreprise. Aujourd’hui, le big data a de larges applications dans de nombreux secteurs comme la vente au détail, la santé, les services financiers, l’agriculture, le pétrole et le gaz, et bien d’autres. Les entreprises qui assimilent les données pour résoudre les demandes des clients obtiennent des profits plus importants ainsi que la fidélité des clients. La demande pour le big data transcende plusieurs secteurs et stimule significativement l’économie de demain.
La technologie de l'Internet des objets nécessite le cloud pour fonctionner efficacement et garantir la sécurité des données. De plus, l'IA n'est restée qu'un modèle jusqu'à l'avènement du big data. De plus, les données sont le principal composant impliqué dans les stratégies de développement de l’IA et du machine learning. Ces technologies sont désormais utilisées dans un large éventail d'applications, des chatbots aux véhicules autonomes. En fait, il n'existe pratiquement aucune entreprise qui n'ait pas encore été la cible de l'IA. Ce concept introduit l’innovation et une transformation rapide dans les secteurs pour améliorer la performance et le fonctionnement des actifs.
L'utilisation de cette combinaison technologique permet aux industries de bénéficier de multiples avantages et d'obtenir des performances à la hauteur. Parmi ces avantages :
Prenons l’exemple de Porsche, l’entreprise est officiellement le premier constructeur automobile à tester les concepts de blockchain dans ses véhicules. Elle a collaboré avec l'entreprise allemande XAIN pour mettre en œuvre les technologies nécessaires à l'automatisation de ses voitures. L'idée est d'assurer la sécurité des pilotes avec des techniques fondées sur les données. Grâce à leurs smartphones, les pilotes auront accès aux données de trafic via une blockchain, qui sont systématiquement reçues des véhicules connectés à proximité. Il favorise ainsi la maintenance prédictive et la conduite autonome grâce à des données utiles pour une expérience de conduite meilleure et fluide.
En parlant des actions, de nombreuses startups introduisent des concepts d’IA pour prédire le marché boursier. Cela s’explique principalement par la nature très suspecte des actions ; les négociants et les courtiers ont besoin d’outils et de concepts innovants pour gérer le marché en matière de prédictions, de forecasting et de vérifications des transactions. Les technologies de pointe telles que l'IA sont donc très demandées pour obtenir des résultats efficaces sur le marché boursier.
L’intelligence artificielle a encore beaucoup de chemin à parcourir parallèlement à l’expansion technologique dans les industries, et la blockchain semble être sa compagne naturelle dans cette voie. D’un point de vue statistique, l’IA est sur le point de générer un ROI d’environ 100 milliards de dollars dans les différents secteurs. En outre, comme prévu par McKinsey, l'IA générera entre 3,5 et 5,8 milliards de dollars par an d'ici fin 2025 dans 19 secteurs. La plupart des secteurs travaillent à la mise en œuvre de projets de villes intelligentes en combinant les concepts d’IdO, d’IA et de blockchain. Le trio offre des avantages significatifs tels qu'une réduction de la consommation d'énergie, un suivi bien structuré des modèles de consommation, un gaspillage inutile des ressources énergétiques.
En outre, plusieurs autres concepts sont utilisés pour améliorer les performances industrielles et les rendre plus intelligentes à l'aide de technologies de pointe. Ils ont sans aucun doute permis de concrétiser les voitures autonomes, les maisons intelligentes, la robotique et les systèmes cognitifs, ce qui a un impact positif sur nos vies à l'heure actuelle.
La combinaison de l’IA, de l’IdO et de la blockchain transforme notre façon de vivre et de travailler. Par exemple, en tant qu’individu, vous pouvez échanger de l’énergie verte avec un autre consommateur ou redonner cette énergie au réseau intelligent. Cela permet de réduire considérablement l'utilisation de l'énergie en tant que ressource et d'assurer une distribution adéquate dans tous les réseaux connectés. On peut donc dire que si la technologie IdO permet de mesurer les données avec précision, la blockchain assure la transparence et l'audit, et l'IA fournit l'intelligence requise pour rendre le fonctionnement global plus intelligent.
En outre, le trio peut être utilisé pour révolutionner la manière dont l'identité numérique et les identifiants sont fournis pour répondre aux exigences industrielles. L'IdO identifie les données, la blockchain contrôle les accès à ces données et l'IA prévient les fraudes. Cela montre à quel point ces trois technologies sont essentielles pour apporter de la transparence aux réseaux sociaux et améliorer considérablement les pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE). En outre, blockchain aide l'IA à dimensionner les données, à gérer le partage des ressources et à créer une économie de données fiable et transparente pour des progrès industriels réussis.
La convergence de l'IA, de l'IoT et de la blockchain favorise l'utilisation de l'analyse des données, ce qui permet aux industriels de rendre de nouveaux services innovants à leurs clients. Il permet de récolter une meilleure business intelligence et offre des fonctionnalités basées sur les objectifs. Enfin, le moment est venu de réaliser le potentiel des concepts basés sur les données grâce à l’utilisation de technologies intelligentes. Ce qui importe le plus ici, c'est le pouvoir de transformation de la trame technologique pour améliorer la compétitivité des entreprises dans les domaines du marketing, de la vente, du service client et dans bien d'autres domaines.
Rejoignez les innovateurs blockchain qui contribuent à la transformation de l’ensemble des secteurs dans le monde entier. Mettons l'intelligence en œuvre.
