Six stratégies d’innovation pour les entreprises des sciences de la vie en 2023

L’année dernière, alors que les entreprises du secteur des sciences de la vie étaient accaparées par la reprise après la COVID-19, elles ont dû rapidement se concentrer sur l’atténuation des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement, à la pénurie de main-d’œuvre et de compétences, et, à la fin de l’année, aux pressions inflationnistes, toutes exacerbées par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
Parallèlement à ces défis, la volonté constante de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité et la productivité, de favoriser une meilleure prise de décision et de réduire les risques continuera à stimuler les investissements pharmaceutiques dans le cloud, l’IA/le ML, l’analyse et l’automatisation en 2023, malgré la hausse des taux d’intérêt.
Les entreprises doivent repenser leurs modèles économiques afin de répondre à divers objectifs stratégiques, et l’IA jouera un rôle de plus en plus important dans tous ces domaines : soutien à la découverte de médicaments, diversité des essais, forecasting et fonctions de la chaîne d’approvisionnement, et soutien à l’engagement et à l’adhésion aux essais décentralisés et aux traitements disponibles sur le marché. Ces changements ouvriront la voie à une nouvelle transformation du secteur, à mesure que la thérapie génique et la santé de précision se démocratiseront.
La loi de 2020 sur la réduction de l’inflation exerce une pression sur les entreprises pour qu’elles réduisent les prix des médicaments et des dispositifs médicaux aux États-Unis, ce qui incite les laboratoires pharmaceutiques à tirer parti de la technologie pour réaliser des gains d’efficacité et maintenir leurs marges. À l’échelle mondiale, l’évolution du débat politique autour de l’accès et du caractère abordable des médicaments brevetés accentue cette pression. Un environnement inflationniste ralentira la R&D traditionnelle et ne laissera d’autre choix aux entreprises pharmaceutiques que d’étudier l’IA/le ML et les techniques connexes afin d’accélérer la découverte et la réorientation des médicaments tout en réduisant les coûts. Cela stimulera également de nouveaux partenariats (par exemple, entre des entreprises pharmaceutiques et des laboratoires de recherche ou entre des prestataires et des payeurs) grâce à l’apprentissage fédéré et aux écosystèmes numériques basés sur le cloud.
Les coûts de fabrication et les coûts des essais cliniques continueront d’augmenter. Le coût des ingrédients pharmaceutiques actifs a augmenté de près de 70 % depuis 2018. Le recrutement de patients sur place et le maintien d’essais sur site restent prohibitifs. L’industrie pharmaceutique se concentrera sur le recrutement numérique de patients par le biais de la publicité sur les réseaux sociaux et de l’engagement numérique (y compris les appareils portables) tout au long des essais afin de gérer l’adhésion et la persévérance. Les structures d’essais décentralisées pousseront le secteur pharmaceutique à se consacrer davantage à la cybersécurité et la protection des données de santé protégées tout en gérant les coûts associés.
Les coûts d’exploitation des installations de fabrication augmenteront à mesure que les prix de l’énergie continueront de grimper. Nous prévoyons que les entreprises feront des progrès significatifs vers la numérisation afin de réduire les coûts, d’améliorer la qualité, de réduire les rappels et d’améliorer la sécurité. Les installations pré-numériques avec des processus manuels soutenus par une main-d’œuvre coûteuse ne seront plus la norme.
La redéfinition stratégique des priorités devrait être un impératif pour la direction. L’année dernière, Pfizer et GSK ont quitté le secteur de la santé grand public pour se concentrer sur le développement de nouveaux médicaments et vaccins et sur l’innovation fondamentale. Nous avons assisté à des fusions et acquisitions ciblées visant à reconstituer les pipelines, une tendance qui se poursuivra en 2023. Novartis a cédé Sandoz, son activité de produits génériques, et rationalise ses efforts de recherche autour des produits pharmaceutiques innovants. Sanofi et le géant des génériques Sun Pharmaceuticals se repositionnent pour se lancer dans la pharmacie spécialisée, ce dernier ayant commercialisé un nouveau produit biologique très compétitif pour le psoriasis.
Les entreprises reconnaissent que des modèles commerciaux divergents sont nécessaires : les produits pharmaceutiques innovants demandent des investissements en capital importants pour soutenir la recherche de pointe rendue possible par les nouvelles technologies, tandis que les modèles commerciaux des génériques et de la santé grand public exigent une échelle sans précédent, un accès à la distribution et des partenariats étroits avec les pharmacies. Le rapport risque-rendement croissant pour les innovateurs conduira les entreprises à former des partenariats de recherche et de technologie qui allient les meilleurs talents aux techniques de calcul les plus innovantes, plutôt que des fusions ou des acquisitions pures et simples.
Les bouleversements et les perturbations causés par la COVID-19 ont sensibilisé les dirigeants du secteur pharmaceutique à l’importance de la résilience dans la fourniture de médicaments et de traitements innovants aux communautés, soulignant ainsi l’importance d’investir dans le forecasting et les chaînes d’approvisionnement.
Forecasting
Le forecasting reste un point sensible pour de nombreuses entreprises. Selon une récente étude d’IBM IBV, 57 % des PDG considèrent que le directeur financier jouera un rôle essentiel dans leur entreprise au cours des deux à trois prochaines années. Les processus hérités, la volatilité de la demande et l’augmentation du volume et de la complexité des données exigent une nouvelle approche. Les cycles de forecasting trimestriels traditionnels (manuels et fastidieux) donnent lieu à des prévisions inexactes.
Les entreprises leaders investiront dans l’IA, le ML et les workflows intelligents afin de fournir des capacités de prévision de bout en bout qui utilisent des flux en temps réel provenant de multiples sources de données, en tirant parti de centaines de modèles d’IA et de ML, afin de fournir des prévisions et des informations sur les clients plus granulaires et plus précises. Ces capacités modifieront fondamentalement le rôle des organisations financières en mettant l’accent sur la rapidité de l’analyse, l’adoption d’une prise de décision fondée sur les données et la mise à l’échelle de l’analyse au sein de l’entreprise.
Chaîne d’approvisionnement
Les dirigeants se concentreront sur des solutions de chaîne d’approvisionnement qui favorisent la transparence dans l’approvisionnement, la fabrication, la livraison et la logistique tout en minimisant les coûts, le gaspillage et le temps. Les CSCO modernisent les opérations de la chaîne d’approvisionnement en utilisant l’IA pour exploiter les données non structurées en temps réel et en intégrant l’automatisation, la blockchain et l’edge computing pour gérer les opérations et recueillir et connecter des informations provenant de multiples sources.
Dans le sillage de la COVID-19, nous observons que les dirigeants considèrent la chaîne d’approvisionnement comme une fonction organisationnelle essentielle plutôt que comme une fonction de soutien. David Volk, directeur exécutif de la planification de la chaîne d’approvisionnement clinique chez Roche, déclare : « Nous sommes une organisation en réseau… qui collabore beaucoup plus largement avec tous nos partenaires et l’ensemble du secteur. Nous nous considérons comme une entreprise de chaîne d’approvisionnement, et une partie importante de la valeur que nous apportons aux patients réside dans l’optimisation de notre chaîne et de nos stocks à l’échelle mondiale. C’est un état d’esprit très différent, qui a changé la façon dont nous gérons l’organisation. »
La durabilité de la chaîne d’approvisionnement figure également parmi les principales priorités des PDG. 48 % des PDG interrogés déclarent que l’amélioration de la durabilité est une priorité absolue, soit une augmentation de 37 % depuis 2021. 44 % citent le manque d’informations fondées sur des données comme un obstacle à la réalisation des objectifs de durabilité. La visibilité de bout en bout sur l’impact en matière de durabilité, comme les mesures des émissions et des déchets depuis les matières premières jusqu’à la livraison, permettra d’accéder à un nouveau niveau d’informations qui positionnera les CSCO comme des acteurs clés pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité et d’ESG.
La thérapie génique est la nouvelle frontière de la médecine. Elle consiste à cibler les gènes d’une personne afin de les modifier pour traiter ou guérir des maladies, notamment le cancer, les maladies génétiques et les maladies infectieuses. La Food & Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la première thérapie génique aux États-Unis en 2017. Depuis lors, plus de 20 produits de thérapie cellulaire et génique ont été approuvés.
Selon l’Alliance for Regenerative Medicine, cinq autres thérapies géniques pour des maladies rares pourraient être introduites sur le marché américain en 2023, notamment de nouveaux traitements pour la drépanocytose, la myopathie de Duchenne et l’hémophilie.
Ces thérapies obligeront les entreprises du secteur des sciences de la vie à repenser leurs modèles économiques. Comment détermineront-elles efficacement quels patients sont éligibles à ces thérapies ? Comment obtiendront-elles le sang du patient dans le cadre de la thérapie ? Comment concluront-elles des contrats avec les payeurs pour le remboursement, étant donné que ces thérapies peuvent coûter jusqu’à 3 millions de dollars par traitement ? Comment suivront-elles les résultats du traitement pour les accords basés sur les résultats ? Ces questions, et bien d’autres encore, concernant les modèles de paiement, l’expérience des consommateurs, la chaîne d’approvisionnement et la fabrication, devront être abordées.
L’un des principaux moteurs de la croissance des thérapies géniques et de l’adoption de la santé de précision est le développement et l’accessibilité du séquençage de l’ADN de nouvelle génération (NGS). Le NGS va se généraliser, sortant la science des laboratoires pour améliorer les soins aux patients et les résultats à grande échelle. Le NGS offre un débit, une évolutivité et une vitesse ultra-élevés, et a révolutionné le secteur en permettant une grande variété d’analyses dans de multiples applications à un niveau jamais atteint auparavant. Cela inclut le séquençage du génome entier à des prix accessibles et pratiques pour les chercheurs, les scientifiques, les médecins et les patients. Citons l’exemple du nouveau séquenceur Illumina NovaSeq X, commercialisé en septembre 2022, qui est deux fois plus rapide que les modèles précédents et capable de séquencer 20 000 génomes par an à un coût de 200 dollars par génome. À mesure que le prix du séquençage des génomes diminuera, la capacité à prendre en charge les soins de santé personnalisés et la thérapie génique à grande échelle continuera de croître.
Les limites des essais cliniques traditionnels ont été amplifiées pendant la pandémie de COVID-19 et ont accéléré le recours aux essais cliniques décentralisés (DCT). Il est clairement nécessaire d’améliorer les formats d’étude afin d’accéder à des populations plus larges et plus équitables et de les inclure. Les nouvelles technologies permettront d’intégrer les données des patients et d’en tirer des enseignements holistiques comme jamais auparavant. Les entreprises du secteur des sciences de la vie auront davantage recours aux DCT pour mener des études mondiales et commercialiser de nouveaux traitements. Nous prévoyons un nombre record d’essais décentralisés en 2023.
Les principaux avantages des DCT sont les suivants :
À mesure que les DCT seront plus largement adoptés, il sera essentiel de concevoir des essais axés sur l’expérience des patients afin de garantir un engagement clair et transparent ainsi qu’une participation volontaire et active. Des méthodologies telles que l’Enterprise Design Thinking peuvent fournir un cadre pratique. De même, l’intégration des données des patients provenant de multiples sources, telles que les dossiers médicaux et de santé électroniques, les plateformes de saisie électronique des données, les systèmes de gestion des données cliniques, les appareils portables et autres technologies numériques, nécessitera une approche plus ouverte du partage d’informations.
L’informatique quantique permettra de disposer de capacités de DCT plus avancées pour le recrutement, la sélection des sites d’essais, l’optimisation et la surveillance des patients. Les algorithmes quantiques peuvent surpasser les algorithmes informatiques existants, permettant une meilleure analyse des données intégrées des patients à l’échelle.
Dans les années à venir, les essais décentralisés deviendront la norme, améliorant la capacité à recruter, sélectionner et mener des essais cliniques à grande échelle, garantissant ainsi une représentation complète et diversifiée des populations et une approbation et un lancement plus rapides des traitements vitaux.
La découverte de médicaments pilotée par l’IA continue de prendre de l’ampleur et d’atteindre des étapes critiques. Le premier candidat médicament conçu par l’IA à entrer en phase d’essais cliniques a été annoncé par Exscientia début 2020. Depuis lors, des entreprises telles qu’Insilico Medicine, Evotec et Schrödinger ont annoncé des essais de phase I. Plusieurs candidats ont vu leur développement clinique accéléré grâce à des solutions basées sur l’IA. Parmi les entreprises pharmaceutiques axées sur la découverte basée sur l’IA, il existe des informations accessibles au public sur environ 160 programmes de découverte, dont 15 produits seraient en cours de développement clinique.
Certains dirigeants peuvent penser que l’IA peut être mise en œuvre grâce à un « outil dans le cloud public » ou par une seule équipe. D’après notre expérience auprès des entreprises du secteur des sciences de la vie, ce n’est pas le cas. Pour tirer pleinement parti de l’IA, il faut transformer le processus de découverte en intégrant de nouvelles technologies, de nouveaux talents et de nouveaux comportements dans l’ensemble du service de R&D.
Le processus de découverte piloté par l’IA apporte une valeur ajoutée dans quatre domaines : identifier la bonne cible biologique, concevoir une petite molécule comme candidat préclinique, améliorer les taux de réussite et gagner en rapidité et en efficacité.
Recherche de nouvelles cibles biologiques
Nous voyons la communauté scientifique et les chercheurs industriels chercher à intégrer les données multiomiques et cliniques au machine learning afin de parvenir à un repositionnement des médicaments. En exploitant les données expérimentales et l’analyse de la littérature, il est possible de découvrir de nouvelles voies pathologiques et des interactions polypharmacologiques et protéiques. L’application de l’IA à l’imagerie (et à d’autres techniques diagnostiques qui analysent rigoureusement les résultats phénotypiques) peut offrir des opportunités d’identifier de nouvelles cibles biologiques. Certains de nos clients cherchent à comprendre les interactions, les fonctions et les mouvements des protéines à l’aide de techniques de calcul traditionnelles ainsi que de l’informatique quantique.
Utiliser de nouvelles techniques pour rechercher de nouvelles molécules
Grâce à une technique de recherche robuste, il est aujourd’hui possible d’exploiter la littérature scientifique et les données expérimentales publiées pour prédire de nouvelles structures de petites molécules et leur comportement. Cette technique, parmi d’autres, peut être employée pour prédire les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et aider à identifier les effets hors cible.
Découvrir la promesse de l’informatique quantique
Depuis 2020, de nombreuses activités et expériences liées au quantique ont été menées dans le domaine des sciences de la vie, notamment en génomique, en recherche clinique et en découverte, en diagnostic, en traitements et en interventions. Le machine learning quantique, entraîné à partir de divers jeux de données cliniques et réelles, a été appliqué à la génération d’entités moléculaires, au diagnostic, à la prévision de l’efficacité et à la personnalisation de la radiothérapie.
Pour les professionnels de santé
Les visites traditionnelles en personne chez les professionnels de santé (HCP) ont atteint leurs limites en termes d’efficacité. Les HCP attendent désormais des approches personnalisées et un accès instantané à l’information. La surveillance accrue des autorités publiques, conjuguée à la pandémie de COVID-19, a bouleversé l’approche traditionnelle selon laquelle les commerciaux considéraient les cabinets médicaux et les hôpitaux comme leur deuxième lieu de travail. Un modèle d’engagement virtuel a vu le jour, mais il est moins efficace dans sa forme actuelle.
Dans le même temps, le secteurs reconnaît la valeur d’une stratégie d’engagement omnicanal auprès des professionnels de santé : notre analyse montre une augmentation de 5 à 10 % de la satisfaction grâce à une nouvelle expérience des professionnels de santé, une efficacité accrue de 15 à 25 % des dépenses marketing, une augmentation de 5 à 7 % du nombre de prescripteurs actifs et une hausse pouvant atteindre 15 % des revenus récurrents, selon l’indication.
Les sociétés pharmaceutiques disposent de suffisamment de données sur certains produits pour offrir une expérience personnalisée aux professionnels de santé. Une approche analytique et pilotée par l’IA de l’engagement avec les cliniciens a un impact maximal, car elle améliore à la fois leur rapidité de décision et leur connaissance des dernières données cliniques. Des stratégies technologiques et de données bien définies, associées à des programmes de gestion du changement et d’identification des talents, sont la clé de la réussite.
Pour les patients
L’adhésion et la persévérance sont des défis majeurs dans un secteur qui s’adresse aux patients chroniques. De plus, avec les nouveaux modèles de remboursement, les payeurs encouragent les cas « complets » qui permettent une rémission prolongée ou, pour les patients atteints de maladies aiguës, un rétablissement fonctionnel. Pour continuer à vendre des médicaments et à être payés, les patients doivent les prendre de manière continue. Pour de nombreuses indications, les patients disposent de diverses options pharmaceutiques. Les entreprises qui réussissent se différencient sur le marché en proposant un soutien numérique pour leurs produits pharmaceutiques, en impliquant les patients dans leurs soins via leur smartphone grâce à des programmes de gamification et d’incitation.
L’IA sous-tend les tendances citées ci-dessus. Si la technologie de l’IA existe depuis des décennies, son adoption dans les sciences de la vie s’est accélérée au cours des dernières années, ayant un impact sur le développement des médicaments, les essais cliniques et les chaînes d’approvisionnement. L’IA est présente dans bon nombre de nos interactions quotidiennes, qu’il s’agisse d’appeler une compagnie aérienne pour modifier une réservation, de demander à Alexa de jouer de la musique et d’allumer les lumières, d’obtenir l’approbation d’un prêt ou de fournir des recommandations de traitement automatisées aux patients en fonction de leurs antécédents cliniques et des dernières directives thérapeutiques.
À mesure que l’IA continue de s’imposer dans nos vies, la surveillance sera au premier plan. Les États-Unis et l’Union européenne considèrent tous deux que la réglementation est essentielle au développement d’outils d’IA auxquels les consommateurs peuvent faire confiance. Les entreprises du secteur des sciences de la vie doivent comprendre l’impact des réglementations relatives à l’IA sur leurs modèles commerciaux et jouer un rôle proactif dans l’élaboration de ces politiques afin d’améliorer les résultats pour les patients.
À titre d’exemple, l’IBM Policy Lab adopte une approche proactive pour fournir aux décideurs politiques une vision et des recommandations exploitables afin de tirer parti des avantages de l’innovation tout en garantissant la confiance dans un monde remodelé par les données. IBM travaille avec des organisations et des décideurs politiques pour partager son point de vue et soutenir les innovations responsables. L’un de ces projets de loi était le plan directeur américain pour une charte des droits de l’IA (« Blueprint for an AI Bill of Rights ») de l’administration Biden-Harris, publié en septembre 2022. Comme l’indique le projet de loi, « les systèmes d’IA ont le potentiel d’apporter des avantages sociétaux incroyables, mais seulement si nous faisons le travail nécessaire pour garantir que les produits et services d’IA sont sûrs et sécurisés, précis, transparents, exempts de biais nuisibles et dignes de confiance ». Le projet de loi énonce cinq mesures de protection de bon sens auxquelles tout le monde aux États-Unis devrait avoir droit dans la conception, le développement et le déploiement de l’IA et d’autres technologies automatisées :
L’application de l’IA ne ralentit pas, pas plus que son examen minutieux. Les entreprises du secteur des sciences de la vie se démarqueront en prenant part aux discussions. Elles chercheront à influencer la politique en matière d’IA et de santé et à proposer des solutions éthiques et responsables alimentées par l’IA qui enrichissent leur portefeuille de produits existant et améliorent l’expérience des patients et des prestataires ainsi que les résultats en matière de soins de santé, tout en réduisant les coûts.
Les entreprises du secteur des sciences de la vie, en particulier dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, peuvent faire preuve de résilience malgré les pressions inflationnistes. Elles doivent se concentrer sur la spécialisation de leur modèle commercial dans les domaines de l’innovation et de l’invention, des génériques et de la santé des consommateurs. Une forte demande peut aider les entreprises à surmonter les défis commerciaux et à positionner le secteur pour une croissance régulière axée sur l’innovation. Il est essentiel d’adopter les nouvelles technologies, en particulier l’informatique de pointe et l’IA, afin d’offrir des avancées majeures qui pourraient représenter un changement de paradigme dans la découverte de médicaments, l’optimisation des sites d’essais cliniques et, en fin de compte, l’engagement auprès des personnes recevant des soins. Agir avec audace en 2023, avec une stratégie et des priorités clairement définies, mettra les entreprises matures du secteur des sciences de la vie et les nouveaux acteurs sur la bonne voie. Les organisations qui se focalisent sur la stratégie et l’innovation seront les grandes gagnantes.