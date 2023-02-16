Six stratégies d’innovation pour les entreprises des sciences de la vie en 2023

La découverte de médicaments pilotée par l’IA continue de prendre de l’ampleur et d’atteindre des étapes critiques. Le premier candidat médicament conçu par l’IA à entrer en phase d’essais cliniques a été annoncé par Exscientia début 2020. Depuis lors, des entreprises telles qu’Insilico Medicine, Evotec et Schrödinger ont annoncé des essais de phase I. Plusieurs candidats ont vu leur développement clinique accéléré grâce à des solutions basées sur l’IA. Parmi les entreprises pharmaceutiques axées sur la découverte basée sur l’IA, il existe des informations accessibles au public sur environ 160 programmes de découverte, dont 15 produits seraient en cours de développement clinique.

Certains dirigeants peuvent penser que l’IA peut être mise en œuvre grâce à un « outil dans le cloud public » ou par une seule équipe. D’après notre expérience auprès des entreprises du secteur des sciences de la vie, ce n’est pas le cas. Pour tirer pleinement parti de l’IA, il faut transformer le processus de découverte en intégrant de nouvelles technologies, de nouveaux talents et de nouveaux comportements dans l’ensemble du service de R&D.

Le processus de découverte piloté par l’IA apporte une valeur ajoutée dans quatre domaines : identifier la bonne cible biologique, concevoir une petite molécule comme candidat préclinique, améliorer les taux de réussite et gagner en rapidité et en efficacité.

Recherche de nouvelles cibles biologiques

Nous voyons la communauté scientifique et les chercheurs industriels chercher à intégrer les données multiomiques et cliniques au machine learning afin de parvenir à un repositionnement des médicaments. En exploitant les données expérimentales et l’analyse de la littérature, il est possible de découvrir de nouvelles voies pathologiques et des interactions polypharmacologiques et protéiques. L’application de l’IA à l’imagerie (et à d’autres techniques diagnostiques qui analysent rigoureusement les résultats phénotypiques) peut offrir des opportunités d’identifier de nouvelles cibles biologiques. Certains de nos clients cherchent à comprendre les interactions, les fonctions et les mouvements des protéines à l’aide de techniques de calcul traditionnelles ainsi que de l’informatique quantique.

Utiliser de nouvelles techniques pour rechercher de nouvelles molécules

Grâce à une technique de recherche robuste, il est aujourd’hui possible d’exploiter la littérature scientifique et les données expérimentales publiées pour prédire de nouvelles structures de petites molécules et leur comportement. Cette technique, parmi d’autres, peut être employée pour prédire les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et aider à identifier les effets hors cible.

Découvrir la promesse de l’informatique quantique

Depuis 2020, de nombreuses activités et expériences liées au quantique ont été menées dans le domaine des sciences de la vie, notamment en génomique, en recherche clinique et en découverte, en diagnostic, en traitements et en interventions. Le machine learning quantique, entraîné à partir de divers jeux de données cliniques et réelles, a été appliqué à la génération d’entités moléculaires, au diagnostic, à la prévision de l’efficacité et à la personnalisation de la radiothérapie.