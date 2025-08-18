Créons des entreprises plus intelligentes.

18 août 2025
Aujourd’hui, personne ne peut se permettre d’ignorer l’énorme opportunité que représente la révolution de l’IA. Cependant, les dirigeants d’entreprise ont souvent l’impression que l’IA est quelque chose qui leur tombe dessus et que ces changements rapides qui s’opèrent échappent en partie à leur contrôle.
La pression pour adopter l’IA – de la part du conseil d’administration, de la direction, du marché – ne faiblit jamais. Mais alors, qu’est-ce qui relève du battage médiatique et qu’est-ce qui relève de la réalité ? Ce n’est pas clair. La peur de passer à côté de quelque chose d’essentiel est une réalité, mais au regard des enjeux, que se passerait-il si vous preniez la mauvaise décision ?
En vérité, la technologie n’est jamais un but en soi. Tout ce qui compte, c’est ce qu’elle permet d’accomplir.
Et s’il existait un moyen de sortir de la confusion et de la complexité ? Il y en a un, et il permet d’aller au-delà des solutions superficielles et d’obtenir un avantage concurrentiel sérieux. IBM appelle cela créer un business plus intelligent.
Un business plus intelligent est ce que vous obtenez lorsque vous intégrez précisément, profondément et efficacement l’intelligence dans vos systèmes d’entreprise critique pour devenir :
Ce n’est pas que de la théorie. IBM accompagne actuellement des milliers d’entreprises partout dans le monde et dans tous les secteurs pour les rendre intelligentes. Nous injectons de l’intelligence partout, du service à l’assistance en passant par les nombreux systèmes au cœur du fonctionnement de l’entreprise.
Voici quelques exemples de ce qui est possible :
Nous transformons également IBM. Au cours des dernières années, nous avons eu pour mission de repenser complètement l’entreprise, en éliminant la complexité opérationnelle, en simplifiant les processus et en injectant de l’intelligence partout.
Ces changements ont remodelé des fonctions entières de l’entreprise, depuis les ressources humaines et l’assistance informatique jusqu’aux ventes et à l’approvisionnement. Résultat : nous sommes en bonne voie pour réaliser des gains de productivité de 4,5 milliards de dollars d’ici à la fin de 2025.
Tout le monde veut plus d’efficacité, d’agilité et d’innovation. Ce qui distingue un business plus intelligent, c’est la manière dont il s’y prend pour atteindre ces résultats. Pour réaliser le plein potentiel de l’IA, vous avez besoin d’une approche systémique qui transforme les systèmes de base, les workflows et les processus en agissant sur quatre dimensions clés :
Un agent est un système qui exécute des tâches de manière autonome en concevant un workflow à l’aide des outils disponibles. Alors qu’auparavant les logiciels ne pouvaient s’exécuter que sur la base d’algorithmes prédéfinis, aujourd’hui, chaque utilisateur peut définir ses objectifs et l’IA se charge d’explorer et de proposer des pistes pour les atteindre. Mais les agents d’IA ne peuvent tenir cette promesse que s’ils sont intégrés à vos applications, données et modèles existants afin d’automatiser les tâches complexes et d’accélérer la création de valeur.
Une entreprise plus intelligente en action : Avid Solutions , entreprise de recherche et développement dans le domaine de la production alimentaire et de l'agriculture durable, a mis en place la solution watsonx Orchestrate pour intégrer harmonieusement des agents d’IA à l’ensemble de ses principaux outils et applications. Cette expérience unifiée et efficace a non seulement amélioré la précision de ses processus de gestion, mais a également permis de réduire de 25 % le temps nécessaire à l’intégration de nouveaux clients. Résultat ? Des employés plus impliqués, des clients plus satisfaits.
L’IA devient un véritable actif stratégique lorsqu’elle est alimentée par les données de votre entreprise. Un business plus intelligent rassemble les données structurées et non structurées de l’ensemble de ses opérations, quel que soit l’endroit où elles se trouvent. Ce n’est qu’à cette condition que l’IA peut fournir des informations et des actions pertinentes pour l’entreprise et lui permettre de réellement se démarquer de la concurrence.
Un business plus intelligent en action : le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin a fait équipe avec IBM pour créer une vue intégrée de ses données d’entreprise, facilitant ainsi le déploiement de l’IA à grande échelle et son application efficace dans l’ensemble de l’entreprise. En regroupant 46 systèmes et outils de données distincts sur une seule et même plateforme intégrée, les opérations internes et les processus de gestion des données de l’entreprise sont désormais rationalisés pour permettre une innovation rapide et rentable.
Pour passer de projets pilotes d’IA à une production à grande échelle, les entreprises doivent se doter de l’architecture appropriée pour concrétiser leurs ambitions. Un business plus intelligent conçoit des environnements de cloud hybride qui permettent à l’IA de fonctionner là où se trouvent les données, ce qui optimise l’infrastructure en termes de performance et de flexibilité.
Une entreprise plus intelligente en action : chaque année, près d’un million de personnes se rendent à Flushing, dans l’État de New York, pour voir les meilleurs joueurs de tennis du monde s’affronter lors de l’US Open de tennis. Mais ils sont 15 fois plus nombreux à suivre le tournoi via l’application et le site web de l’US Open. IBM Consulting a aidé l’US Open à mettre en place une architecture cloud hybride qui permet à l’IA d’accéder aux bonnes données au bon moment. Cela permet de fournir des analyses en temps réel pour maintenir l’intérêt des fans et les ravir.
Une entreprise plus intelligente rationalise la gestion des technologies et des opérations avec l’IA pour gagner en visibilité, en efficacité, en sécurité et en résilience. Au lieu d’ajouter de nouveaux outils et d’augmenter les coûts, ils se concentrent sur l’augmentation de la valeur des systèmes qu’ils possèdent déjà, en faisant en sorte que tout fonctionne mieux, ensemble.
Une entreprise intelligente en action: le leader mondial des services informatiques Samsung SDS America avait besoin d’une meilleure visibilité sur ses dépenses cloud et d’un moyen efficace d’identifier les gaspillages afin d’améliorer son efficacité opérationnelle sans augmenter ses frais généraux. Grâce à l’automatisation d’IBM, elle a pu aligner ses dépenses cloud sur sa valeur commerciale, ce qui lui a permis de réduire de 11 % ses dépenses pour 86 comptes cloud.
N’importe quelle entreprise peut utiliser l’IA, c’est la partie la plus facile. IBM vous aide à utiliser l’IA pour transformer votre façon de travailler.
En associant une innovation de pointe à une expertise sectorielle et métier approfondie, nous comprenons le fonctionnement interne des entreprises dans leurs moindres détails, qu’il s’agisse des chaînes d’approvisionnement, des systèmes de paiement, du service client et bien plus encore.
Ne vous contentez plus d’expérimenter avec l’IA et commencez à créer réellement de la valeur. Nous aidons déjà des milliers d’entreprises à combler le fossé entre vision et exécution. Nous pouvons faire de même pour vous.
Créons des entreprises plus intelligentes.
