Créons des entreprises plus intelligentes.

Aujourd’hui, personne ne peut se permettre d’ignorer l’énorme opportunité que représente la révolution de l’IA. Cependant, les dirigeants d’entreprise ont souvent l’impression que l’IA est quelque chose qui leur tombe dessus et que ces changements rapides qui s’opèrent échappent en partie à leur contrôle.

La pression pour adopter l’IA – de la part du conseil d’administration, de la direction, du marché – ne faiblit jamais. Mais alors, qu’est-ce qui relève du battage médiatique et qu’est-ce qui relève de la réalité ? Ce n’est pas clair. La peur de passer à côté de quelque chose d’essentiel est une réalité, mais au regard des enjeux, que se passerait-il si vous preniez la mauvaise décision ?

Vous avez mis en place un agent commercial d’IA, mais il ne s’intègre pas à vos autres agents et fonctionne en vase clos.

Vous lancez une requête et obtenez des réponses génériques parce que votre IA fonctionne à l’aveugle, sans être connectée aux données de votre entreprise.

On vous avait promis la simplicité, mais vous devez maintenant gérer plus d’outils, plus de données, plus de risques.

En vérité, la technologie n’est jamais un but en soi. Tout ce qui compte, c’est ce qu’elle permet d’accomplir.

Et s’il existait un moyen de sortir de la confusion et de la complexité ? Il y en a un, et il permet d’aller au-delà des solutions superficielles et d’obtenir un avantage concurrentiel sérieux. IBM appelle cela créer un business plus intelligent.