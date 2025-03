Les LLM ne fonctionnent pas en vase clos : ils ont souvent besoin d’accéder à des sources de données externes pour améliorer leurs réponses. Qu’il s’agisse de créer des systèmes de réponse aux questions, des chatbots ou des outils de synthèse, les développeurs ont besoin de moyens efficaces pour stocker, récupérer et traiter les informations pertinentes. LangChain fournit des intégrations pour les bases de données vectorielles, mais de nombreuses autres solutions offrent une plus grande efficacité et une plus grande évolutivité.

Alternatives pour la récupération des données et l’intégration des connaissances :

Milvus et Weaviate : bases de données vectorielles spécialisées qui stockent et récupèrent efficacement les plongements, améliorant ainsi la recherche sémantique et les pipelines RAG. Ces outils optimisent la précision de la génération de texte en s’assurant que les LLM se réfèrent à un contexte pertinent.

Bases de données SQL et NoSQL : bases de données relationnelles et non relationnelles traditionnelles qui offrent une gestion des données structurées, ce qui fait d’elles des alternatives puissantes pour organiser les entrées d’IA récupérées.

Amazon Kendra : un système de recherche d’entreprise robuste qui améliore les réponses générées par l’IA en se connectant aux référentiels de documents internes, aux wikis et aux jeux de données structurés.

Instructor et Mirascope : des outils qui se concentrent sur l’extraction de données, permettant aux LLM de produire des formats structurés en sortie comme des modèles JSON et Pydantic.

Pourquoi pas LangChain ?

Les récupérateurs intégrés de LangChain fonctionnent bien pour les applications de base, mais Milvus et Weaviate offrent une recherche et une récupération plus rapides pour le stockage vectoriel évolutif. Amazon Kendra est une alternative solide pour le développement d’une IA d’entreprise, tandis qu’Instructor et Mirascope simplifient l’extraction de données structurées à partir de réponses du LLM.