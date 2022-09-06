Kubernetes (parfois appelé K8s) est une plateforme d’orchestration open source de conteneurs qui planifie et automatise le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des applications conteneurisées (microservices). La plateforme Kubernetes est axée sur l’optimisation, c’est-à-dire l’automatisation de nombreux processus DevOps qui étaient auparavant gérés manuellement, et sur la simplification du travail des développeurs de logiciels.

Alors, quel secret se cache derrière le succès de la plateforme ? Les services Kubernetes assurent l’équilibrage de charge et simplifient la gestion des conteneurs sur plusieurs hôtes. Ils permettent aux applications d’une entreprise d’avoir une meilleure évolutivité et d’être flexibles, portables et plus productives.

En réalité, Kubernetes est le projet qui a connu la croissance la plus rapide de l’histoire des logiciels open source, après Linux. Selon une étude réalisée en 2021 par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), de 2020 à 2021, le nombre d’ingénieurs Kubernetes a augmenté de 67 % soit 3,9 millions de personnes. Cela représente 31 % de tous les développeurs backend, soit une augmentation de 4 % en un an.

L’utilisation de plus en plus répandue de Kubernetes parmi les équipes DevOps signifie que les entreprises ont une courbe d’apprentissage plus faible lorsqu’elles débutent avec la plateforme d’orchestration de conteneurs. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. Voici pourquoi les entreprises choisissent Kubernetes pour toutes sortes d’applications.

Voici quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation de Kubernetes pour gérer votre architecture de microservices.