Kubernetes (parfois appelé K8s) est une plateforme d’orchestration open source de conteneurs qui planifie et automatise le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des applications conteneurisées (microservices). La plateforme Kubernetes est axée sur l’optimisation, c’est-à-dire l’automatisation de nombreux processus DevOps qui étaient auparavant gérés manuellement, et sur la simplification du travail des développeurs de logiciels.
Alors, quel secret se cache derrière le succès de la plateforme ? Les services Kubernetes assurent l’équilibrage de charge et simplifient la gestion des conteneurs sur plusieurs hôtes. Ils permettent aux applications d’une entreprise d’avoir une meilleure évolutivité et d’être flexibles, portables et plus productives.
En réalité, Kubernetes est le projet qui a connu la croissance la plus rapide de l’histoire des logiciels open source, après Linux. Selon une étude réalisée en 2021 par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), de 2020 à 2021, le nombre d’ingénieurs Kubernetes a augmenté de 67 % soit 3,9 millions de personnes. Cela représente 31 % de tous les développeurs backend, soit une augmentation de 4 % en un an.
L’utilisation de plus en plus répandue de Kubernetes parmi les équipes DevOps signifie que les entreprises ont une courbe d’apprentissage plus faible lorsqu’elles débutent avec la plateforme d’orchestration de conteneurs. Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. Voici pourquoi les entreprises choisissent Kubernetes pour toutes sortes d’applications.
Voici quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation de Kubernetes pour gérer votre architecture de microservices.
Les entreprises de tous types et de toutes tailles qui utilisent les services Kubernetes constatent des économies sur la gestion de leur écosystème et l’automatisation de leurs processus manuels. Kubernetes provisionne et adapte automatiquement les conteneurs dans les nœuds pour optimiser la meilleure utilisation des ressources. Certaines plateformes cloud publiques facturent des frais de gestion pour chaque cluster, aussi gérer moins de clusters induit une réduction du nombre de serveurs API et d’autres redondances, ce qui aide à réduire les coûts.
Une fois les clusters Kubernetes configurés, les applications peuvent s’exécuter avec un temps d’arrêt minimal et fonctionner correctement. Cela réduit le besoin d’assistance liée à un nœud ou un pod qui tombe en panne et qui devrait être réparé manuellement. L’orchestration des conteneurs de Kubernetes permet un workflow plus efficace, avec moins de répétitions des mêmes processus, ce qui se traduit non seulement par une réduction du nombre de serveurs, mais aussi par une diminution des tâches administratives fastidieuses et inefficaces.
L’intégration des conteneurs et l’accès aux ressources de stockage auprès de différents fournisseurs de cloud simplifient le développement, les tests et le déploiement. Créer des images de conteneurs, qui contiennent tout ce dont une application a besoin pour fonctionner, est plus facile et plus efficace que de créer des images de machines virtuelles (VM). Tout cela signifie un développement plus rapide et des délais de publication et de déploiement optimisés.
Plus tôt les développeurs déploient Kubernetes au cours du cycle de développement, mieux c’est, car ils peuvent tester le code dès le début et éviter des erreurs coûteuses par la suite. Les applications basées sur une architecture de microservices consistent en des unités fonctionnelles distinctes qui communiquent entre elles via des API. Cela signifie que les équipes de développement peuvent être plus réduits en nombre, chacun se concentrant sur une seule fonctionnalité, et les équipes informatiques peuvent travailler plus efficacement. Les espaces de noms (un moyen de configurer plusieurs sous-clusters virtuels au sein du même cluster Kubernetes physique) permettent de contrôler les accès au sein d’un cluster pour une meilleure efficacité.
Vous aviez l’habitude de déployer une application sur une machine virtuelle et de faire pointer un serveur DNS (Domain Name System) sur cette machine. Parmi les autres avantages de Kubernetes, les charges de travail peuvent désormais exister dans un seul cloud ou être facilement réparties sur plusieurs services cloud. Les clusters Kubernetes permettent la migration simple et accélérée d’applications conteneurisées de l’infrastructure sur site vers des déploiements hybrides sur toute infrastructure cloud public ou cloud privé d’un fournisseur de cloud, sans perdre aucune fonction ou performance de l’application. Cela vous permet de déplacer les charges de travail vers un système fermé ou propriétaire sans verrouillage. IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform et Microsoft Azure offrent toutes des intégrations simples avec des applications basées sur Kubernetes.
Il existe différentes manières de migrer des applications vers le cloud :
L’utilisation de conteneurs pour vos applications permet de gérer la virtualisation de manière plus légère et plus agile qu’avec des machines virtuelles (VM). Les conteneurs ne contenant que les ressources dont une application a réellement besoin (c’est-à-dire son code, ses installations et ses dépendances) et utilisant les fonctionnalités et ressources du système d’exploitation hôte, ils sont plus petits, plus rapides et plus portables. Par exemple, l’hébergement de quatre applications sur quatre machines virtuelles nécessite généralement quatre copies d’un système d’exploitation invité pour fonctionner sur ce serveur. Exécuter ces quatre applications selon une approche par conteneur revient à les regrouper toutes dans un seul conteneur où elles partagent la même version du système d’exploitation hôte.
Non seulement Kubernetes est suffisamment flexible pour la gestion de conteneurs sur différents types d’infrastructure (cloud public, cloud privé ou serveurs sur site, à condition que le système d’exploitation hôte soit une version de Linux ou Windows), mais il fonctionne avec pratiquement tous les types d’exécution de conteneur. (le programme qui exécute des conteneurs). La plupart des autres orchestrateurs sont liés à des exécutions ou des infrastructures cloud particulières et entraînent un verrouillage. Les services Kubernetes vous permettent de grandir sans avoir à repenser votre infrastructure.
Kubernetes planifie et automatise le déploiement de conteneurs sur plusieurs nœuds de calcul, qu’l s’agisse du cloud public, de VM sur site ou de machines physiques sur site. Sa mise à l’échelle automatique permet aux équipes d’augmenter ou de réduire leurs effectifs pour répondre plus rapidement à la demande. La mise à l’échelle automatique lance de nouveaux conteneurs en fonction des besoins pour les charges lourdes ou les pics, que ce soit en raison de l’utilisation du processeur, des seuils de mémoire ou des indicateurs personnalisés, par exemple, lorsqu’un événement en ligne est lancé et qu’l y a un pic de demandes soudain.
Ensuite, Kubernetes réduit automatiquement les ressources pour réduire le gaspillage. Non seulement la plateforme permet d’augmenter ou de réduire les ressources d’infrastructure en fonction des besoins, mais elle permet également une mise à l’échelle horizontale et verticale. Un autre avantage de Kubernetes est sa capacité à annuler une modification d’application en cas de problème.
Kubernetes vous aide à gérer vos applications conteneurisées de manière fiable. Il place et équilibre automatiquement les charges de travail conteneurisées et dimensionne les clusters de manière appropriée pour répondre à la demande croissante et maintenir le système en fonctionnement. Si l’un des nœuds d’un cluster multi-nœuds tombe en panne, la charge de travail est redistribuée aux autres, sans perturber la disponibilité pour les utilisateurs. Il propose également des capacités d’auto-réparation et redémarre, reprogramme ou remplace un conteneur lorsque celui-ci échoue ou lorsque des nœuds meurent. Il vous permet d’effectuer des mises à jour continues de votre logiciel sans temps d’arrêt. Même les applications à haute disponibilité peuvent être configurées dans Kubernetes sur un ou plusieurs services cloud de manière à maintenir un temps de fonctionnement très élevé. Un cas d’utilisation notable est celui d’Amazon, qui a utilisé Kubernetes pour passer d’une architecture monolithique à une architecture de microservices.
Kubernetes est un projet dirigé par la communauté et un outil entièrement open source (il a été pendant un certain temps le logiciel open source à la croissance la plus rapide), ce qui signifie qu’il existe un vaste écosystème d’autres outils open source conçus pour être utilisés avec lui. Le support solide de la plateforme signifie qu’il bénéficie d’une innovation et d’améliorations continues, ce qui garantit l’investissement consenti dans la plateforme et signifie qu’il n’y a pas d’enfermement dans une technologie qui deviendrait rapidement obsolète. Il bénéficie également d’une prise en charge et d’une portabilité auprès de tous les principaux fournisseurs de cloud public, dont IBM, AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. On pense souvent à tort que Kubernetes est en concurrence directe avec Docker, mais ce n’est pas le cas. Docker est un outil de conteneurisation, tandis que Kubernetes est une plateforme d’orchestration de conteneurs souvent utilisée pour orchestrer plusieurs clusters Docker.
Les conteneurs sont idéaux pour moderniser vos applications et optimiser votre infrastructure informatique. Construits sur Kubernetes et d’autres outils de l’écosystème open source Kubernetes, les services conteneurs d’IBM® Cloud peuvent faciliter et accélérer votre parcours vers le développement d’applications cloud-natives, ainsi que vers une approche cloud hybride ouverte qui intègre les meilleures fonctionnalités du cloud privé, du cloud public et de l’infrastructure informatique sur site.
