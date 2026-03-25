Pour de nombreuses équipes ITOps, tout investissement dans l’IA pourrait être préférable à ne pas investir du tout, selon un nouveau rapport du cabinet d’études de marché Omdia, intitulé « Moderninizing IT Operations in the Agentic Era ».

Le rapport commandé par IBM révèle que, même parmi les organisations qui confient moins de 10 % de leurs tâches ITOps à l’IA, 92 % observent des améliorations opérationnelles. Ce résultat confirme une stratégie de plus en plus courante : commencer par de simples gains d'intégration avant de passer à des déploiements d'IA plus complexes.

Pourtant, il peut être difficile de décider quels domaines de l'ITOps sont prioritaires, surtout lorsque les équipes informatiques sont déjà censées réduire les coûts, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer les livraisons dans des architectures et des services de plus en plus distribués.

De plus, l’IA et les workflows agentiques ont encore compliqué les déploiements informatiques. Certaines équipes peinent à fournir des modèles avec suffisamment de données propriétaires. D’autres manquent de l’expertise technique nécessaire pour concevoir et maintenir de nouvelles automatisations et workflows. Par ailleurs, sans surveillance et supervision suffisantes, les agents peuvent effectuer des actions non autorisées ou indésirables, introduisant des risques de sécurité et de conformité. Et même dans des cas d'utilisation simples, des investissements mal orientés dans des initiatives d'IA peuvent entraîner des erreurs coûteuses.

Malgré ces défis, l'intégration de l'IA alimente l'innovation ITOps à un rythme sans précédent. Pour 39 % des entreprises, l’IA effectue désormais au moins la moitié des tâches ITOps aux côtés des humains. Les premiers utilisateurs font état, entre autres, d'une meilleure détection des menaces, d'une maintenance prédictive, d'une automatisation des flux de travail et de capacités d'optimisation des coûts.