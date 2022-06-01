Avec la migration vers la norme de transmission des informations financières ISO 20022, le monde évolue vers un système standardisé de messagerie de paiement. La norme ISO 20022, que SWIFT mettra en œuvre pour les paiements transfrontaliers à partir d’août 2022, apportera un avantage significatif aux institutions financières. Cependant, la transition de ces institutions vers l’adoption pourrait s’avérer complexe. Pour une mise en œuvre réussie, elles auront besoin d’une solution complète de conversion entre les formats de messages existants et la norme ISO 20022.
Cette transition offre une occasion unique d’améliorer le fonctionnement des paiements. Face à l’instantanéité des paiements et à la recrudescence de la fraude dans le secteur des paiements numériques, nous devons saisir cette opportunité pour réduire la fraude, renforcer la conformité et bâtir une infrastructure de paiement plus performante et plus robuste. Dans l’idéal, une solution devrait assurer une interopérabilité continue entre les différents réseaux de paiement conformes à la norme ISO.
Étant donné que la norme ISO 20022 et son adoption continuent d’évoluer, la solution doit être conçue pour s’adapter à ses changements au fur et à mesure qu’ils se produisent. Une solution ISO native facilitera l’adoption des nouvelles exigences dès leur publication. Les entreprises auront la possibilité d’intégrer les paiements à l’ensemble de leurs processus métier, de la commande au paiement, au lieu de devoir utiliser des processus distincts pour facturer, recevoir un paiement et, enfin, le rapprocher. L’intégration simplifie le processus du début à la fin.
Les messages ISO natifs peuvent contenir plus de données que sous les normes précédentes. En exploitant ces données supplémentaires, les institutions financières peuvent renforcer leur protection contre la criminalité financière, la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions. Les entreprises peuvent mieux gérer leur trésorerie et leurs risques de liquidité grâce à une application plus rapide des paiements, et les entreprises comme les institutions financières peuvent anticiper leurs flux de trésorerie.
Grâce à un accès plus facile aux ensembles de données standardisés, les institutions financières peuvent obtenir des données analytiques plus rapidement et utiliser les données des flux de paiement pour fournir des renseignements commerciaux qui n’étaient pas disponibles auparavant dans d’autres flux de paiement.
Le développement d’une couche de transformation compatible avec l’API ISO aide les institutions financières à créer une stratégie commerciale qui définit clairement les expériences et les produits différenciés qu’elles proposent. De plus, le recentrage autour de l’API ISO améliore la connexion à leurs écosystèmes pour offrir des expériences et des produits différenciés.
Avec une solution de couche de transformation API basée sur les messages ISO 20022, une institution financière peut convertir les messages de son système de paiement existant en un format de message spécifique ISO 20022 pour le système en aval. Cette conversion est quasiment indispensable pour de nombreux établissements financiers afin d’assurer la transition jusqu’à l’intégration native de la norme ISO 20022 dans leurs systèmes.
Les formats propriétaires existants comme SWIFT MT sont déjà bien connus et largement utilisés dans le secteur ; il faudra donc un certain temps pour s’habituer au format ISO 20022. Ces quelques années de coexistence entre les standards existants et ISO peuvent représenter une opportunité stratégique. Toutefois, il est important de fournir aux utilisateurs finaux une interface qui montre clairement et sans ambiguïté les messages originaux et convertis, tout en proposant des fonctionnalités qui exploitent pleinement la richesse des champs de messages ISO.
Une adoption réussie de la norme ISO 20022 devrait permettre d’atteindre plusieurs objectifs : réduire la complexité informatique, favoriser l’agilité, permettre aux partenaires de s’intégrer de façon fluide et de se conformer aux exigences réglementaires. Ces objectifs peuvent sembler familiers, car ils sont communs à la plupart des systèmes informatiques des institutions financières. Ils sont cependant très importants lorsqu’il s’agit de prioriser les systèmes conformes à la norme ISO 20022.
C’est notamment le cas du premier objectif, à savoir la réduction de la complexité informatique. En tant que tactique pour combler une lacune, le simple ajout d’une couche ISO 20022 à un système complexe existant peut résoudre le problème immédiat, mais ne répond pas à l’objectif stratégique à long terme de réduction de la complexité. En fait, lorsque l’on passe à des architectures et à des traitements ISO 20022 natifs, une solution tactique peut s’avérer inutile, voire constituer un obstacle à la réalisation de cet objectif.
L’avenir de la messagerie financière est encore en train de s’écrire au regard de la norme ISO 20022. Mais la planification stratégique à long terme ne peut pas attendre. Les institutions qui s’adaptent dès maintenant seront mieux préparées aux changements futurs.
