Cette transition offre une occasion unique d’améliorer le fonctionnement des paiements. Face à l’instantanéité des paiements et à la recrudescence de la fraude dans le secteur des paiements numériques, nous devons saisir cette opportunité pour réduire la fraude, renforcer la conformité et bâtir une infrastructure de paiement plus performante et plus robuste. Dans l’idéal, une solution devrait assurer une interopérabilité continue entre les différents réseaux de paiement conformes à la norme ISO.

Étant donné que la norme ISO 20022 et son adoption continuent d’évoluer, la solution doit être conçue pour s’adapter à ses changements au fur et à mesure qu’ils se produisent. Une solution ISO native facilitera l’adoption des nouvelles exigences dès leur publication. Les entreprises auront la possibilité d’intégrer les paiements à l’ensemble de leurs processus métier, de la commande au paiement, au lieu de devoir utiliser des processus distincts pour facturer, recevoir un paiement et, enfin, le rapprocher. L’intégration simplifie le processus du début à la fin.

Les messages ISO natifs peuvent contenir plus de données que sous les normes précédentes. En exploitant ces données supplémentaires, les institutions financières peuvent renforcer leur protection contre la criminalité financière, la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions. Les entreprises peuvent mieux gérer leur trésorerie et leurs risques de liquidité grâce à une application plus rapide des paiements, et les entreprises comme les institutions financières peuvent anticiper leurs flux de trésorerie.

Grâce à un accès plus facile aux ensembles de données standardisés, les institutions financières peuvent obtenir des données analytiques plus rapidement et utiliser les données des flux de paiement pour fournir des renseignements commerciaux qui n’étaient pas disponibles auparavant dans d’autres flux de paiement.

Le développement d’une couche de transformation compatible avec l’API ISO aide les institutions financières à créer une stratégie commerciale qui définit clairement les expériences et les produits différenciés qu’elles proposent. De plus, le recentrage autour de l’API ISO améliore la connexion à leurs écosystèmes pour offrir des expériences et des produits différenciés.

Avec une solution de couche de transformation API basée sur les messages ISO 20022, une institution financière peut convertir les messages de son système de paiement existant en un format de message spécifique ISO 20022 pour le système en aval. Cette conversion est quasiment indispensable pour de nombreux établissements financiers afin d’assurer la transition jusqu’à l’intégration native de la norme ISO 20022 dans leurs systèmes.